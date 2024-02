Bezdrátová sluchátka za kačku? Vodafone je nabízí k tarifům One

Fotografie: Vodafone

Vodafone se snaží oživit nabídku svých méně tradičních tarifů z řady Vodafone One. Oč se vlastně jedná? Jde o službu, která umožňuje si zřídit telefonní číslo s jedním ze tří neomezených tarifů během několika málo minut. Postačí si stáhnout aplikaci Vodafone One, která je dostupná pro Android, iOS a Huawei (AppGallery), vyplnit své údaje a zadat platební kartu. Následně už budete mít číslo aktivní, a to v případě, že si vyberete eSIM. S klasickou fyzickou kartou jen počkáte, až k vám dorazí a následně ji běžně aktivujete.

Nabídka tarifů

V současné době nabízí Vodafone v rámci služby One tři různé tarify, jejichž společným jmenovatelem je neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS a neomezená data, co se týče počtu stažených GB. Liší se proto cenou a pak rychlostí stahování dat.

Tarif Basic One Super One Premium One Měsíční cena 697 Kč 997 Kč 1 307 Kč Rychlost stahování dat 4 Mb/s 20 Mb/s neomezeně (5G) Volání na čísla v EU ne ne 1 000 volných minut

Bonus navíc

Aby tarify Vodafone více podpořil, nabízí k nim aktuálně zajímavý bonus v podobě bezdrátových sluchátek Winner AirFlex 3 za 1 Kč, což jsou typově špunty s lehkou odolností IPX4. Výdrž sluchátek společně s pouzdrem může dosáhnout až 60 hodin.

AirFlex 3 se běžně prodávají za cenu kolem 500 Kč, jde tak o příjemný dárek k tarifu. Současná akce je však časově omezená a platí do 25. února 2024.