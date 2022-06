Nejlepší smartphone bez ohledu na cenu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte našeho průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Vybíráme nejlepší telefon bez ohledu na cenu!

Na co si dát pozor?

Pohybujeme se ve vodách, kde již výrobce není kvůli ceně nucen šetřit a ruku v ruce s tím mohou vzrůstat i vaše nároky na nový telefon. Naprostou samozřejmostí je výkonný procesor, který se soustředí i na úsporu energie. Interní úložiště by mělo bezpodmínečně nabízet alespoň 256 GB, ale opět požadujte klidně i více, ideálně 512 GB, případně podporu paměťovek. U dražších telefonů již také chtějte aktuální software. Stejně tak i informace, zda výrobce počítá s budoucími aktualizacemi. Naštěstí platí, že u těch nejdražších telefonů je situace příznivá po dlouhou dobu.

U těch nejlepších už byste neměli oželet například zvýšenou odolnost a chtít můžete i bezdrátové nabíjení. V této kategorii se také nejdříve projevují moderní trendy, aktuálně se týkající především neznatelných rámečků, zaujme ovšem i exkluzivní skládací konstrukce.

Apple iPhone 13 Pro Max

Vybíráte-li nový telefon a cena pro vás nehraje žádnou roli, můžete být nároční. A tím myslíme skutečně nároční, dokonce i ve světě Applu. Jako stvořený pro fanoušky systému iOS je iPhone 13 Pro Max, který vás v prvé řadě nadchne špičkovým AMOLED displejem s úhlopříčkou 6,7" a 120 Hz. Spolehnout se můžete na kvalitně zpracované tělo se zvýšenou odolností proti vodě a prachu. Překousnout nicméně budete muset opravdu vysokou hmotnost, takřka čtvrt kila pocítíte v ruce i v kapse. Přísná měřítka můžete mít na sestavu tří fotoaparátů, kde nechybí ani teleobjektiv.

Na mobil se budete moci spolehnout i po stránce výkonu, kdy vše zajistí procesor Apple A15 Bionic. Těšit se budete moci i z několikaleté podpory či obrovské interní paměti. 1 TB totiž nenabídne v dnešním díle nikdo jiný, pouze Apple. Největší z dnešních iPhonů si vás získá i opravdu dlouhou výdrží, nabíjet během dne rozhodně nebudete muset. Smířit se však budete muset s pomalejším nabíjením a například ačkoliv je podporováno bezdrátové nabíjení, reverzní využít nelze. Ze záporů lze uvést chybějící USB-C nebo absenci funkce Always-On. V případě námi zmíněné varianty se však musíte připravit na cenu výrazně přesahující 40 tisíc korun.

Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB

Samsung má v dnešním díle hned dvojí zastoupení, přičemž nejprve se podíváme na zástupce tradičních dotykových telefonů v podobě Galaxy S22 Ultra. Ten vás ohromí 6,8" Super AMOLED displejem se 120 Hz a podporou funkce Always-On. Počítat můžete se slušnou výdrží i průměrně rychlým 45W nabíjením. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení nebo stereo repráčky.

Samsung klade důraz i na sestavu fotoaparátů, ze které vyčnívá nejen teleobjektiv s trojnásobným zoomem, ale také periskopový objektiv s 10násobným bezztrátovým přiblížením. Samozřejmostí je výkonný procesor Exynos 2200 a 12GB RAM. Na rozdíl od Applu je zde menší paměť, vrcholem je 512 GB, avšak i to by mělo stačit většině náročných uživatelů. Samsung klade důraz také na aktuální software a dlouhou podporu. Android 12 tedy nechybí a podpora je slibována několik nejbližších let. Netřeba tak dodávat, že hledáte-li maximálně vybavený telefon s Androidem a překousnete cenu kolem 37 tisíc korun, je Galaxy S22 Ultra žhavým kandidátem ke koupi.

Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB

Zaujalo vás prostředí Samsungu, ale chcete telefon s ohebným displejem? Případně by se vám v kapse hodil i malý tablet, ale tahat dvě zařízení je přeci jen značně nekomfortní? Pak pro vás bude řešením Samsung Galaxy Z Fold3, který představuje to nejmodernější skládací zařízení s kvalitním mechanismem i dvěma AMOLED displeji. Ten hlavní – ohebný – má více než 7,5" a pohodlně se hodí i na práci s dokumenty a celkově pracovní vytížení. Nasazen je Snapdragon 888, který není již zcela nejvýkonnější, ale rozhodně by vás neměl brzdit, stejně tak 12GB RAM nebo 512GB úložiště.

Nejvíce zamrzí zřejmě sestava fotoaparátů, která je poplatná dva roky starým vlajkovým lodím, ale na teleobjektiv se spolehnout můžete. Telefon má i slušnou výdrž, avšak nabíjení až tak rychlé není. Naopak oceníte neustále aktualizované prostředí, nyní s Androidem 12 a samozřejmě i podporu S Pen, které si však musíte dokoupit. Za 37 tisíc korun tak aktuálně můžete sehnat ten nejlepší telefon s ohebným displejem, což už pro někoho může být pádný argument.

Sony Xperia 1 IV

Xperia 1 IV míří na všechny, kteří hledají konzervativně vyhlížející telefon a ideálně nechtějí vidět žádné výřezy či průstřely. Ničím takovým totiž japonská novinka letošního roku není postižena. Vaše oči tak budou moci spočinout na 6,5" AMOLED panelu s nezvykle vysokým 4K rozlišením, 120 Hz a vysokým jasem. Telefon se chlubí i nadprůměrnou výdrží a bezdrátovým nabíjením. Klasické drátové nabíjení je ale spíše pomalejší. O rychlost se naopak nemusíte bát u procesoru, nasazen je Snapdragon 8 Gen1 a 12GB RAM. Mezi konkurencí je 256GB paměť spíše menší, jenže nová Xperia si poradí i s paměťovkami.

Když už jsme u méně tradičních prvků výbavy, Xperia 1 IV je vybavena 3,5mm jackem. Netřeba dodávat, že jako jediná mezi prémiovými telefony. Čtečka otisku prstů je pak na boku, Sony ji přímo do displeje nedává. Výraznější negativa než občasné přehřívání telefonu při náročných úkonech se hledají obtížně. Za 35 tisíc korun tak pořídíte špičkově vybavený mobil konzervativního vzhledu.

Vivo X80 Pro

Zdá se vám, že drahé smartphony jsou stále od těch stejných výrobců a vy byste se rádi odlišili? Letos máte ideální příležitost v podobě nového Viva X80 Pro, které má vše, co by nekompromisní telefon měl mít. Ostatně posuďte sami, disponuje 6,8" AMOLED displejem se 120 Hz nebo procesorem Snapdragon 8 Gen1 s 12GB RAM. Slušná je 256GB interní paměť, nicméně absence slotu pro paměťovku zamrzí. Robustní tělo je navíc odolné proti vodě i prachu, což se hodí, neboť tím se chlubí každý telefon z dražší kategorie.

Vivo X80 Pro si můžete zakoupit na CZC.cz.

Situace u fotoaparátů je obdobná jako u Samsungu Galaxy S22 Ultra. K dispozici je tak nejen teleobjektiv s dvojnásobným zoomem, ale rovněž periskopový fotoaparát s pětinásobným přiblížením. Nechybí stereo reproduktory či solidní baterie se spolehlivou jednodenní výdrží. Nabití 80 W zabere zhruba půl hodiny a hodí se i velmi rychlé bezdrátové nabíjení, což konkurence může závidět. Do karet novince od Viva může hrát i cena, která je přeci jen nižší a pohybuje se kolem 27 tisíc korun, což za takřka nekompromisně vybavený telefon není mnoho.