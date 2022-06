Premiéra očekávaného Nothing Phonu (1) proběhne již 12. července

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing, která nás již nějakou dobu zásobuje střípky informací o jejich prvním smartphonu, na sociálních sítích oficiálně potvrdila datum představení Nothing Phonu (1). Novinka, která by mohla zaujmout novým čipsetem z dílny společnosti Qualcomm, ale především designem (pravděpodobně okořeněným průhlednými zády), bude představena 12. července v 17:00 SELČ.