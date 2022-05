Vyzkoušeli jsme Nothing Launcher, první ochutnávku chystaného Nothing telefonu

Společnost Nothing v čele s bývalým spoluzakladatelem OnePlus, Carlem Pei, prozatím buduje svou pověst především na základě povedeného marketingu na sociálních sítích. Představila sice stylová bezdrátová sluchátka, která jsme v redakci důkladně otestovali, slibovaný smartphone má však dorazit teprve v průběhu letošního léta. Nothing tak vybraným uživatelům nabízí možnost si udělat alespoň základní představu o tom, jak by mohlo vypadat prostředí jejich prvního smartphonu.

V rámci beta testování zveřejnila společnost Nothing Launcher dostupný ke stažení v Obchodu Play. Pokud si launcher stáhnete (na tomto odkaze, jinak vyhledat nelze), můžete očekávat stylový vizuál s unikátním fontem Nothing a celkem tři dostupné widgety (dva widgety hodin a jeden pro počasí). Zajímavá je rovněž možnost zhruba trojnásobně zvětšit ikonku aplikace (či složky) na domovské obrazovce. Výrobce dokonce nabízí bonusový obsah v podobě tří originálních vyzváněcích tónů a dvou tapet (mimo tapety předinstalované přímo v launcheru) dostupný na dropbox.com.

Download Nothing Launcher (Beta) to preview the unified graphics and key features of Nothing OS.



Available on the Google Play Store for the Samsung S21, S22, Google Pixel 5 and 6 series (OnePlus coming soon).



Learn more on https://t.co/Rg2h1ROvX8. pic.twitter.com/NHYMWAu4qu