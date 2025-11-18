mobilenet.cz na sociálních sítích

Black Friday u Nothing přináší slevu třeba i 6 tisíc korun na vlajkový model

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nothing Phone (3) aktuálně seženete už od 15 599 Kč
  • Ve slevě je i celá řada Phone (3a) a sluchátka
  • Drobná sleva dopadla i na CMF Phone (2) Pro

Listopadové týdny bývají zpravidla termínem, kdy mnozí výrobci přistupují ke slevovým akcím v rámci Black Friday. Připojuje se k ním i značka Nothing a přináší celou řadu slev na několik svých modelů telefonů a bezdrátových sluchátek.

Nothing Phone (3)Nothing Phone (3)Nothing Phone (3)Nothing Phone (3)Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3)

Začneme současným vlajkovým modelem Nothing Phone (3), který zaujal překvapivě velmi dobrou výbavou, samozřejmě systémem diod a neotřelým designem. Bohužel jeho ambice se příliš neslučovaly s vysoko nasazenou cenou, a to zejména kvůli nasazení procesoru Snapdragon 8s Gen 4. Ten je sice hodně výkonný, ale srovnáním s opravdovými vlajkovými loděmi, které stojí 20 tisíc korun a více nesnese. Slevy v rámci Black Friday však mobilu vdechnou dost možná nový život, neboť se výrobce rozhodl zlevnit celých 6 tisíc korun. Základní verze 256+12 GB tak nově vyjde na 15 599 Kč, zatímco vrcholná varianta 512+16 GB na 17 990 Kč.

V akci je dále také zástupce střední třídy v podobě modelu Nothing Phone (3a) Pro s 256GB pamětí a 12GB RAM, který vyjde po slevě 2 200 Kč na 9 799 Kč. Rovné dva tisíce nyní můžete ušetřit při nákupu telefonu Nothing Phone (3a), který vyjde na 8 399 Kč za verzi 256+12 GB, respektive na 7 199 Kč za variantu 128+8 GB. Abychom si seskupili mobily, je v akci i zástupce podznačky CMF v podobě modelu Phone (2) Pro, který zlevnil o pětistovku na 5 799 Kč.

CMF Phone 2 ProCMF Phone 2 ProCMF Phone 2 ProCMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone (2) Pro

Kromě telefonů se Nothing rozhodl cenově zvýhodnit i příslušenství v podobě bezdrátových sluchátek. Model Headphone (1) pořídíte místo původních 7 699 Kč jen za 5 699 Kč. sluchátka Ear (3) stojí 3 599 Kč namísto původních 4 499 Kč. Při nákupu modelu Ear (2024 model) můžete ušetřit tisíc korun, prodávají se nově za 2 599 Kč. Posledními sluchátky ve slevě jsou Nothing Ear (a) za 1 699 Kč, přičemž původně se prodávala za 2 499 Kč.

Zbývá dodat, že slevová akce na produkty značky Nothing již běží a končí až 7. prosince. V případě zmíněného zástupce značky CMF je akce výrazně kratší a menší sleva končí již 23. listopadu.

Produkt Cena po slevě Původní cena Výše slevy
Nothing Phone (3) 512 GB 17 990 Kč 23 990 Kč 6 000 Kč
Nothing Phone (3) 256 GB 15 599 Kč 21 599 Kč 6 000 Kč
Nothing Phone (3a) Pro 9 799 Kč 11 999 Kč 2 200 Kč
Nothing Phone (3a) 256 GB 8 399 Kč 10 399 Kč 2 000 Kč
Nothing Phone (3a) 128 GB 7 199 Kč 9 199 Kč 2 000 Kč
CMF Phone (2) Pro 5 799 Kč 6 299 Kč 500 Kč
Nothing Headphone (1) 5 699 Kč 7 699 Kč 2 000 Kč
Nothing Ear (3) 3 599 Kč 4 499 Kč 900 Kč
Nothing Ear (2024) 2 599 Kč 3 599 Kč 1 000 Kč
Nothing Ear (a) 1 699 Kč 2 499 Kč 800 Kč
