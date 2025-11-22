První odlehčený Nothing Phone (3a) Lite přináší rozumnou výbavu i pocit déjà vu

Značka Nothing si relativně rychle vybudovala pověst inovátora a částečně i disruptora, který se snaží narušit zavedené pořádky. Její první model(y) měl(y) být ukázkou toho, že i za rozumnou cenu si lze v dnešní době pořídit originálně vypadající zařízení s čistým softwarem bez zbytečného balastu a zapsat se tak do početné fanouškovské základny „geeků“. Postupem času svou nabídku začala více škálovat a kromě zařízení Nothing má dnes také podznačku CMF, jež se soustředí na cenově dostupnější produkty. V tomto kontextu tak může působit nový Nothing Phone (3a) Lite trochu zvláštně, neboť je velmi podobně vybavený CMF Phone 2 Pro jen o fous levnější. Jaké jsou naše první dojmy z horké novinky?
Glyphí legenda pokračuje?
Nothing Phone (3a) Lite je na první pohled věrný designovému jazyku společnosti, avšak na zádech nenajdete klasický Glyph, a to ani původní v podobě soustavy LED pásků, ani novodobý, kterým je monochromatický displej, který najdeme na zadní straně Nothing Phonu 3. Ten je mimochodem aktuálně v rámci černopátečních slev k pořízení již za 15 599 Kč, což je vzhledem k výbavě již velmi solidní nabídka. Na zadní straně Nothing Phonu (3a) Lite každopádně najdeme dvě diody: jednu sloužící jako klasická svítilna a také přisvícení fotoaparátu a druhou, která slouží pro různé blikání a signalizaci v rámci systému Glyph. V tomto ohledu nám přijde zvláštní, že např. při vyzvánění bude blikat pouze jedna (spodní) dioda a nepřipojí se k ní i přisvícení v horní části. Jelikož nás nenapadá žádné hardwarové omezení, třeba Nothing podporu druhé LED postupem času přidá formou aktualizace. Pokud chcete skutečné orgie na zadní straně zařízení, je vaší jasnou volbou Nothing Phone 3, kde se možnosti miniaturní obrazovky na zádech postupem aktualizací značně rozšířily.
S příchodem Nothing Phonu (3a) Lite se pojí také jeden z mírně kontroverzních kroků Carla Peie, spoluzakladatele Nothing, který dříve s oblibou vyzdvihoval čistotu operačního systému, respektive nadstavby Nothing OS. Avšak u tohoto modelu jsme svědky přítomnosti také jisté formy softwarového balastu v podobě předinstalovaných aplikací třetích stran, nebo prvku Lock Glimpse. Ten zobrazuje na zamykací obrazovce pokaždé jinou tapetu s prvky reklamy. Výrobce naštěstí po obdržení zpětné vazby od fanoušků přešel k menší změně a umožňuje veškerý balast odinstalovat. Pokud tak neholdujete softwaru od společnosti Meta, můžete jej z telefonu kompletně vymazat, stejně tak lze deaktivovat zmíněný Lock Glimpse. V tomto kontextu dodejme, že u mnoha výrobců jsou tyto aplikace standardem již dlouhá léta a mnohdy je ani není možné uživatelsky odinstalovat, pouze jejich chod pozastavit.
Ostatní dojmy z Nothing Phonu (3a) Lite jsou vesměs pozitivní. Telefon je pěkně svižný, disponuje velkou obrazovkou (s možností nepřetržitého AoD režimu) a zdá se, že má i velmi dobrou výdrž na baterii. Ostatně v mnoha ohledech se jedná o zmiňovaný CMF Phone 2 Pro, zlí jazykové by mohli tvrdit, že se jedná pouze o přebrandovaný Nothing vzhledem k identickému displeji, čipsetu či baterii. V oblasti fotoaparátu je pak na tom dokonce CMF Phone 2 Pro o něco lépe díky přítomnosti dvojnásobného teleobjektivu, který u Nothing Phonu (3a) Lite zastupuje dedikovaný 2Mpx makro snímač. Ten je zde bohužel vzhledem k rozlišení pouze „do počtu“. Stejně jako u CMF Phonu 2 Pro navíc i zde chybí sekundární reproduktor.
Ačkoliv jsou první dojmy z Nothing Phonu (3a) Lite převážně pozitivní, nelze se tak docela ubránit dojmu, že velmi podobně vybavený CMF Phone 2 Pro může být pro mnohé zajímavější volbou. Stejně tak je jasné, že to novinka vzhledem k ceně 6 399 Kč nebude mít vůbec snadné, neboť se v tomto segmentu nachází velké množství konkurence, která může v některých ohledech nabídnout i lepší parametry.
Nothing Phone (3a) Lite 256+8 GB
|Rozměry
|164 × 78 × 8,3 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh