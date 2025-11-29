mobilenet.cz na sociálních sítích

Ioannis Papadopoulos
Jak fotí nový Nothing Phone (3a) Lite a stojí výsledky za pozornost?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oproti CMF Phonu 2 Pro ve výbavě nenajdeme teleobjektiv
  • Nedošlo ani na nasazení OIS, primární snímač je však relativně velký a disponuje PDAF ostřením
  • Prohlédněte si portrétní záběry i fotografie pořízené v noci
Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite představuje nejnovější cenově dostupný přírůstek do rodiny smartphonů tohoto relativně mladého výrobce. Novinka, vycházející mnoha parametry z modelu CMF Phone 2 Pro, disponuje rovněž trojicí snímačů na zádech, kde figuruje hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv a také makrosnímač. Oproti zmíněnému modelu podznačky CMF zde již paradoxně nenajdeme (v dané cenové třídě velmi zajímavý) dvojnásobný teleobjektiv, což je vzhledem k využitelnosti použitého makro snímače poměrně zvláštní.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro snímač Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 16 Mpx
Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.4 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (119,5 stupňů) ? mm 22 mm
Velikost senzoru 1/1,57" 1/4,0" ?" 1/3"
Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm ? µm ? µm
Typ stabilizace elektronická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Z uvedených zaujme, že například v případě ultraširokoúhlého objektivu výrobce zřejmě použil stejný senzor, který najdeme také u řady Nothing Phonů (3a). Stejně tak nelze počítat s přítomností optické stabilizace u hlavního snímače (potažmo těch ostatních), kterou v tomto případě zastupuje stabilizace elektronická. Pochválit lze přehlednou a také svižnou fotoaplikaci, která obsahuje vše důležité a nastavení není nutné nikde zdlouhavě dohledávat.

Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite
Rozměry164 × 78 × 8,3 mm, 199 g
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Pro,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 000 mAh
,
