OnePlus se v minulosti proslavilo skvělými telefony často nesoucími nálepku „zabiják vlajkových lodí“. Nejnovější OnePlus 10 Pro však již neláká na prémiový hardware za pár korun, ale za vše si nechává adekvátně zaplatit.

OnePlus 10 Pro, jež by mělo za několik měsíců doplnit také „základní“ OnePlus 10, přináší oproti loňské generaci větší baterii, vyšší nabíjecí výkon i přepracovaný design. Jak se novinka povedla a obstojí v nelítostné konkurenci?

OnePlus 10 Pro (RECENZE) - Evoluce s připomínkami

Technické parametry OnePlus 10 Pro 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163 × 73,9 × 8,6 mm , 201 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , CPU: 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost březen 2022, 25 999 Kč

Obsah balení: ať žije hadřík

V líbivé krabičce červené barvy čeká telefon, USB-C/USB-C kabel, 80W adaptér, manuály a také silikonové průhledné pouzdro.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: design se povedl, odolnost méně

Design i zpracování OnePlus 10 Pro působí velmi hodnotně, za což mohou použité materiály (Gorilla Glass 5 na zádech a kovové rámečky), ale především samotný fotomodul, který navazuje na bok. V něm se ukrývají hned tři výrazné senzory, velmi výkonné LED přisvícení a opomenout nelze ani logo společnosti Hasselblad. OnePlus 10 Pro si získá vaše sympatie i po uchopení do ruky, kdy potěší matná úprava zad, která zdatně odolává otiskům. Nutné je však dodat, že také kvůli ní se může stát, že vám telefon vypadne z ruky. Mnozí však stejně automaticky dají nový smartphone do přiloženého pouzdra.

Výtky nelze mít ani k haptické odezvě, která je povedená, či velmi oblíbenému praktickému přepínači zvukových profilů na pravé straně. OnePlus je pravděpodobně jediným výrobcem smartphonů s Androidem, který tuto skvělou vychytávku má a byla by škoda, kdyby o ni své telefony ochudil, jak se šušká v případě OnePlus 10. Pro mnohé těžko odpustitelná bude naopak absence zvýšené odolnosti. OnePlus 9 Pro měl certifikaci IP68, zatímco OnePlus 10 Pro už ne (tedy ano, ale pouze u operátora T-Mobile v Severní Americe). I navzdory oficiální absenci zvýšené odolnosti však samozřejmě existuje vcelku vysoká šance, že stejně odolná je i u nás dostupná varianta. To však absenci IP68 u vlajkové lodi ani tak neospravedlňuje.

Líbilo se nám posuvný přepínač zvukových profilů

povedená haptická odezva

líbivý design

praktický povrch zad

Nelíbilo se nám chybí certifikace IP68

Displej: 120Hz LTPO 2.0

Displej lze po právu zařadit mezi nejhezčí mobilní zobrazovače současnosti, jedním dechem je však potřeba dodat, že se jedná v podstatě o panel z OnePlus 9 Pro. 6,7" uhlopříčka je stále ideální k častějšímu sledování videí i hraní her a stejně tak potěší velmi vysoký maximální jas, podpora HDR10+ či maximální rozlišení 3 216 × 1 440 pixelů. Pochválit lze také krytí displeje v podobě Gorilla Glass Victus či ideální umístění čtečky otisků prstů, která je optického typu a funguje příkladně.

Samozřejmostí je i 120Hz obnovovací frekvence, vzhledem k tomu, že se však jedná o panel LTPO 2.0, zvládne si ji displej automaticky regulovat v rozmezí 1 až 120 Hz, čímž šetří energii.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků s vhodným umístěním

podpora HDR10+

Gorilla Glass Victus

Zvuk: stereo samozřejmostí

OnePlus 10 Pro je vybaveno dvojicí stereo reproduktorů, které vykouzlí pěkně hlasitý zvuk velmi solidní kvality. Telefon je tak vhodný i ke sledování videí v rušnějším prostředí či jako alternativa k menšímu přenosnému reproduktoru. Oproti některým konkurenčním smartphonům má pouze mírně slabší basovou složku.

Líbilo se nám kvalitní stereo zvuk

Výkon hardwaru: výkon nadevše

Srdcem telefonu je vlajkový Snapdragon 8 Gen1 v doprovodu 12 GB RAM a 256GB úložiště bez možnosti rozšíření paměťovými kartami. Zvětšit lze naopak RAM, pouze však metodou využití části kapacity úložiště (navýšit lze takto RAM až o 7 virtuálních GB). Výkon je tedy nepřekvapivě obrovský, co mě však mile potěšilo, je schopnost telefonu poradit si s náročnějšími aktivitami, respektive velmi účinným chlazením. Zařízení se tak zahřívá méně než většina konkurenčních smartphonů, zvládne tak využít lépe potenciál použitého hardwaru.

Líbilo se nám vysoký výkon, velká RAM i úložiště

velmi dobré chlazení

Výdrž baterie: nabito za pár minut

OnePlus 10 Pro je na našem trhu dodáváno s 80W adaptérem, který zvládne 5 000mAh baterii plně nabít zhruba za 30 minut, což je skvělý výsledek. Kromě drátového nabíjení je k dispozici také 50W bezdrátové nabíjení (pouze však s nabíjecím stojánkem OnePlus) či reverzní bezdrátové nabíjení (o nespecifikovaném výkonu). Zklamáním není ani výdrž, která se pochopitelně bude velmi odvíjet od způsobu, jakým zařízení používáte, v mém případě jsem však vždy bez problémů zvládl jeden i jeden a půl dne na jedno nabití.

Líbilo se nám velmi rychlé nabíjení

bezdrátové nabíjení včetně reverzního

slušná výdrž

Konektivita: 5G na palubě

OnePlus 10 Pro zvládá 5G, stejně jako Wi-Fi 6, NFC či nejnovější Bluetooth 5.2. K dispozici je také celá řada navigačních systémů (GPS, GLONASS, BDS či Galileo) a podpora Dual SIM.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: páni, to je rozsah

Co se fotovýbavy týče, můžete se spolehnout na 48Mpx senzor Sony IMX789, který známe již z OnePus 9 Pro s fázovým ostřením, kterému dělá společnost 8megapixelový 3,3× teleobjektiv, který byl rovněž už ve OnePlus 9 Pro, a nakonec nový ultraširokoúhlý objektiv ISOCELL JN1 od Samsungu s rozlišením 50 Mpx a extrémním rozsahem 150 stupňů. Právě na ten jsem byl zvědavý nejvíce, ale hned na začátek prozradím, že je obrovská škoda, že má pouze fixní ostření, protože jsme přišli o možnost pořizovat makro snímky. Fotit s ním lze buďto v základním režimu fotografie, nebo ve speciálním 150stupňovém režimu, kdy se deaktivuje korekce efektu rybího oka. V takovém případě můžete pořídit vcelku zajímavě vypadající snímky, které budou někomu možná připomínat záznam z palubní kamery nebo akční kamerky. Aktivovat si dokonce lze vyloženě pohled rybího oka. Faktem však je, že budete s největší pravděpodobností využívat spíše základní režim s korekcí zaoblení okrajů, kdy se můžete těšit na snímky se slušnou úrovní detailů a barevným podáním poměrně odpovídajícím naladění hlavního snímače. Stejně tak je k dispozici slušný noční režim, který dokáže pěkně prosvítit záběr. Právě vzhledem k absenci automatického ostření lze však právě ultraširokoúhlou kamerku považovat za krok zpět ve srovnání s OnePlus 9 Pro.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 50 Mpx 8 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Velikost snímače 1/1,43" 1/2,76" 1/1,56" Ohnisková vzdálenost 23 mm 150 stupňů 77 mm Velikost pixelů 1,12 μm 0,64 μm 1,0 μm Ostření PDAF pevné PDAF Optická stabilizace ano ne ano

Hlavní kamerka i teleobjektiv disponují optickou stabilizací a snímky vypadají líbivě i díky saturovanějšímu barevnému podání. Právě barvy by měly být dílem spolupráce s firmou Hasselblad a k dispozici jsou pochopitelně i nejrůznější filtry. Během focení jsem se také nesetkal s tím, že by neměla fotka správně nastavenou expozici nebo správně nefungovalo HDR, to vše zvládá OnePlus bez problémů. Majitelé 8K zobrazovačů pak možná ocení možnost záznamu v 8K s 24 FPS, čelní 32megapixelová kamerka však překvapivě umí natáčet jen ve Full HD s 30 FPS a kvalitou snímků i videa je přinejlepším průměrná, což je u telefonu v dané cenové kategorii tak trochu zklamání.

OnePlus 10 Pro selfie video 1080p 30 FPS

OnePlus 10 Pro Full HD 60 FPS

OnePlus 10 Pro 8K 24 FPS

OnePlus 10 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám slušná kvalita snímků, pěkné barevné podání

schopný noční režim

velmi široký rozsah ultraširokoúhlého objektivu

Nelíbilo se nám videozáznam na selfie kamerku max. ve Full HD

ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření

Software: ztratil na půvabu

Telefony OnePlus se kromě výkonného hardwaru vždy lišily od konkurence povedenou (a relativně čistou) nadstavbou OxygenOS, jejíž název figuruje i ve OnePlus 10 Pro. Jedná se však o jakýsi hybrid s ColorOS, který rozhodně není tak svižný ani povedený jako bývalý OxygenOS. Na uživatele tak sice čekají vychytávky známé z OxygenOS (zenový mód) a další, ale už to zkrátka není to, co to bývalo. Během testování byly v systému Android 12 březnové bezpečnostní záplaty.

Nelíbilo se nám OxygenOS ztratil ze svého půvabu

Zhodnocení

OnePlus 10 Pro je designově povedený smartphone s krásným displejem, extrémním výkonem i rychlým nabíjením. OxygenOS už však není to, co býval a ústupky lze vidět i v chybějící certifikaci IP68 či ultraširokoúhlém objektivu bez automatického ostření. Sám bych tak dobře zvážil, jestli není výhodnější zainvestovat raději do OnePlus 9 Pro, případně sáhnout po konkurenci, kde se nabízí třeba nedávno testovaný Google Pixel 6 Pro.

Konkurence

Google Pixel 6 Pro nabídne za podobnou cenu delší výdrž i zvýšenou odolnost IP68. Teleobjektiv má čtyřnásobný optický zoom a čelní kamerka, ačkoliv má nižší rozlišení, zprostředkuje vyšší kvalitu záznamu ve 4K.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 6 Pro 512 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh

Loňské OnePlus 9 Pro se chlubí certifikací IP68 i ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením. Design je však méně zajímavý a baterie má o 500 mAh menší kapacitu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi OnePlus 9 Pro 256+12 GB Rozměry 163,2 × 73,6 × 8,7 mm , 197 g Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh Kč 22 590 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz