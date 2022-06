Nejlepší smartphone do 25 000 Kč

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V cenové relaci do 25 000 Kč najdeme již naprosto špičkové smartphony a v některých případech i regulérní vlajkové zástupce dané značky. Až na Apple je u všech vybraných smartphonů standardem moderní 120Hz obnovovací frekvence displeje, která zajistí maximálně plynulé ovládání. Do našeho výběru se dostalo také ohebné véčko, které by ještě nedávno nebylo možné pořídit za takto přívětivou cenu, přitom se jedná o velmi zajímavý kus hardwaru.

Vybíráme nejlepší telefon do 25 000 Kč!

Apple iPhone 13

Větší „základní“ iPhone je zde pro ty zákazníky, které nezaujme iPhone 13 mini, a přáli by si o něco delší výdrž a také větší uhlopříčku displeje. Přestože se nejedná o nejmenší zástupce řady iPhone 13, je iPhone 13 stále velmi kompaktním zařízením s přívětivou hmotností 174 gramů, kterému neschází certifikace zvýšené odolnosti IP68 ani ochranné sklo Ceramic Glass kryjící záda i displej. Mnozí mohou spatřovat výhodu rovněž v matných (hliníkových) rámečcích, které doplňuje lesklé provedení zad.

Za zmínku stojí rovněž 6,1" Super Retina XDR OLED panel s mezigeneračně o 20 % menším výřezem pro Face ID, vysoce kvalitní stereo reproduktory či podpora technologie UWB. Kromě toho se mohou zájemci těšit na 12Mpx hlavní a ultraširokoúhlý objektiv i solidní výdrž. Telefon je možné zásobovat energií jak drátově, tak bezdrátově, ať už v podobě klasické nabíjecí podložky či novinky MagSafe.

Samsung Galaxy S22

Milovníky kompaktních smartphonů láká Samsung Galaxy S22, který skrývá vlajkovou výbavu v malém těle. Začněme moderním 120Hz displejem s adaptivní obnovovací frekvencí, který se chlubí nenápadným průstřelem, vysokým maximálním jasem a velmi spolehlivou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Skvěle jej doplňuje dvojice hlasitých reproduktorů vhodná pro konzumaci multimédií.

Srdcem mobilu je 4nm Exynos 2200 v doprovodu 8 GB RAM a až 256GB úložiště. Společně s povedenou nadstavbou One UI a nejnovějším Androidem 12 jsou pak zajištěny svižné reakce celého systému, který se může pochlubit garancí pětileté podpory. Z dalších vychytávek stojí za zmínku podpora reverzního bezdrátového nabíjení či trojnásobný teleobjektiv.

Sony Xperia 5 III

Pokud máte slabost pro Sony a přitom byste rádi relativně kompaktní zařízení, nabízí se Xperia 5 III. Telefon, který prozatím nemá přímého nástupce, se chlubí 120Hz displejem bez výřezu či průstřelu, který sází na klasické rámečky. V nich se kromě hlasitých stereo reproduktorů ukrývá rovněž notifikační dioda, která doplňuje podporu Always-On.

Xperia 5 III vzbudí pozornost rovněž fotovýbavou, která obsahuje tři 12Mpx senzory (hlavní, ultraširokoúhlý a teleobjektiv) doplněné o speciální aplikace pro natáčení videa a pořizování fotografií s nadstandardně velkými možnostmi manuálních úprav. Skvělá je také hned dvojitá certifikace zvýšené odolnosti, 3,5mm jack nebo dnes již v dané třídě ojedinělý slot pro microSD kartu.

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro se na zádech honosí neotřelým fotomodulem. V něm se ukrývá kromě 50Mpx hlavního snímače a 12Mpx ultraširokoúhlého objektivu rovněž 48Mpx teleobjektiv s 4× zoomem. Pixely se přitom dlouhodobě řadí mezi jedny z nejlépe fotících smartphonů na trhu a model 6 Pro rozhodně není žádnou výjimkou.

Kromě zajímavé fotovýbavy Pixel 6 Pro zaujme také proprietárním čipsetem Google Tensor, s jehož vývojem pomáhal Samsung. Dále ve výbavě najdeme velkou 5 003mAh baterii, která je schopna zprostředkovat velmi dlouhou výdrž, 120Hz displej či zvýšenou odolnost IP68. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak dlouhá podpora ze strany Googlu či možnost jako první vyzkoušet nové verze Androidu.

OnePlus 10 Pro

Současná vlajková loď OnePlus nabídne kromě zajímavého designu s velmi praktickou povrchovou úpravou zad také špičkovou výbavu čítající Snapdragon 8 Gen1 či LTPO OLED panel druhé generace s maximální 120Hz obnovovací frekvencí. Společnost mu dělá spolehlivá čtečka otisků prstů optického typu a dvojice stereo reproduktorů.

Oblast, ve které OnePlus 10 Pro exceluje, je nepochybně rychlost nabíjení. Drátové a bezdrátové nabíjení o výkonu 80 W, respektive 50 W, špičkové fotoaparáty či pro Android unikátní posuvný přepínač zvukových profilů – to jsou další velmi praktické vychytávky.

Samsung Galaxy Z Flip3

Do našeho výběru se dostalo i povedené ohebné véčko z dílny Samsungu, které nabídne neskutečně kompaktní rozměry v zavřeném stavu a stylový design, který okouzlí nejen dámy. Z výbavy přitom neschází 120Hz ohebný panel doplněný o kvalitní stereo reproduktory, ale také mezigeneračně větší vnější displej, pomocí něhož si zobrazíte důležité zprávy a další notifikace.

Velkou předností Galaxy Z Flip3 je nepochybně zvýšená odolnost IPX8, která se u ostatních ohebných véček nevidí. Ve výbavě dále najdeme dvojici 12Mpx senzorů, bezdrátové nabíjení a dokonce také reverzní bezdrátové nabíjení, tudíž není problém si nabít třeba chytré hodinky. Mnoho uživatelů může ocenit rovněž spolehlivou kapacitní čtečku otisků prstů na boku.