Nothing Phone (3a) Lite je povedenou nižší střední třídou se starým Androidem

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Nothing
  • Výkon novince dodává procesor Dimensity 7300 s 8GB RAM
  • Hlavní 50megapixelový fotoaparát zvládá 4K video a má OIS
  • Telefonu nechybí slot pro až 2TB paměťovou kartu
  • Česká cena startuje na 6 399 Kč

Portfolio značky Nothing získává přírůstek v podobě vůbec nejlevnějšího modelu označeného jako Phone (3a) Lite. Vzhledově se novinka snaží přiblížit svým vybavenějším sourozencům, avšak samozřejmě důraz na nižší cenu je jasně patrný. Například záda nejsou plně posetá diodami, ale funkce Glyph je v omezené míře zachována pro notifikace. Čelní i zadní strana je skleněná, mobil se dále pyšní stupněm krytí IP54 a je tedy lehce odolný proti prachu a stříkající vodě.

Nothing Phone (3a) Lite

Čelní straně dominuje 6,77" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje na 3 000 nitů, běžně se ve venkovním prostředí bude pohybovat na hranici 1 300 nitů. V displeji je připravena také optická čtečka otisků prstů.

Nothing Phone (3a) Lite

Hardware telefonu stojí na procesoru Dimensity 7300 Pro 5G společně s 8GB operační pamětí. V případě úložiště bude k dispozici 128 GB, nebo 256 GB. V obou případech je připravena podpora až 2TB paměťových karet. Zklamání přichází v případě prostředí, neboť Nothing nasazuje zastaralý Android 15 s nadstavbou Nothing OS 3.5. S aktualizací výrobce navíc ani nehodlá spěchat, Android 16 a nadstavba Nothing OS 4.0 má dorazit někdy během první poloviny roku 2026. Celkově je potvrzena podpora ve formě 3 velkých aktualizací (zřejmě tedy Android 16, 17 a 18) a celkově 6letá podpora v rámci bezpečnostních záplat. To je slušné.

V případě fotoaparátů se Nothong Phone (3a) Lite chlubí 50megapixelovým snímačem od Samsungu s optickou stabilizací obrazu, kterému sekunduje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 119,5°. Video bude možné, hlavním fotoaparátem, natáčet maximálně ve 4K kvalitě se 30 snímky za vteřinu. Na čelní straně je v průstřelu displeje 16megapixelová selfie kamerka.

V útrobách telefonu je nasazena vcelku standardní baterie o kapacitě 5 000 mAh. Ta umožní například 55 hodin poslechu hudby, nebo 47 hodin telefonování, nebo 9,5 hodin hraní PUBG při nastavení jasu na 200 nitů a hlasitosti na 72 dB. Podporováno je 33W drátové nabíjení, pomocí kterého dočerpáte telefon z 0 % na 50 % za 20 minut. Dále mobil zvládá i reverzní drátové nabíjení o výkonu 5 W.

Nothing Phone (3a) Lite

Nový Nothing Phone (3a) Lite si budete moci od 30. října předobjednat v černém, nebo bílém barevném provedení. Základní verze 128+8 GB vyjde na českém trhu na 6 399 Kč. K dispozici bude i varianta 256+8 GB za 6 999 Kč, avšak dostupná jen na webových stránkách výrobce. Samotný prodej bude zahájen v úterý 4. listopadu.

Technické parametry Nothing Phone (3a) Lite 256+8 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce164 × 78 × 8,3 mm, 199 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7300 Pro, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostlistopad 2025, 6 999 Kč
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 14:23
Takže prostě CMF Phone 2 Pro v jiném balení, bez teleobjektivu a o stovku dražší. To muselo dát hrozně práce takovej model vyvinout. 😆

A ten A16 někdy v půlce příštího roku, u firmy která si zakládá hlavně na sw, tak to je taky sranda. Ale ok...za ty prachy.
