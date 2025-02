Honor Magic7 Pro si svou evropskou premiéru odbyl ve Slovinsku a my jsme byli u toho. Jak se tento vlajkový model povedl a čím by si vás mohl získat?

Pokud „slyšíte“ na čísla, zanechá ve vás nový Honor Magic7 Pro výtečný dojem: má 100W nabíjení, 200Mpx teleobjektiv, vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite i ochranu IP69. Skrývají se pod záplavou působivých parametrů také nějaké nedostatky, nebo Honor představil dokonalý smartphone s Androidem?

Obsah balení: dle aktuálních trendů

V útlé krabičce černé barvy čeká smartphone, USB-C/USB-C kabel a nástroj na vytažení slotu na SIM. Tím výčet příslušenství zároveň končí, tentokrát nedošlo ani na pouzdro, které ostatně nenajdeme ani v balení modelu Magic7 Lite. Pochválit mohu za absenci plastových obalových materiálů, výrobce je tedy v tomto ohledu environmentální.

Líbilo se nám environmentální

Konstrukční zpracování: sázka na jistotu

Letošní model je docela podobný předešlé generaci. Boky zařízení jsou sice širší, respektive plošší, avšak tvar fotomodulu zůstává víceméně stejný (i když s jiným rozmístěním objektivů) a zařízení se drží v dlani velmi podobně jako Magic6 Pro. Téměř beze změny zůstala zachována rovněž hmotnost (novinka je o 2 gramy lehčí), výška i tloušťka, pouze je nutné počítat s tím, že je Magic7 Pro o 1,3 mm širší. Nejnovější vlajková loď tak alespoň na mě působí velmi podobně jako ta loňská, což vlastně není výtka, neboť je design povedený a rozhodně neurazí. Stejně jako Samsung či Apple však ani Honor příliš neexperimentuje, což je ve výsledku možná trochu škoda pro celý segment smartphonů.

Kde novinka boduje a předežene například i jihokorejskou konkurenci, to je odolnost, respektive certifikovaná ochrana, která je v tomto případě IP68/IP69, zatímco u Galaxy S25 Ultra „pouze“ IP68. Pokud však nehodláte telefon vkládat do myčky (což nám Honor prezentoval během akce ve Slovinsku a smartphone to samozřejmě ustál bez úhony), nepovažuji IP69 za nijak klíčovou vlastnost. Co by vás mohlo potěšit více, je například slot rovnou pro dvě nanoSIM na spodní straně či kvalitní haptická odezva, ačkoliv se v tomto ohledu mobil k absolutní špičce neřadí. Samozřejmostí jsou rovněž skleněná záda (i displej), avšak Honor nespolupracuje s Corningem, tudíž se jedná o jeho řešení.

Po designové stránce to novince sluší a rozhodně bych doporučoval „zábavnější“ světlé provedení, které jsem testoval. Záda mají rovněž praktickou vlastnost – nezachytávají otisky prstů. Výtku nemám ani k umístění fyzických tlačítek na pravém boku. Možná by mohla být o palec níž, ale nahmatat je ani tak není problém. Chválím rovněž za rozhodnutí nasadit matné hliníkové rámečky, takže je nebudete muset leštit.

Líbilo se nám praktický povrch zad a rámečků

vysoká odolnost IP68/IP69

povedený design

Displej: biometrické rozpoznání na dva způsoby

Honor spoléhá na 6,8" LTPO OLED panel s maximálním rozlišením 2 800 × 1 280 pixelů, které se umí chytře měnit také na 2 450 × 1 120 px a 2 100 × 960 px. V každém případě můžete vynutit nejvyšší/nativní rozlišení a užívat si velmi slušné jemnosti. V nastavení se pak nachází také řada režimů, například eBook, po jehož aktivaci obrazovka zešedne, možnost vylepšení kontrastu u videa pomocí AI nebo možnost si nastavit režim barev a také teplotu. Během používání jsem neměl problém ani s jasem, jehož maximální papírová hodnota činí až 5 000 nitů. Bez problémů navíc fungoval i automatická regulace a citlivější osoby mohou ocenit i 4 320Hz PWM stmívání, přičemž klasická obnovovací frekvence činí až 120 Hz.

Rámečky jsou pěkně tenké, řekl bych stejně jako u iPhonu 16 Pro (Max), ale mírně širší než u Galaxy S25 Ultra. Honor se rozhodl obrazovku mírně zaoblit po všech stranách, o klasický zakulacený displej se však nejedná. Zaoblení na bocích obrazovky pak umožňuje například pohodlné používání gest a některým uživatelům vyhovuje více než rovný či klasicky zaoblený panel. V horní části obrazovky pak najdeme pilulkovitý výřez, který je menší než ten u iPhonu 16 Pro, navzdory tomu, že rovněž umožňuje pokročilé 3D rozpoznávání obličeje. Ti, kteří chtějí, tak mohou telefon odemknout bezpečně nejen obličejem, ale také prstem díky integraci ultrazvukové čtečky, kterou letos vídáme už takřka u všech vlajkových modelů. Čtečka funguje velmi svižně a spolehlivě, nelze si na nic stěžovat, není ani zbytečně nízko.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence a špičkový jas

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů

bezpečné 3D rozpoznávání obličeje

Zvuk: prostě paráda

Honor Magic7 Pro vás rozhodně potěší skvěle hrajícími reproduktory, které mají nadprůměrnou porci basů, především po aktivaci funkce Prémiové basy, výrazný stereo efekt a obecně vzato se řadí k jedněm z nejlépe hrajících na trhu. Při poslechu do sluchátek (pochopitelně pouze bezdrátově) pak najdete také možnost si aktivovat DTS:X Ultra či prostorový Honor Sound.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: budete žasnout?

Stejně jako další letošní vlajkové smartphony s Androidem, i Honor se rozhodl pro nasazení Snapdragonu 8 Elite, který využívá architekturu tzv. velkých jader a je známý nejen špičkovým výkonem, ale také schopností se docela „rozpálit“. Proto hraje u tohoto čipsetu možná ještě více než u jiných důležitou roli efektivní chlazení. V tomto ohledu jsem byl zvědavý nejen na výsledky během běžného používání, ale také u syntetických testů, které můžeme považovat za ukazatel toho, jak efektivně se telefon dokáže uchladit při velmi vysoké (v běžné praxi dá se říct nereálné) zátěži.

Zatímco v průběhu standardního používání jsem u Honoru Magic7 Pro nezaznamenal absolutně žádné problémy, při spuštění aktuálně nejnáročnějšího testu z oblíbené aplikace 3D Mark (Wild Life Extreme Stress Test) se smartphone velmi výrazně zahřál a poté benchmark zhruba po 10 kolech sám automaticky ukončil a informoval mě o tom, že se přehřívá a je nutné jej nechat odpočinout. V rámci chlazení má tak Honor zřejmě rezervy, neboť Galaxy S25 Ultra i Realme GT7 Pro tento test ustojí bez problémů a ani na dotyk nejsou přehřáté. Pro objasnění situace jsem požádal o vyjádření samotný Honor, který uvádí, že by mělo dojít k odstranění problému s chystanou aktualizací končící číslem 145, která na můj telefon dorazila a ani s ní nebyl schopný Honor Magic7 Pro zmíněný test dokončit. Ostatní benchmarky nicméně novinka zvládá a dosahuje i velmi pěkných výsledků. Pro zajímavost a spíše jako kuriozitu přikládám výsledky testu Wild Life Extreme Stress, který proběhl díky tomu, že jsem telefon umístil (po dobu testování) do mrazáku, ostatně odolnost v nízkých teplotách řada prokázala i během testování ve Slovinsku.

Zmíněný problém vás navzdory tomu, že chlazení Magicu7 Pro evidentně není tak efektivní jako u konkurence se stejným čipsetem, nemusí až tak trápit, neboť prakticky není možné na telefon v rámci běžného používání vyvinout takovou zátěž jako při spuštění testu Wild Life Extreme Stress Test. U úložiště a RAM si pak nelze na nic stěžovat. Telefon obsahuje 512GB paměťový čip typu UFS 4.0 a také 12 GB RAM LPDDR5X.

Líbilo se nám výkonný čipset

velké úložiště i RAM

Nelíbilo se nám dle benchmarku ne tak efektivní chlazení při extrémní zátěži (může být vyřešeno aktualizací)

Výdrž baterie: něco za něco

Honor se proslavil nasazováním křemíkových baterií, s čímž začal jako jeden z prvních na světě. Také Honor Magic7 Pro má křemíkovou baterii, ostatně přímo v nastavení se výrobce chlubí tím, že použil 3. generaci křemíkovo-uhlíkové baterie, avšak i proto vás zřejmě překvapí, že kapacita baterie činí „pouze“ 5 270 mAh, přestože v Číně má stejný model (se stejnou hmotností i rozměry) baterii o kapacitě 5 850 mAh. Proč se tedy i k nám nedostalo provedení se stejně velkou baterií jako na domácím (čínském) trhu, když to například u Viva X200 Pro není problém? Na to jsem dostal poměrně zajímavou odpověď.

Honor v rámci schvalování konfigurace pro jednotlivé trhy vychází z prodejní ceny, na základě které může výrobce například zprostředkovat zajímavou prodejní akci spolu s vybraným operátorem, nabízet různé bonusy ke koupi zařízení a podobně, ale také se na základě ní mohou upravit parametry. V tomto případě údajně nebylo možné (se zohledněním ceny) do telefonu dostat větší baterii z čínského trhu a zároveň ponechat další komponenty. Jednoduše řečeno, pokud by měl telefon 5 850mAh baterii, nemohl by např. disponovat čipsetem Snapdragon 8 Elite. Toto je oficiální vyjádření ze strany výrobce, ať už si o něm můžeme myslet cokoliv. Například Honor Magic7 Lite s výrazně nižší cenou a výrazně větší baterií (6 600 mAh) se údajně na náš trh v této podobě dostat mohl, neboť to má být jeden z prodejních argumentů. Podle Honoru je to tak v případě Magicu7 Pro tzv. něco za něco. Jak je na tom ale telefon z hlediska výdrže, která je důležitější než samotný počet mAh?

V tomto ohledu Honor Magic7 Pro nezklame, neboť se ve výsledku ukázal býti 1,5denním až 2denním smartphonem, pokud se budete alespoň trochu snažit. Oproti dříve testovanému Vivu X200 Pro je na tom však s výdrží o něco hůře, i když to ve výsledku díky rychlému nabíjení až tolik nevadí. Novinku se mi konkrétně podařilo nabít z 2 % na 100 % za velmi působivých 32 minut a za 15 minut jsem se dostal na 58 %. Nabíjení 100 W je tedy dostatečně výkonné. K dispozici je ostatně i 80W bezdrátové nabíjení, avšak pouze s proprietární nabíječkou, případně reverzní bezdrátové nabíjení nespecifikovaným výkonem. Co určitě zamrzí, to je absence Qi2, které však zřejmě bude možné „přidat“ formou pouzdra s magnetickým proužkem, ačkoliv jsem takové přímo u výrobce zatím nezahlédl.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení

Nelíbilo se nám nepodporuje Qi2

kapacita baterie neoslní, resp. je nižší než u čínské verze

Konektivita: Wi-Fi 7 k vašim službám

Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, eSIM i navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS a GALILEO. Navíc neschází ani infraport, který může přijít vhod například při ovládání klimatizace. Napak UWB schází, avšak vzhledem k omezené využitelnosti to nelze považovat za problém.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: ať žije AI

Stejně jako další výrobci, také Honor klade velký důraz na implementaci AI, což se projevilo také v oblasti fotoaparátu. V praxi to funguje tak, že v nastavení povolíte využití AI a při zoomování (úroveň přiblížení musí být 30× či vyšší) se objeví tlačítko pro aktivaci AI, která pořízený snímek vylepší. Po zachycení tak chvíli čekáte, než AI obraz zpracuje, následně si již můžete prohlédnout původní a pomocí umělé inteligence upravený záběr. Honor má v tomto ohledu velmi pěkně zpracovaný nástroj pro prohlížení obou fotografií, podobný níže přiloženému posuvnému nástroji.

Stejně jako v dalších oblastech pak platí, že AI je často velmi kreativní a je schopná na snímcích „domyslet“ rovněž to, co na originálních záběrech nenajdete. Výsledná kvalita je tak sice o dost lepší, ale může působit jako olejomalba, která navíc neodpovídá předloze. I proto je dobře, že Honor v úložišti uchovává také původní snímek a uživatel může zkontrolovat, co se mu líbí víc. Využití této funkce je rovněž svázáno s nutností mít telefon připojený k internetu. Honor se chlubí tím, že využívá hned několik různých technologií včetně speciálního Telephoto Enhancement LM, díky čemuž má být výsledek co nejlepší. Pochopitelně můžete posoudit schopnosti umělé inteligence během zoomování sami a níže si prohlédnout další snímky v plném rozlišení. Původní a pomocí AI upravené záběry jistě snadno odhadnete.

Největší parádu by měl letos udělat primární a zoomovací senzor. V případě hlavního snímače vás možná neohromí samotná fyzická velikost 1/1,3", která je však stále velmi slušná, ale spíše variabilní clona f/1.4 až f/2.0. Teleobjektiv je pak trojnásobný s ohniskovou vzdáleností 72 mm a trojnásobným zoomem (primární snímač má tedy ohniskovou vzdálenost 24 mm). Jedná se o velký snímač o rozměrech 1/1,4" a clonou f/2.6, což jsou působivé parametry, přesto nemohu říct, že by mě oslovil tak jako vyhlášený teleobjektiv Viva X200 Pro. Snímky se přesto rozhodně vyznačují vysokou kvalitou a telefon dokáže oslnit pěknými (spíše saturovanějšími) barvami, které můžeme pozorovat u všech čtyř fotoaparátů, dobrou prací s kontrastem i nastavením expozice a také schopností vykreslit i náročnější scény bez výrazného úbytku detailů. Také selfie kamerka je rozhodně nadprůměrná v kontextu konkurenčních smartphonů, neboť dokáže pěkně vykreslit pleťové tóny s velkým množstvím detailů a poradí si i se zhoršenými světelnými podmínkami. Co se týče videa, k dispozici je záznam ve 4K s 60 FPS, 8K schází, ale ve výsledku to ničemu nevadí, neboť je 8K zobrazovačů stále extrémně málo. Kvalita videa je pak také na slušné úrovni, stejně jako stabilizace, ačkoliv by mohly být přechody mezi jednotlivými snímači mírně plynulejší.

Honor Magic7 Pro 4K 60 FPS

Honor Magic7 Pro 4K 60 FPS interiér

Honor Magic7 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

nadprůměrná selfie kamerka

kouzla umělé inteligence

Software: dlouhá podpora samozřejmostí?

Honor Magic7 Pro se chlubí pětiletou softwarovou podporou v případě velkých aktualizací operačního systému i bezpečnostních aktualizací. Ačkoliv tak není mezi úplnou špičkou (se sedmiletou podporou) průměrnému uživateli to rozhodně postačí. Z pohledu AI se můžete těšit na klasickou přehlídku funkcí, tj. sumírování, přepis, překlad apod., viz screenshoty. Chod systému jako takový je pak pěkně svižný a během několikatýdenního testování dorazilo i několik aktualizací, podpora je tedy příkladná. Na začátku února pak byly v telefonu lednové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

funkce AI

Zhodnocení

Ačkoliv letos Honor Magic7 Pro přináší zklamání v podobě nižší kapacity baterie pro mimočínský trh a oproti konkurenci se stejným čipsetem evidentně ztrácí také v oblasti efektivity chlazení, stále se jedná o komplexně vybavený smartphone v líbivém provedení, se špičkovými reproduktory i displejem a také AI. Zájemce potěší také fotovýbava či štědrá velikost úložiště i operační paměti.

Za jednu z hlavních předností rozhodně považuji možnost spolehlivého/bezpečného biometrického rozpoznávání uživatele skrze otisk prstu i obličej, stejně tak potěší schopná fotovýbava i velmi rychlé nabíjení. Nabídka vlajkových smartphonů v dané cenové relaci je však poměrně bohatá, tudíž to novinka od Honoru rozhodně nebude mít jednoduché.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz