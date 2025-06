OnePlus se odjakživa snažilo svou vlajkovou lodí zaujmout. Zpravidla ji napěchovalo výbavou, o které se mnohým ani nesnilo, ve snaze zastínit ty nejlepší. Ve stejném duchu pokračuje i letošní vlajková loď OnePlus 13, která má špičkový procesor i displej, konečně zvýšenou odolnost a samozřejmě sestavu kvalitních fotoaparátů.

Letošní vlajková loď od OnePlus nese označení 13 a něco je na ní přeci jen jiné. Vypadá dospěleji a především se nespoléhá pouze na vzhled. Výbava se jeví jako naprosto komplexní. Chcete skvělý displej? Máte ho mít. Potřebujete zvýšenou odolnost? Ale jistě, prosím. Výkon je samozřejmostí a kvalitní fotoaparáty jakbysmet. Na úspěch je taky rozhodně zaděláno. Má OnePlus 13 vůbec nějaké nedostatky?

Za zapůjčení OnePlus 13 děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Technické parametry OnePlus 13 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,9 × 76,5 × 8,5 mm , 220 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP65 Displej AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite , , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 0:36 hodin Dostupnost leden 2025, 28 990 Kč

OnePlus 13 má velkou baterku a skvělou výbavu (RECENZE)

Obsah balení: dnes už klasika

V prodejním balení naleznete kromě samotného telefonu pouze USB kabel a klíček pro otevření šuplíčku SIM karty. Poprvé OnePlus nedodává nabíjecí adaptér, což však nejde už příliš vyčítat, neboť se k tomuto kroku uchýlil každý.

Nelíbilo se nám v balení již není nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: praktičnost a elegance

Sympatie začíná OnePlus 13 sbírat ihned, jak jej vybalíte z krabičky. Zejména námi testovaná verze, která se spoléhá na tmavě modrou veganskou kůži na zadní straně, vypadá opravdu originálně a v davu jiných mobilů rozhodně nezapadne. Nejde však jen o vzhled, telefon se díky imitaci kůže velice příjemně drží, neklouže v ruce a záda nejsou náchylná k drobným škrábancům. Za toto řešení zaslouží výrobce pochvalu.

Na záda navazuje lesklý hliníkový rám. Negativní však je, že na něm extrémně ulpívají otisky prstů. Cením každopádně, že je rám plochý a dobře se do něj lze zapřít prsty. Rozmístění tlačítek na pravém boku je příkladné, současně se i pohodlně tisknou. Na levém boku, dost možná naposledy, vidím tradiční posuvník měnící zvukové profily.

Posuvník se na mobilu OnePlus objevuje zřejmě naposledy

Čelní strana je decentně zaoblená, skleněná a příjemně navazuje na již zmíněné boky. Přidanou hodnotou je zvýšená odolnost, kdy ji OnePlus konečně neignoruje a nasazuje rovnou vysoký stupeň krytí IP69. Mobilu tak nevadí prach a ponoření na 30 minut do hloubky až 1,5 metru.

Zpracování je nanejvýš příkladné. Tloušťka je sympatických 8,9 mm, hmotnost 213 g a ačkoliv na zádech vyčnívá velký modul s fotoaparáty, díky jeho velikosti se telefon takřka nekývá, pokud jej ovládáte na stole.

Líbilo se nám stylový vzhled

příjemný povrch zad

posuvník pro zvukové profily

zvýšená odolnost IP69

Displej: patří ke špičce

Mobil sází na 6,82“ AMOLED panel s možností obnovovací frekvence od 1 Hz po 120 Hz. Samozřejmostí je jemné rozlišení a nádherně syté podání barev. Výborná je též čitelnost venku či přímo na slunci. Zamlouvá se mi již zmíněné drobné zakřivení, na které narazíte po všech čtyřech stranách. Prst po displeji tak velmi ladně klouže. Přímo do zobrazovače je pak integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje velmi rychle a přesně. Takřka se mi nestalo, že by nerozpoznala přiložený prst.

V displeji je průstřel pro čelní kamerku, kolem kterého OnePlus buduje softwarový ostrůvek využívaný v některých aplikacích. Jde o jistou inspiraci Dynamic Islandem od Applu. V praxi jej uvidíte například při spuštění Spotify nebo stopek. O ochranu se stará keramické sklo.

Líbilo se nám velká úhlopříčka

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

rychlá čtečka otisků prstů

Zvuk: tradiční stereo

Příjemný je také zvuk ze stereo reproduktorů, kdy telefon hraje hlasitě i s důrazem na hloubky. Poslech hudby je jinak ale lepší realizovat s bezdrátovými sluchátky, chybějící 3,5mm jack již nepřekvapí.

Líbilo se nám slušné stereo

Výkon hardwaru: výkonu na rozdávání

OnePlus neponechalo v oblasti výkonu nic náhodě a v modelu 13 servíruje procesor Snapdragon 8 Elite s 16GB operační pamětí a v našem případě 512GB úložištěm. Po prvním zapnutí zbývá 456 GB pro vaše data. Výkonu má mobil skutečně na rozdávání a zpravidla převyšuje nejbližší konkurenci. Mezi telefony se zmíněným procesorem pak patří k těm nejvýkonnějším, což dokreslují výsledky různých testů níže. Přikládáme i malou srovnávací tabulku, kde mezi konkurencí OnePlus 13 pohodlně vítězí v benchmarku Geekbench 6, kde například jako jediný dokáže v jednojádrovém testu získat více než 3 000 bodů.

Benchmark testy

Líbilo se nám brutální výkon včetně až 16 GB RAM

512GB paměť

Výdrž baterie: výdrž, co uhrane

Jak jsme si řekli, mobil není nijak tlustý, přesto se v jeho těle nachází baterie o kapacitě 6 000 mAh. Jedná se o moderní křemíko-uhlíkový typ, který se postupně v nových mobilech prosazuje. Díky velké kapacitě jsme svědky nadprůměrné výdrže. Při středně náročném používání, kdy je telefon nepřetržitě připojen k internetu, vyřídíte zhruba hodinu hovorů, hodinu posloucháte Spotify a 2 hodiny jste na internetu či sociálních sítích, můžete nabíjet klidně až v průběhu druhého dne.

Opětovné doplnění energie pak může být otázkou třeba jen 36 minut. To vše v případě, že použijete originální 100W nabíječku, ovšem tu vám výrobce do balení již nedává. K dispozici je i 50W bezdrátové nabíjení a reverzní nabíjení. K dokonalosti chybí jen podpora magnetického nabíjení – to využijete jen v případě doplňkových pouzder.

Líbilo se nám vynikající výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí magnetické nabíjení

Konektivita: kompletní nabídka

Konektivita je bezchybná, zahrnuje 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM. Obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.

Líbilo se nám nic neschází

Fotoaparát: třikrát padesát

Hlavní snímač Sony LYT-808 nabízí 50 megapixelů, světelnost f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung S5KJN5 se světelností f/2.0, automatickým ostřením a záběrem 120°. Nakonec zde máme 50megapixelový teleobjektiv Sony LYT-600 se světelností f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× bezztrátovým zoomem. Výčet všech fotoaparátů uzavírá čelní 32Mpx snímač Sony IMX 615 se světelností f/2.4.

Hlavní fotoaparát spoléhá nejen na optickou stabilizaci, ale i na laserové ostření a vytváří jasné, ostré a detailně prokreslené snímky. Samozřejmě nejen ve dne, ale i v noci. Rozhodně se jedná o jedny z nejlepších výsledků mezi vlajkovými loděmi letošního roku.

Ultraširokoúhlý fotoaparát nijak výrazně nezaostává, snad jen v noci už tolik nevyniká. Potěší však, že mu nechybí automatické ostření, poslouží tak i jako makro objektiv pro fotografování detailů. Teleobjektiv je připraven s optickou stabilizací na trojnásobný bezztrátový zoom. Maximálně je možné scénu přiblížit až 120×, což je působivé a dokonce použitelné, byť výsledkem je spíše už umělé doostření a vykreslení toho, co tam původně mělo být.

Ukázka zoomu: 0,6krát, 1krát, 3krát, 6krát a 120krát

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn maximálně v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Záběry jsou poměrně slušné, ale využít lze jen hlavní fotoaparát. Oproti tomu ve 4K rozlišení s 60 FPS získáte celkově kvalitnější video, co se týče detailů a stabilizace, navíc můžete používat všechny tři objektivy.

OnePlus 13 (testovací video) – 8K, 30 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita snímků ve dne i v noci

teleobjektiv

čelní foťák podporuje 4K video s 60 FPS

Software: opojná plynulost

Prostředí zajišťuje aktuální Android 15 a nadstavba OxygenOS 15, která vám bude dobře známá, pokud jste v posledních letech přišli do kontaktu s telefony OnePlus. Jednoznačnou výhodou je přehlednost a takřka dokonalá optimalizace. Prostředí běží ladně, včetně veškerých animací, vše je neskutečně svižné. Na to se vážně velmi rychle zvyká.

Překvapit vás může minimum umělé inteligence – zde OnePlus zůstává poněkud pozadu, ačkoliv to možná nemusí být záporem. Nechybí ale Circle to Search nebo Gemini, která se spouští bočním tlačítkem. Softwarová podpora ze strany výrobce bude zahrnovat 4 roky velkých aktualizací, což je slušný průměr, ale konkurence dokáže přeci jen více. Naštěstí v době testu na mobilu byly aktuální květnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám aktuální prostředí

skvělá optimalizace

Nelíbilo se nám podpora by mohla být delší

Zhodnocení

Značka OnePlus je mezi námi již více než dekádu, avšak lze říci, že až s modelem 13 dokázala být konkurentem vlajkových lodí. Letošní model zatraceně dobře vypadá, je výborně zpracovaný a skvěle se používá. Nabízí špičkový procesor i displej, sestavu vysoce kvalitních fotoaparátů, vyniká výdrží i rychlým nabíjením, podporuje eSIM a cizí mu není zvýšená odolnost. Výtek je skutečně minimum – někomu může chybět více umělé inteligence, další bude postrádat magnetické nabíjení. Při ceně kolem 25 tisíc korun to však nejsou fatální věci a OnePlus 13 má velmi slušnou pozici na to, aby dokázal zaujmout.

Konkurence

Nejbližším konkurentem je rozhodně Vivo X200 Pro, které je sice o zhruba 5 tisíc korun dražší, ale dokáže nabídnout ještě kvalitnější sestavu fotoaparátů. OnePlus 13 však podporuje rychlejší nabíjení a pokud nepotřebujete naprosto špičkové snímky, bude vhodnější volbou, zejména s ohledem na cenu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X200 Pro Rozměry 162,4 × 76 × 8,5 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9400 , 1×3,63 GHz + 3×3,3 GHz + 4×2,4 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh

Jistou konkurencí může být i Samsung Galaxy S25 Ultra, který láká lepším displejem s menšími odlesky, kvalitnějšími fotoaparáty či S Penem, nebo Apple iPhone 16 Pro Max, který rovněž lépe fotí. Oba jsou podobně velké i výkonné, na druhou stranu jsou již opravdu výrazně dražší. OnePlus 13 tak představuje cestu k vlajkovému modelu za rozumnou cenu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S25 Ultra Rozměry 162,8 × 77,6 × 8,2 mm , 218 g Displej AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Elite , 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB Rozměry 163 × 77,6 × 8,3 mm , 227 g Displej OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A18 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 685 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz