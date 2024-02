T-Mobile vyvíjí AI telefon bez aplikací, netradiční router i chytrý hologram

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Během veletrhu MWC 2024 proběhla zajímavá prezentace Deutsche Telekom (společností stojící za operátorem T-Mobile), kde jsme se mohli podívat hned na několik zajímavých konceptů. Největší telekomunikační společnost světa se pochlubila tím, že obsluhuje již 255 milionů zákazníků a v budoucnu hodlá své služby dále vylepšovat.

Když aplikace nejsou potřeba

Jednou ze zajímavých ukázek na stánku Deutsche Telekom byl nepochybně „smartphone bez aplikací“. Speciálně upravený T Phone disponoval v podstatě pouze jedním tlačítkem na displeji určeným pro spuštění chytrého asistenta, kterému lze zadat hlasový příkaz, aby například vyhledal vstupenky do kina či nejvhodnější trasu k cíli. Tento chytrý asistent má zároveň nahradit veškeré v telefonu běžně dostupné aplikace, neboť uživatel smartphonu jednoduše nadiktuje, co potřebuje a ten to (v rámci možností) obstará.

Zajímavostí je, že Deutsche Telekom testoval provedení s využitím cloudové umělé inteligence, ale také čistě „on device“ AI. Veškeré procesování dat, které probíhá přímo v telefonu, pak umožňuje také úzká spolupráce se společností Qualcomm.

Router, nebo čistička vzduchu?

Další oblastí, na kterou se operátor zaměřil v rámci snahy zákazníkům zpříjemnit život, je vývoj několika konceptů domácích routerů. Mohli jsme tak zahlédnout například router v podobě chytrého robota na kolečkách, který se umí pohybovat po domácnosti a reagovat na hlasové pokyny uživatele. Viděli jsme i router připomínající chytrý reproduktor s oblíbenou síťkovinou ve stylu HomePodu od Applu. S ohledem na popularitu ohebných displejů pak nescházel ani koncept „válce“ obepnutého (ohebným) displejem. Zároveň jsme mohli zahlédnout router schopný projekce na zeď či zajímavou kombinaci routeru a čističky vzduchu.

Holografický router a přenosný vysílač

V závěru prezentace jsme si mohli prohlédnout holografického chytrého asistenta, který zároveň plní funkci routeru. Zařízení v podobě skleněné koule, která umí vytvořit celou řadu hologramů (včetně třeba tváře uživatele či volané osoby) reaguje na hlasové povely a kromě hlasové odpovědi nabídne také vizuální podkres.

Za velmi praktický lze považovat také přenosný vysílač, jehož kompletace má být velmi rychlá a může vylepšit mobilní signál například na koncertech konajících se na odlehlých místech se špatným pokrytím.