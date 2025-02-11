mobilenet.cz na sociálních sítích

Přidat Qi2 magnety do Androidu opravdu nestojí 10 milionů dolarů, jak tvrdil Nothing

Marek Vacovský
4
Přidat Qi2 magnety do Androidu opravdu nestojí 10 milionů dolarů, jak tvrdil Nothing
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nothing tvrdil, že přidat podporu Qi2 do telefonu by mohlo stát až 10 milionů dolarů
  • Wireless Power Consortium (WPC) to popírá a označuje tvrzení za nedorozumění
  • Skutečné náklady spočívají hlavně v ročním členství ve WPC, které činí kolem 30 tisíc dolarů (asi 600 tisíc korun)

Naši čtenáři vědí, že jsme se nedávno věnovali otázce, proč se magnetické nabíjení ve stylu MagSafe mezi telefony s Androidem stále masově neprosadilo. Tehdy zazněl argument, že za tím stojí především peníze. Vše se přitom opíralo o tvrzení společnosti Nothing, která tvrdila, že přidání Qi2 magnetů by výrobce vyšlo až na 10 milionů dolarů.

Jenže jak upozornil 9to5google.com, tak vysoké náklady jsou čirý omyl. Wireless Power Consortium (WPC), které standard Qi2 spravuje, totiž Nothingu oponuje a dodává, že firma pravděpodobně nerozumí situaci. Nothing totiž není členem WPC, a tak nemá přístup k plným specifikacím ani licenčním podmínkám.

Ve skutečnosti jsou magnety součástí samotného standardu Qi2, takže výrobce, který je chce použít, nepotřebuje žádné dodatečné patenty Applu. Jediným reálným nákladem je ročné členství ve WPC, které vychází přibližně na 30 000 dolarů (asi 600 tisíc korun). To je oproti částce 10 milionů dolarů zanedbatelné. „Kdyby byla společnost Nothing členem WPC, měla by přístup ke specifikacím a výhodným licenčním podmínkám podle zásad RAND. Vzhledem k tomu, že Google, HMD, Samsung (a brzy i další) už magnety ve svých telefonech nebo krytech používají, naznačuje to, že Nothing zřejmě situaci úplně nechápe,“ dodává Wireless Power Consortium (WPC).

Jediné, co by mohlo vysvětlovat zmatení Nothingu, je snaha dosáhnout plné kompatibility s technologií MagSafe od Applu. Qi2 a MagSafe jsou sice podobné, ale ne totožné. Pokud by tedy chtěl výrobce nabídnout plnou kompatibilitu i s nabíječkami určenými pro iPhone, znamenalo by to pravděpodobně složitější vývoj a licencování.

I Samsung váhá s nasazením Qi2

Ačkoli měl být standard Qi2 logickým krokem vpřed – sjednotit trh a nabídnout univerzální řešení s magnetickým zarovnáním, inspirované Applem, realita je, jak už to tak bývá, složitější. I velcí hráči jako Samsung totiž zatím váhají s jeho plnou implementací. Ačkoliv se očekávalo, že se Qi2 objeví už u připravované řady Galaxy S25, telefony zůstaly pouze u stavu „Qi2 Ready“. Nyní se navíc ukazuje, že jihokorejský výrobce stále zvažuje, zda magnety integrovat přímo do těla zařízení.

Samsung se tak například ptá uživatelů, jak důležité je pro ně magnetické bezdrátové nabíjení a zda by byli ochotni akceptovat mírné navýšení tloušťky telefonu. Firma tak zjevně hledá rovnováhu mezi konstrukční elegancí a kompatibilitou s novým standardem. Jak se k otázce stavíte vy? Chtěli byste mít v telefonu integrované magnety, i kdyby to znamenalo, že bude zařízení tlustší? Dejte nám vědět do komentářů pod článkem.

Standa Jandečka
Standa Jandečka
No, to raději větší baterii a magnet mohu mít v krytu, a ten dost lidí nosí.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Máte pravdu, i když já kryty nepoužívám, ale nemám ani telefon s Qi. Ano, magnety by byly fajn, ale dá se bez toho žít, případě dokoupit kryt.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

