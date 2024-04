(Ne)omezené datové tarify. U kterého operátora získáte nejvíc GB za nejmíň Kč?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na mobilenet.cz se pravidelně zabýváme zajímavými nabídkami českých operátorů, ať už se jedná o neomezené tarify, speciální slevy či vyloženě datové SIM karty. Právě poslední zmíněná kategorie, tedy datové SIM karty, dokáží i v našich luzích a hájích zaujmout velmi pěkným poměrem cena/výkon, v tomto případě GB/Kč. Jejich emise je však zároveň obvykle časově či kusově omezená a obvykle se jedná o předplacenky, což nemusí každému vyhovovat. V tomto článku se proto zaměříme na veřejně dostupnou nabídku datových tarifů. Samozřejmě jako vždy platí, že se v komentářích můžete podělit o vaše vlastní zkušenosti a tipy.

O2 a štědrý datový tarif na rok

Jako první si vezmeme na paškál operátora O2, který v poslední době nadělil svým zákazníkům, jež mají zároveň účet u AirBank, pěknou měsíční slevu ve výši 300 Kč. Jak si vede v oblasti datových tarifů, jež mohou být zajímavé například pro majitele notebooků/tabletů s datovou konektivitou, kteří chtějí být neustále online a nechtějí se spoléhat na mobilní hotspot?

Datové tarify označované jako Datamanie jsou rozděleny do tří „stupňů“, a to Datamanie 100 GB, Datamanie NEO a Datamanie 1 000 GB. Pokud je vaše měsíční spotřeba dat méně než 83 GB, vyplatí se vám nejvíc právě tarif Datamanie 1 000 GB, kdy daný objem dat získáte na celý rok (365 dní) výměnou za platbu 3 499 Kč. Velkou předností tohoto tarifu je „plnotučná“ rychlost 5G. Jednoduchou matematikou můžeme zjistit, že jeden GB takto vyjde na 3,499 Kč, což je velmi pěkná nabídka, a v kontextu českých cen dat ještě donedávna jako z jiného světa.

1 GB dat s datově limitovaným tarifem u O2 vás může vyjít na pouhé 3,5 Kč.

Tarif Datamanie NEO je pak zajímavý především pro ty, kterým nevadí internet limitovaný rychlostí 20 Mb/s a neodradí je ani vyšší měsíční poplatek 849 Kč. Tento tarif však nelze považovat za vyloženě datový, neboť obsahuje také neomezené volaní a v ČR a EU a možnost posílat SMS za 1,5 Kč. Při skutečně velkém objemu dat se pochopitelně stále může někomu vyplatit, zejména s přihlédnutím k možnosti v rámci tarifu volat.

Tarifem s nejmenší porcí dat je Datamanie 100 GB, který není limitován rychlostí, je tak zastropován pouze kvalitou připojení. Tuto možnost již lze považovat za klasický datový tarif, neboť neobsahuje žádné volání ani SMS. To si však může zákazník v rámci neomezeného volání na den dokoupit za 15 Kč, případně poslat SMS za 2 Kč. V tomto případě vychází 1 GB dat na 4,49 Kč. Jeho platnost činí 30 dní.

Z pohledu speciálních datových tarifů Machine je nutné zmínit, že jsou zajímavé především v případech, kdy se jedná o různé senzory a obecně zařízení, která nevyžadují příliš velký objem dat, což naznačuje i nejvyšší tarif Machine 100 MB s 100MB objemem dat za 110 Kč.

T-Mobile se skutečně neomezenou rychlostí 5G a neomezenými daty

T-Mobile vás může u datových tarifů, které najdeme v sekci „Internet do tabletu a notebooku“, zaskočit kolonkou s textem „Smlouva na 24 měsíců“. To by mohlo zákazníky, kteří se nechtějí vázat, ihned odradit. V podmínkách pod nabídkou se však dozvíme, že se dvouletý úvazek vztahuje pouze na pořízení tarifu se zařízením, tedy i na něj navázanou slevou. Není tak potřeba se ničeho obávat, neboť nově pořízený samostatný tarif je platný na dobu neurčitou, lze jej tedy snadno vypovědět.

V základní nabídce (bez dalších slev, které lze v rámci programu Magenta získat) najdeme tři tarify, a to 12 GB dat plnou rychlostí 5G za 485 Kč měsíčně, neomezená data, kdy je prvních 40 GB neomezenou rychlostí a následně rychlostí 10 Mb/s za 720 Kč měsíčně, a nakonec třetí tarif s neomezenými daty, která jsou neomezenou rychlostí po celou dobu za 1 020 Kč měsíčně. V tomto případě je možné u všech tarifů volat i SMSkovat za 3,5 Kč, resp. 1,5 Kč za SMS.

T-Mobile nabídne jako jediný z operátorů datově neomezený tarif objemem i rychlostí.

Oproti O2 lze tak možná na první pohled konstatovat, že je nabídka tarifů o něco méně zajímavá, ale nemusí tomu tak být. Je zřejmé, že 12GB tarif za 485 Kč se jednoduše nevyplatí, neboť nabídne menší objem za více peněz, konkrétně zde vychází 1 GB dat na 40,4 Kč. V případě neomezených dat však mohou být oba tarify zajímavou volbou, zejména tarif za 1 020 Kč měsíčně, který garantuje neomezenou rychlost stahování po celou dobu, avšak cenou osloví spíše firemní klientelu. Pro tu jsou na druhou stranu obvykle platné zcela jiné (smluvené) cenové podmínky.

Vodafone se sdílením tarifu mezi více SIM karet

Vodafone v současnosti ve své nabídce datových tarifů nenabízí žádný neomezený tarif, jeho nabídka je však zajímavá tím, že umožňuje data sdílet na více SIM kartách.

Nejméně nároční mohou sáhnout po balíčku s 10 GB dat měsíčně za 436 Kč měsíčně. Množství dat lze pak bezplatně navýšit o 2 + 1 GB při splnění dalších podmínek, jako je aktivace 2GB balíčku v aplikaci Můj Vodafone a objednání tarifu online (1 GB dat zákazníci obdrží měsíčně po dobu půl roku). Tento tarif lze rozdělit mezi 2 SIM karty, tudíž lze konstatovat, že jedna SIM může mít měsíčně 5 GB dat (bez započetí bonusového objemu) za 218 Kč měsíčně, jeden GB pak vychází na 43,6 Kč.

Vodafone jako jediný operátor umožní rozmělnit data z tarifu až mezi 4 SIM.

U druhého tarifu s 20 GB dat měsíčně za 600 Kč lze data sdílet dokonce mezi 4 SIM, jeden uživatel tak může mít 5 GB dat již za 150 Kč měsíčně a jeden GB vychází na 30 Kč. V aplikaci Můj Vodafone lze navíc zdarma každý měsíc aktivovat nikoliv 2 GB, ale mnohem zajímavějších 10 GB, čímž lze celkový objem zvednout na 30 GB dat měsíčně, kdy je cena za GB již 20 Kč.

Nejvyšší tarif se 40 GB dat si Vodafone cení na 763 Kč a lze sdílet mezi 4 SIM. Jeden majitel SIM si tak může užít 10 GB za cenu 191 Kč a jeden GB vychází na 19 Kč. Se započítáním 10 GB dat z aplikace Můj Vodafone pak cena jednoho GB vychází na 15,26 Kč, každý ze čtyř uživatelů SIM tak získá 12,5 GB dat měsíčně.

Nutné je ovšem vzít v potaz, že datové tarify od Vodafonu nefungují v zahraničí, což je oproti tarifům Datamania od O2 i tarifům operátora T-Mobile zásadní nevýhoda, pokud hodláte datovat na cestách mimo ČR.

Tabulkový přehled nejnižších cen za GB, kterých lze dosáhnout u objemem limitovaných tarifů

T-Mobile O2 Vodafone Nejnižší cena za GB u datově limitovaného tarifu 40,42 Kč 3,5 Kč 15,26 Kč Nejnižší cena za datově neomezený tarif 720 Kč měsíčně 849 Kč měsíčně -

Zhodnocení

Nabídka všech tří kmenových operátorů je poměrně zajímavá a ti, kteří hledají datový tarif, si jistě vyberou. U každého z operátorů navíc najdeme alespoň jeden datový tarif, jež si své zákazníky zaručeně najde. Operátor Vodafone cílí především na rodiny, které si mohou společně dopřávat dat z jednoho datového tarifu díky možnosti až 4 SIM karet, kdy se cena za GB dostane s přihlédnutím k bonusovým datům v aplikaci Můj Vodafone na přijatelných 15,26 Kč za 1 GB. I v tom nejlepším případě si však musí vystačit s relativně limitovanými 50 GB, případně jen podílem při dělení mezi více SIM. Za jednoznačnou nevýhodu lze pak označit, že Vodafone nenabízí ani jeden skutečně datově neomezený tarif, který by si své zákazníky jistě rovněž našel, a jeho datové SIM karty lze používat pouze v ČR.

Z hlediska poměru cena/výkon je u datově limitovaných tarifů jasným vítězem O2 s možností dostat se na 3,5 Kč za 1 GB dat. Předplatit si data na rok je navíc podle našeho názoru poměrně příjemná změna oproti běžným tarifům. Jedná se totiž o jednorázový roční výdaj, na který později mohou obrazně řečeno zapomenout a pouze sledovat, kolik GB v balíčku zbývá. Ani neomezený datový tarif za 849 Kč měsíčně nevychází z našeho srovnání špatně, i když je limitován rychlostí 20 Mb/s.

Jasným vítězem z hlediska nabízené přenosové rychlosti/množství dat je T-Mobile, jenž tradičně sbírá ocenění Ookla za špičkové pokrytí na českém trhu. Ten za 1 020 Kč měsíčně nabídne neomezenou datovou rychlost 5G, za 720 Kč měsíčně pak umí rovněž neomezený tarif s limitem 10 Mb/s, avšak prvními 30 GB s plnou rychlostí.

Jaký je „snový“ datový tarif?

Na závěr si ještě dovolíme se nakrátko zasnít a představit si, jak by měl vypadat ideální datový tarif. Při zohlednění nabídky všech tří operátorů lze říci, že by se v ideálním případě mělo jednat o kombinaci toho, co operátoři umí. V ideálním případě bychom tak rádi viděli plnotučné přenosové 5G rychlosti T-Mobilu, možnost jeden tarif dělit mezi až 4 SIM, jako to umí Vodafone, a neodolatelnou cenu za GB v rámci předem stanoveného datového objemu, jakou můžeme vidět u O2.