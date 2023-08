Lesk a bída operátorské „války“ o nejchudší

Fotografie: Gabrielle Henderson, unsplash.com

V malém, zatuchlém rybníčku jménem „Specifický trh“ se tu a tam objeví na hladině bublina, se kterou operátoři zkoušejí trochu rozbít zeleň, kterou zarůstá hladina jejich nabídky. Poslední bublinky jsou doslova malé – hlavní soupeření uplynulých měsíců se svádí v oblasti těch nejlevnějších tarifů.

Jednu dobu už to vypadalo, že zahraniční akcionáři českých operátorů dali jasný rozkaz: symbolická pětistovka by měla být minimální částkou, za kterou dostanete tu výsadu nazývat se paušálním zákazníkem. Zhruba to vypovídaly ceníky, se kterými operátoři přišli pod zástěrkou „přechodu na 5G“ nebo „úprav cen kvůli inflaci“.

Na druhé straně za nižší násobky této částky získáte tarif, který nabídne „neomezená data s omezenou rychlostí“, což je oblíbený operátorský oxymóron. Zákazníci, kteří něco podobného potřebují, mají obvykle větší přehled, a tak často využijí nějaké retence, individuální slevy, zaměstnanecké nabídky nebo jiné obezličky. Naopak na druhém konci spektra se nacházejí ti, kteří takové možnosti nemají nebo o nich nevědí.

Co je doma, to se počítá

Jinými slovy, jsou to ti lidé, kteří platí za tarify standardní částky z ceníků. Pro ostřílené čtenáře tohoto webu se to může zdát nepochopitelné, protože kouzelná zaklínadla jako „OKU“ nebo „přepojte mě na retenční“ dokážou doslova zázraky, ale pořád je třeba nezapomenout na to, že značná většina část populace používá smartphone spíše nedobrovolně: potřebovali nějakou aplikaci, chtěli dobrý fotoaparát a tak dále. A právě pro ně předvádějí operátoři něco, co by se dalo nazvat konkurenčním bojem.

Následující přehled nebude úplný nebo aktuální, protože operátoři se při těchto akcích nerozpakují zneužívat nejtrapnější marketingovou metodu, kterou je umělé vyvolávání nedostatku, v jejich pojetí časově omezené akce, jako by snad tarify byly fyzické zboží, které může dojít. Alespoň nějakou pochvalu ale zaslouží Vodafone, který rozhýbal vody akcí za 327 korun.

Na to reagoval T-Mobile se svou nabídkou za 345 korun plnou kompromisů, na kterou navázal neomezeným voláním za 392 korun. Na to už muselo O2 reagovat s „baťovskou“ nabídkou ve výši 399 korun.

Na tyto odkazy klikat nemusíte, většinou se jedná o časově omezené nabídky. Jak se říká ve známém českém filmu, je „hlavní vnést mezi podezřelé zmatek“. V pojetí českých operátorů mezi zákazníky a novináře. Před lety takto vymýšleli neuvěřitelné kreace s „voláním mimo špičku o víkendu do vlastní sítě za 1 korunu“ dnes jsou to neméně kreativní eskapády s možností „aktivace tarifu pouze na tajné stránce e-shopu pokud ještě nenastal první letní úplněk“.

Trochu to připomíná realitu českých supermarketů. Když víte, kde mívají zastrčený pult se zbožím, které brzy projde, a nevadí se vám v něm přehrabovat, můžete tam narazit na zajímavé kousky. Oboje má ještě jeden zajímavý efekt: zákazník tak dostane zprostředkován alespoň odlesk pocitu, jaký museli zažívat jeho dávní předci při stopování a lovu kořisti.