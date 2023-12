Vánoce u českých operátorů: Méně SMS i volání než loni, více přenesených dat

Fotografie: mobilenet.cz

Pamatujete ještě na doby, kdy mobilní síť každoročně kolabovala pod náporem aktivací nových účastníků a také kvůli potřebě zavolat všem blízkým? Tak tyto dny už jsou nenávratně pryč. Stejně jako posledních několik let vidíme i o Štědrém dnu 2023 jasný trend: veškerá komunikace se přesouvá do internetových aplikací, jejichž datová náročnost setrvale roste. Potvrzují to i tiskové zprávy českých operátorů.

Během letošního Štědrého dne spojila síť Vodafonu více než 11 milionů hovorů a přenesla zhruba 5 milionů textových zpráv. Využití datových služeb vzrostlo oproti loňskému roku o 55 %, což potvrzuje výrazný trend posledních let. Ačkoliv počet SMS každoročně klesá, stále je během Štědrého dne vůbec nejvyšší z celého roku. V případě hlasových hovorů a objemu přenesených dat už ale vánoční období lze srovnat i s běžným provozem.

Datový provoz o Štědrém dnu v síti T-Mobile meziročně vzrostl téměř o 24 %. Hodina nejvyššího datového provozu zůstává stejně, jako vloni, na 21:15-22:15. Volalo se o 5,5 % méně než v předchozím roce – celkem se uskutečnilo 7,8 milionů hovorů, nejvytíženější byl čas mezi 10. až 11. hodinou dopolední, kdy se uskutečnilo přes 1,7 milionů hovorů. Pro srovnání, nejvytíženější den z pohledu volání v síti T-Mobile proběhl 4. 9. 2023 (první školní den), kdy se uskutečnilo cca 17,4 miliónů hovorů. Počet SMS a MMS i u T-Mobile každoročně klesá, komunikace s blízkými se přesouvá do on-line prostoru.

Zákazníci O2 uskutečnili během Štědrého dne v roce 2023 celkem 13 314 965 hovorů, poslali 8 216 977 SMS zpráv a 307 047 MMS zpráv. Nejvytíženějším časem pro volání i odesílání SMS bylo tradičně dopoledne od 10 do 11 hodin. Počet hovorů klesl oproti loňskému roku o 3,4 procent, počet odeslaných SMS pak o 17,3 procent. Na rozdíl od volání a textování setrvale roste objem datového provozu – ten se na Štědrý den oproti loňsku zvýšil celkově o 24,9 % na 3 763 900 GB.