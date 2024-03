Zadání: kompletně neomezený tarif, včetně datového limitu. Kde vyjde nejlevněji?

Fotografie: pixabay.com

S příchodem neomezených tarifů se nabídka našich operátorů „rozhvězdičkovala“. V ceníku tak vidíme jednu hvězdičku za druhou, která odkazuje na další a další podmínky. My jsme se rozhodli, že se nabídkou tuzemských operátorů probereme opravdu důkladně a vyselektujeme opravdové zlato, tedy neomezený tarif, který nemá omezení počtu provolaných minut, odeslaných SMS zpráv a dat, u nichž se neomezuje rychlost ani přenesená data.

T-Mobile

Pokud chcete to nejlepší od T-Mobile, musíte zvolit tarif Neomezeně 4XL. Ano, Neomezeně XL už nestačí, musíte si hlídat i číslo, které přídomku XL předchází, v tomto případě číslici 4. Za 1 340 Kč získáte neomezené volání, neomezené SMS zprávy, datový limit bez omezení (i rychlosti). Lze nějakým způsobem ušetřit? Pokud opomeneme různé retenční nabídky, nabízí se sleva v rámci služby Magenta 1, kdy lze kombinací několika služeb ušetřit za všechny (nad 399 Kč) až 25 %. Pokud byste 5 a více služeb nakombinovali, tarif vyjde na 1 005 Kč. Jako bonus získáte k tarifu Neomezeně 4XL i 1 000 minut na volání do zahraničí.

O2

Stejně jako T-Mobile má svůj neomezený tarif i O2, konkrétně jde o tarif NEO+ Platinový za 1 349 Kč. Lze jej získat se slevou? Ano, v balíčku služeb. O2 na stránkách uvádí, že kupříkladu při kombinaci 2× NEO+ Platinový + O2 TV Modrá vyjde jeden tarif O2 NEO+ Platinový na 1 100 Kč. Ušetřit mohou i majitelé účtu v Air Bank, a to celých 300 Kč. Stačí, pokud platíte vyúčtování z účtu Air Bank, na který vám měsíčně chodí alespoň 10 000 Kč a zároveň si platíte služby u O2 v minimální výši 600 Kč za měsíc. Pak v balíčku služeb stojí 1 100 Kč, případně 800 Kč v balíčku služeb + s účtem u Air Bank. Jako bonus získáte k tarifu NEO+ Platinový i 300 minut na volání do zahraničí, což je zároveň nejméně ze všech tří operátorů.

Vodafone

I Vodafone má kompletně neomezený tarif, který nese označení Premium 5G a stojí 1 307 Kč, takže je základu nejlevnější. Pokud chcete ušetřit, nabízí se možnost kombinace s Pevným internetem od Vodafonu, kdy se cena tarifu sníží na 1 085 Kč. Jako bonus získáte k tarifu Premium 5G i 300 minut na volání do zahraničí do vybraných zemí, Vodafone rovněž nabízí nejlevnější MMS zprávy, které nejsou zahrnuty v ceně žádného z dnes srovnávaných tarifů.

T-Mobile O2 Vodafone Název tarifu Neomezeně 4XL NEO+ Platinový Premium 5G Cena v základu 1 340 Kč 1 349 Kč 1 307 Kč Nejnižší možná cena 1 005 Kč (Magenta 1) 800 Kč (balíček + účet u Air Bank) 1 085 Kč (s Pevným internetem) Data dostupná v EU 60 GB 70 GB 59 GB Cena MMS 4,90 Kč 5,60 Kč 4,54 Kč Benefity tarifu navíc 1 000 minut do zahraničí, Magenta TV mini 300 minut do zahraničí 1 000 minut do zahraničí

Zhodnocení: stále drahé

Ceny kompletně neomezených tarifů jsou vše, jen ne nízké. Ušetřit lze výrazně v momentě, kdy se rozhodnete pro tarif, který sice nabídne neomezená data, ale omezení rychlosti, to ovšem nebylo zadáním dnešního článku. Pokud chcete platit co nejméně v základu, vyplatí se tarif od Vodafonu. Jestli chcete dosáhnout co nejnižší ceny za neomezený tarif a máte účet u Air Bank, vyplatí se O2 při kombinaci s balíčkem služeb, kdy jeden účastník zaplatí za tarif 800 Kč (1 100 - 300 Kč za účet u Air Bank), druhý pak 1 100 Kč a ještě je nutné počítat s investicí do O2 TV Modrá.

Pokud vám jde o data v rámci EU, T-Mobile i Vodafone mají velmi podobný limit (59 GB Vodafone, 60 GB T-Mobile), O2 má 70 GB. Modrý operátor naopak prohrává, co se volných minut pro mezinárodní volání týká – oproti T-Mobile a Vodafone nabízí méně než třetinu limitu.

Nakoukli jsme i na polský trh. Kupříkladu T-Mobile tam poskytuje kompletně neomezený tarif za 90 zlotých (528 Kč). Pokud se navíc uvážete na 24 měsíců, prvních 7 měsíců za tento tarif nezaplatíte ani korunu. Vodafone v Itálii má neomezený tarif za 9,99 eur (255 Kč) při splnění pár podmínek (přechod od jiného operátora, platba skrze kartu) a závazku na 24 měsíců.