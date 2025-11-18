Black Friday u Nothing přináší slevu třeba i 6 tisíc korun na vlajkový model

Listopadové týdny bývají zpravidla termínem, kdy mnozí výrobci přistupují ke slevovým akcím v rámci Black Friday. Připojuje se k ním i značka Nothing a přináší celou řadu slev na několik svých modelů telefonů a bezdrátových sluchátek.
Začneme současným vlajkovým modelem Nothing Phone (3), který zaujal překvapivě velmi dobrou výbavou, samozřejmě systémem diod a neotřelým designem. Bohužel jeho ambice se příliš neslučovaly s vysoko nasazenou cenou, a to zejména kvůli nasazení procesoru Snapdragon 8s Gen 4. Ten je sice hodně výkonný, ale srovnáním s opravdovými vlajkovými loděmi, které stojí 20 tisíc korun a více nesnese. Slevy v rámci Black Friday však mobilu vdechnou dost možná nový život, neboť se výrobce rozhodl zlevnit celých 6 tisíc korun. Základní verze 256+12 GB tak nově vyjde na 15 599 Kč, zatímco vrcholná varianta 512+16 GB na 17 990 Kč.
V akci je dále také zástupce střední třídy v podobě modelu Nothing Phone (3a) Pro s 256GB pamětí a 12GB RAM, který vyjde po slevě 2 200 Kč na 9 799 Kč. Rovné dva tisíce nyní můžete ušetřit při nákupu telefonu Nothing Phone (3a), který vyjde na 8 399 Kč za verzi 256+12 GB, respektive na 7 199 Kč za variantu 128+8 GB. Abychom si seskupili mobily, je v akci i zástupce podznačky CMF v podobě modelu Phone (2) Pro, který zlevnil o pětistovku na 5 799 Kč.
Kromě telefonů se Nothing rozhodl cenově zvýhodnit i příslušenství v podobě bezdrátových sluchátek. Model Headphone (1) pořídíte místo původních 7 699 Kč jen za 5 699 Kč. sluchátka Ear (3) stojí 3 599 Kč namísto původních 4 499 Kč. Při nákupu modelu Ear (2024 model) můžete ušetřit tisíc korun, prodávají se nově za 2 599 Kč. Posledními sluchátky ve slevě jsou Nothing Ear (a) za 1 699 Kč, přičemž původně se prodávala za 2 499 Kč.
Zbývá dodat, že slevová akce na produkty značky Nothing již běží a končí až 7. prosince. V případě zmíněného zástupce značky CMF je akce výrazně kratší a menší sleva končí již 23. listopadu.
|Produkt
|Cena po slevě
|Původní cena
|Výše slevy
|Nothing Phone (3) 512 GB
|17 990 Kč
|23 990 Kč
|6 000 Kč
|Nothing Phone (3) 256 GB
|15 599 Kč
|21 599 Kč
|6 000 Kč
|Nothing Phone (3a) Pro
|9 799 Kč
|11 999 Kč
|2 200 Kč
|Nothing Phone (3a) 256 GB
|8 399 Kč
|10 399 Kč
|2 000 Kč
|Nothing Phone (3a) 128 GB
|7 199 Kč
|9 199 Kč
|2 000 Kč
|CMF Phone (2) Pro
|5 799 Kč
|6 299 Kč
|500 Kč
|Nothing Headphone (1)
|5 699 Kč
|7 699 Kč
|2 000 Kč
|Nothing Ear (3)
|3 599 Kč
|4 499 Kč
|900 Kč
|Nothing Ear (2024)
|2 599 Kč
|3 599 Kč
|1 000 Kč
|Nothing Ear (a)
|1 699 Kč
|2 499 Kč
|800 Kč