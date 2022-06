Samsung má obří zásoby mobilů. Až 50 miliónů kusů čeká na svého majitele

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Je to jako na houpačce. Ještě před pár měsíci se neustále mluvilo o narušených dodavatelských řetězcích a doznívajících problémech s koronavirem, které se v segmentu spotřební elektroniky projevily dlouhými dodacími lhůtami. Ty byly ostatně patrné u mnoha jiných produktů. Nyní to ale vypadá, že se kyvadlo zhouplo na druhou stranu. Vysoké ceny energií a na ně navazující inflace nutí většinu lidí šetřit.

Theelec.com informuje, že to začal pociťovat tamní Samsung, a to dokonce ve fyzické rovině. Sklady se plní telefony, které se nedaří prodat. Konkrétně se jedná hlavně o modely z řady A, které se zjevně nezdají potencionálním zákazníkům dost atraktivní. Podle svých odhadů plánoval Samsung letos dodat přibližně 270 miliónů chytrých telefonů. Skladové zásoby tak činí 18 % tohoto počtu. Obvykle se přitom doporučuje nedržet zásoby vyšší než 10 %. Kromě nákladů za skladování tak každý déle uskladněný telefon ztrácí na ceně a časem se to promítne do hospodářských výsledků.

Samsung proto podle informací serveru už aktivně zasahuje. Zatímco počátkem roku vyráběl kolem 20 miliónů přístrojů, v květnu klesl tento počet na polovinu. Nižší poptávka také způsobila, že Samsung od dubna do května snížil objednávky komponent od dodavatelů o 30 až 70 %. Je však těžké odhadovat, kdy a jestli vůbec se tento převis nabídky nad poptávku propíše do cen na lokálních trzích.