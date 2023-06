Stogigové operátorské akce jsou jako sypání soli do otevřených ran

Fotografie: Dane Deaner, unsplash.com

T-Mobile reagoval na Datamaii a přišel s vlastní verzí balíčku 100 GB dat na předplacené kartě za rozumnou cenu. Zdá se, že i náš specifický trh se trochu rozhýbal. Když se ale nad těmito nabídkami zamyslíte do hloubky, uvidíte, že se nám tak operátoři smějí přímo do obličeje.

Byla to akce, které si všimla i mainstreamová média. Českému T-Mobilu trvalo pouhé tři roky, než zareagoval na Datamanii od O2 a přišel se svou nabídkou. Od O2 poctivě opsal všechna omezení a přidal svoje vlastní háčky. Cena je sice opticky nižší, dokonce dostanete i velkopansky odpuštěnou jednu měsíční platbu, když ale předtím nasypete do karty něco přes 3 tisíce korun, ale pozor! O tento vysoce vzácný datový balíček se musíte náležitě starat jako o Tamagochi. Když ho nebudete pravidelně „krmit“, tak umře. Což by byla škoda, protože je to ohrožený druh.

To je pravda. I když se přesně neví, kolik těchto „zázračných karet“ T-Mobile uvolnil do prodeje, vzhledem k celkovému počtu jeho klientů to bude zanedbatelné promile. A teď přijde ten paradox: v každé druhé tiskové zprávě od našich operátorů se zdůrazňuje, jak je to či ono možné a žádoucí dělat v jejich supermoderních aplikacích. Nechozením na prodejnu chráníme lední medvědy před utopením a nevoláním na infolinku tamní operátory před psychickým kolapsem. A pak najednou přijde akce, kde je z nějakého důvodu nutné objednávat SIM kartu poštou, jako by se psal rok 2003 a ne 2023.

Utěšuje mě jenom pomyšlení, že tento primitivní marketingový trik – umělé vytváření nedostatku – mohl dopadnout ještě hůř. Představte si, že by karty byly dostupné jen na pár kamenných pobočkách, před kterými by se utvořila v letním dusnu dlouhá fronta. V té by stáli skuteční zájemci, překupníci a aktivní senioři, kteří sice nevědí, co ten gigabajt je, ale přišli jich pár koupit pro vnoučata. Kdyby se pak ve frontě strhla nějaká rvačka, třeba i na nože, lepší reklamu by si pak operátor přát nemohl. Ale co my víme, Vodafone ještě může překvapit, to on umí.

Ptám se proč?

V hlavě mi stále vrtá otázka, čeho tím chtějí operátoři dosáhnout. Tisíce předplacených karet s nepravidelným příjmem v situaci, kdy počítají zákazníky na miliony, generují spíše drobné, ale korunka ke korunce… Jinak si T-Mobile poslední akcí uřízl spíše ostudu. Na jednu stranu se chlubí moderními datacentry, kde je všechno násobně jištěné, ale pak je schopen vpustit lidi do e-shopu, který si strhne peníze z karty, ale nevytvoří objednávku.

Napadají mě proto nejrůznější „konspirační teorie“, jakože se tak operátoři snaží navodit dojem, že v ČR nejsou data tak drahá. Srazí těmito akcemi „3 Kč/GB“ nějaký hypotetický průměr, podle kterého by je snad mohl regulovat ČTÚ nebo EU? Tedy něco podobného, jako jsou flotilové emise automobilek?

Pokud by byla motivace takto chladně kalkulovaná, pak by se to snad dalo pochopit (ale ne schvalovat). Ještě horší ale je ta možnost, že se nudící marketingová oddělení snaží jen vyvolat rozruch a získat publicitu. Jako by to připomínalo scénu ze seriálu Simpsonovi, kde miliardář pan Burns rozhazuje drobné peníze z vyvýšeného místa a baví se tím, že kvůli tomu si lidé dole ubližují.