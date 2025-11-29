Jak fotí nový Nothing Phone (3a) Lite a stojí výsledky za pozornost?

Nothing Phone (3a) Lite představuje nejnovější cenově dostupný přírůstek do rodiny smartphonů tohoto relativně mladého výrobce. Novinka, vycházející mnoha parametry z modelu CMF Phone 2 Pro, disponuje rovněž trojicí snímačů na zádech, kde figuruje hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv a také makrosnímač. Oproti zmíněnému modelu podznačky CMF zde již paradoxně nenajdeme (v dané cenové třídě velmi zajímavý) dvojnásobný teleobjektiv, což je vzhledem k využitelnosti použitého makro snímače poměrně zvláštní.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Makro snímač
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|2 Mpx
|16 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.88
|f/2.2
|f/2.4
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|24 mm
|15 mm (119,5 stupňů)
|? mm
|22 mm
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/4,0"
|?"
|1/3"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|? µm
|? µm
|Typ stabilizace
|elektronická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|pevné ostření
Z uvedených zaujme, že například v případě ultraširokoúhlého objektivu výrobce zřejmě použil stejný senzor, který najdeme také u řady Nothing Phonů (3a). Stejně tak nelze počítat s přítomností optické stabilizace u hlavního snímače (potažmo těch ostatních), kterou v tomto případě zastupuje stabilizace elektronická. Pochválit lze přehlednou a také svižnou fotoaplikaci, která obsahuje vše důležité a nastavení není nutné nikde zdlouhavě dohledávat.
Nothing Phone (3a) Lite 256+8 GB
|Rozměry
|164 × 78 × 8,3 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
