Silvestrovskému provozu u českých operátorů opět dominovala data

Fotografie: Marco La Boria, unsplash.com

„Je vidět, že závěr roku naši zákazníci tradičně hojně využívají k možnosti spojit se svými blízkými a popřát jim vše nejlepší do nového roku. Silvestr v síti T-Mobile znamenal téměř 19% nárůst datového provozu, celkový objem přenesených dat vzrostl na 2 889 TB. Peak datového provozu se kupodivu přesunul na čas mezi 17:30 a 17:45, vloni vrcholil v čase mezi 21:45 – 22:00,“ uvedla Patricie Šedivá, Head of Communication v T-Mobile Czech Republic. První lednový den, resp. zkraje příchodu nového roku zákazníci také v síti T-Mobile tradičně telefonovali, celkově šlo o necelých 20 milionů hovorů. Nejvyšší provoz byl tradičně první čtvrthodinu po půlnoci. Na Silvestra bylo odesláno z mobilních zařízení celkem 4 995 467 SMS, což znamená meziroční pokles o 14,4 %.

Silvestrovský provoz v síti Vodafone opět potvrdil trend posledních let, že lidé si i do nového roku nejvíce přáli přes mobilní data. Využití datových služeb vzrostlo oproti loňskému roku o 38 %, síť spojila 14,5 miliónu hovorů a přenesla 3,5 milionu SMS zpráv. Počet odeslaných SMS ale stále klesá. Poklesl i počet a délka hovorů. Nejvytíženější byla tradičně hodina po půlnoci. Zahraniční hovory mířily hlavně na Ukrajinu. Síť Vodafonu spojila na Silvestra přes 14,5 miliónu hovorů, počty hovorů oproti předchozímu roku poklesly o 5 %, zkrátila se i délka volání. Silvestrovský hovorový provoz se liší podle toho, na který den připadne Silvestr, o víkend je vždy nižší než v pracovní den. Využití SMS zpráv každoročně klesá, lidé přesouvají novoroční přání do online prostoru a komunikují především přes aplikace a sociální sítě. V porovnání s předchozím rokem se odeslalo o 17 % méně SMS zpráv. Objem přenesených dat naopak vzrostl o 38 % a stejně jako v předešlém roce i letos převažovalo množství připojených zahraničních SIM karet v síti Vodafone zejména od ukrajinských uživatelů a nejvíce zahraničních hovorů mířilo rovněž na Ukrajinu.