Nová Xperia 5 III skrývá v relativně malém těle opravdu zajímavou výbavu a oproti Xperii 1 III nabídne také podstatně atraktivnější cenu. Jak obstála v našem testu?

Pokud hledáte menší, ale dobře vybavený telefon s Androidem, nemáte v dnešní době moc na výběr. S výjimkou několika málo značek, jako je Google nebo třeba ASUS, ovšem na kompaktní telefony nezanevřelo ani japonské Sony. Nejnovější Xperia 5 III se přitom chlubí 120Hz OLED displejem, 30W nabíjením i variabilním teleobjektivem. Bude to stačit na úspěch?

Sony Xperia 5 III – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia 5 III Kompletní specifikace Konstrukce 157 × 68 × 8,2 mm , 168 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 560 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q3 2021, 25 990 Kč

Obsah balení: bílá, jako vždy

V tradičně bílé krabičce tentokrát najdeme kromě telefonu samotného rovněž napájecí adaptér a kabel typu USB-C/USB-C. Nic důležitého tak neschází, ochranné pouzdro si však musíte dokoupit sami.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: odpovídá ceně

Xperia 5 III sází na podlouhlý tvar, který je typický pro celou řadu novějších Xperií. Díky relativně malé šířce (68 mm) telefon velmi příjemně padne do dlaně a chvalitebná je rovněž poloha tlačítek. Na vypínací tlačítko i kolébku ovládání hlasitosti dosáhnu naprosto komfortně a díky snadno rozpoznatelné čtečce otisků prstů nemám problém mobil odemknout již během vytahování z kapsy. Čtečka funguje příkladně a prst rozpozná okamžitě po přiložení, což je ovšem ale také jediný způsob biometrického rozpoznání. Pokud neholdujete hlasovému ovládání, pravděpodobně vás nepotěší přítomnost dedikovaného tlačítka Google Asistenta, které (alespoň v době testování) nebylo možné přeprogramovat.

Velmi praktický je podle mě ale šuplíček pro dvojici nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty, který pohodlně vyjmete bez jakéhokoliv speciálního nástroje. Sony v tomto ohledu rovněž musím pochválit za to, že už nedochází k restartování při každém vytažení a zasunutí slotu, což byla vcelku otravná vlastnost předchozích Xperií.

Samozřejmostí jsou dvě certifikace zvýšené odolnosti.

Výrobce si cení Xperii 5 III na 26 tisíc korun, což není zrovna málo, a proto se tak nějak automaticky počítá s nasazením prémiových materiálů. V tomto případě se můžete spolehnout na vysoce odolné sklo Gorilla Glass 6 na zádech i přední straně a hliníkový rámeček. Pokud budete Xperii 5 III nosit bez pouzdra, čeká vás vcelku časté leštění zad, která se velmi snadno zašpiní. Je škoda, že se Sony nerozhodlo pro matnou povrchovou úpravu jako u Xperie 1 III.

V ruce každopádně Xperia 5 III působí patřičně prémiově a i hmotnost 168 gramů je v dnešní době, s přihlédnutím k vlajkovému hardwaru, relativně nízká. Navíc nechybí hned dvě certifikace zvýšené odolnosti IP68 a IP65, takže vás nerozhodí déšť ani případný pád do bazénu. Ty na druhou stranu Sony nabízí i u podstatně levnější Xperie 10 III. Nakonec bych rád pochválil dvoustupňové dedikované tlačítko fotoaparátu, které je dnes velkou raritou, přitom dokáže být velmi užitečné.

Líbilo se nám relativně nízká hmotnost i kompaktní rozměry

slot je možné vytáhnout bez speciálních nástrojů

zvýšená odolnost certifikace IP65 a IP68

díky nízké šířce příjemně padne do ruky

dedikované tlačítko fotoaparátu

Nelíbilo se nám tlačítko Google Asistenta nelze přeprogramovat

lesklá záda nejsou praktická

Displej: bez výřezu a s diodou

Díky dnes již nezvyklým rámečkům nahoře a dole (boční jsou opravdu velmi tenké) se můžete těšit na ničím nerušený displej, který je typu OLED a ve srovnání s předchozí generací zůstal víceméně identický. Nabídne tak 6,1palcovou uhlopříčku a podporuje maximální 120Hz obnovovací frekvenci. Klasicky má široké možnosti nastavení (včetně tzv. režimu autora), ale i hezky zpracovaný režim Always-On. U něho si můžete vybrat jeden z několika předinstalovaných obrázků od Sony (například robotického psíka Aiba), nebo si vložit váš vlastní. Pokud by vám byly notifikace na Always-On obrazovce málo, máte k dispozici i diodu v pravém horním rohu. Ačkoliv je poměrně malá, neměl jsem problém si jejího blikání všimnout ani během dne.

Maximální jas je naprosto dostačující i při prohlížení obsahu na přímém slunci a vysoká obnovovací frekvence zprostředkuje ještě lepší zážitek při čtení textu, ale třeba i hraní (kompatibilních) her. Jediné, co mi trochu schází, je snad jen režim automatického přepínání mezi 60 a 120 Hz. V nastavení lze vynutit pouze 120 Hz, nebo mít zapnuto defaultních 60 Hz, nic mezi. Naopak s jemností 449 PPI jsem rozhodně problém neměl a pořizovat si Xperii 1 III s působivým 4K displejem čistě kvůli vyšší jemnosti je podle mě vcelku zbytečné.

Líbilo se nám bez průstřelů a výřezů

120Hz obnovovací frekvence

Always-On + notifikační dioda

speciální režim autora + široké možnosti nastavení

ochrana v podobě Corning Gorilla Glass 6

Nelíbilo se nám trochu schází možnost adaptivní obnovovací frekvence

Zvuk: ať žije stereo

V rámečcích se ukrývají také hlasité reproduktory, kterým nechybí náznaky basů, mají velmi slušnou maximální hlasitost i podporu Dolby Atmos, navíc se můžete spolehnout i na 3,5mm jack na horní straně. Do něj je možné zapojit například sluchátka, ale pokud to myslíte s natáčením videí vážně, využijete jej třeba i pro externí mikrofon. Telefon ovládá také dříve představenou funkcí v podobě vibrování do rytmu hudby či jako doprovod při sledování filmu, osobně mě však tato vychytávka stále neoslovila a ponechal jsem ji deaktivovanou.

Líbilo se nám 3,5mm jack

kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: výkonný, ale zahřívá se

O výkon se stará Snapdragon 888, který v doprovodu 8 GB RAM nabízí špičkový výkon, ale také se umí docela zahřát. Při delším hraní her, jako je Call of Duty, ale i třeba delším, například 20minutovém, záznamu 4K videa začnou být záda v oblasti fotoaparátu vcelku teplá. Zahřívání je na druhou stranu bohužel neduhem v podstatě všech smartphonů s tímto procesorem.

Nijak ohromující bohužel není velikost integrovaného (128GB) úložiště, ze kterého zůstane uživateli dostupných zhruba 110 GB, situaci však naštěstí zachrání již zmíněná podpora microSD karet o maximální velikosti 1 TB, což se dnes už u vlajkových smartphonů jen tak nevidí. I tak by podle mě telefonu slušelo alespoň 256GB úložiště, podobně jako u Xperie 1 III.

Líbilo se nám dostatek výkonu do budoucna

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám při náročnějších činnostech se Xperia umí zahřát

pouze 128GB integrované úložiště

Výdrž baterie: jeden den s Always-On

Předností Xperie 5 III je přítomnost 4 500mAh baterie, kterou najdeme i v Xperii 1 III. Díky tomu jsem bez problémů zvládnul jeden den standardního používání s neustále aktivovaným Always-On displejem, zhruba 5 hodinami zapnutého hotspotu s dvojicí připojených zařízení, vyřizováním hovorů, kontrolou e-mailů, prohlížením internetu, chatováním na Telegramu a příležitostném focení. Bez Always-On bych se pravděpodobně bez větších problémů dostal i na jeden den a půl. V tomto ohledu musím výrobci opět vytknout, že nenabízí možnost adaptivní změny obnovovací frekvence. Po zapnutí vývojářských možností, kde lze aktivovat neustále zapnuté zobrazení obnovovací frekvence (v levém horním rohu), jsem zjistil, že je aktivovaná 120Hz obnovovací frekvence i u režimu Always-On, což je z hlediska výdrže vcelku škoda.

Naštěstí je u Sony stále samozřejmostí adaptivní nabíjení, které by mělo rozpoznat vaše návyky, nebo možnost omezit maximální úroveň nabití třeba jen na 80 %, což má prodloužit životnost baterie. Plusový bod si výrobce zaslouží i za 30W adaptér který na zákazníky čeká hned v balení. Velkým nedostatkem je však v mých očích absence bezdrátového nabíjení, které je praktické nejen doma či v kanceláři, ale také v autě. Nemožnost nabíjet bezdrátově je s přihlédnutím k ceně vcelku velkým prohřeškem. Pokud skrze bezdrátové nabíjení Sony chtělo více odlišit Xperii 5 III a Xperii 1 III (která má stejnou tloušťku 8,2 milimetrů), nebyla to podle mého názoru příliš šťastná volba. Rychlost nabíjení si můžete prohlédnout na přiloženém grafu.

Líbilo se nám funkce pro péči o baterii

nabíjení výkonem 30 W a adaptér v balení

systém by mohl být energeticky efektivnější

Nelíbilo se nám absence bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G i nejnovější Wi-Fi

Konektivita je u Xperie 5 III špičková, takže se můžete těšit nejen na podporu 5G (vyzkoušeno v Praze s operátorem Vodafone), ale také na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 či podporu navigačních služeb, jako je GPS, GLONASS, BDS, QZSS nebo Galileo. Samozřejmostí je pak NFC pro bezkontaktní placení a rychlé párování s příslušenstvím.

Líbilo se nám konektivita bez ústupků

Fotoaparát: s automatickým ostřením a variabilním teleobjektivem

Fotovýbava Xperie 5 III je v podstatě identická s Xperií 1 III s výjimkou chybějícího senzoru time-of-flight, jehož využitelnost je ale podle mého názoru při běžném používání spíše diskutabilní. Naštěstí však neschází osvědčené senzory, jako je 12Mpx hlavní snímač s clonou f/1.7 a ostřením Daul Pixel PDAF, ale také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, jenž má stejný typ automatického ostření a velmi solidní rozsah 124 stupňů. Díky „automatice“ tak zastoupí ultraširokoúhlý objektiv dedikovanou makro kamerku. No a nakonec nechybí ani variabilní teleobjektiv s přiblížením na úrovni 2,9× nebo 4,4× s optickou stabilizací podobně jako hlavní snímač a clonou f/2.3, respektive f/2.8.

Standardní senzor Variabilní teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/2.3, f/2.8 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,7" 1/2,9" 1/2,6" 1/4" Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm 1,12 µm Ohnisková délka 24 mm 70, 105 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 82° 34/23° 124° 78° Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 8 Mpx Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Fotky vypadají tak, jak byste čekali… tedy stejně jako u Xperie 1 III. Můžete se těšit na barevné podání odpovídající realitě, takže Xperia 5 III může být velmi adeptem ke koupi pro všechny, kterým vadí přílišně saturované snímky, s nimiž se zde v podstatě nesetkáte. Záběry však nejsou ani mdlé a nastavení barevného podání se podle mého názoru Sony zkrátka povedlo. Skvěle funguje také automatické ostření na oko, které oceníte zejména při focení dětí nebo domácích mazlíčků, které může být na fotce těžké zachytit tak, aby vyšel snímek pěkně ostrý.

Naprosto neskutečné jsou potom možnosti nastavení fotoaparátu, ale i natáčení videa. Pokud jste „hračičkové“, kteří si užívají manuální nastavení všemožných parametrů, budete s tímto telefonem v sedmém nebi. Ostatně na fotoaplikaci jsme už v minulosti natočili samostatnou video prohlídku. Sony tentokrát specializovanou fotoaplikaci integrovalo do základní fotoaplikace (nebo naopak, chcete-li), což je podle mého názoru krok správným směrem.

Kromě zmíněných vychytávek můžu pochválit snímky za velké množství detailů, v naprosté většině případů dobře nastavenou expozici, ale i slušné HDR. To stejné můžu říct i o ultraširokoúhlém objektivu a teleobjektivu. Možnost optického zoomu na dvou ohniscích je příjemná, ale podle mě ne nijak extra revoluční ve smyslu, že by vám dala vyloženě nové možnosti, jak s telefonem fotit. Rozdíl mezi 2,9 a 4,4násobným přiblížením navíc při prohlížení fotek není zase až tak veliký.

Sony Xperia 5 III umí obstojně fotit i za zhoršených světelných podmínek, zkrátka jen nepočítejte s tím, že bude umět prosvítit záběry tak jako vlajky od Huawei nebo třeba Pixel 5, který je mimochodem zajímavou alternativou pro Xperii 5 III, pokud nepotřebujete mít extra výkonný procesor. Natáčení videa až ve 4K můžete okořenit o nejrůznější filtry, měnit snímkovací frekvenci apod.

Za co si Sony zaslouží pokárat, je však 8Mpx selfie kamerka, která nefotí vyloženě špatně, ale vzhledem k prostoru, který díky rámečku má, by si po několika letech už opravdu zasloužila upgrade.

Sony Xperia 5 III 4K 24 FPS

Sony Xperia 5 III Full HD 30 FPS

Líbilo se nám barevně sladěné snímky

variabilní teleobjektiv

neskutečně široké možnosti nastavení focení/natáčení

svižná fotoaplikace

špičková funkce Eye AF

Nelíbilo se nám selfie kamerka by zasloužila inovaci

u nočních snímků by mohla existovat možnost je projasnit

Software: klasika od Sony

Xperia 5 III běží na Androidu 11 (v době testování, tedy v září, s červencovými bezpečnostními záplatami) a podle výrobce obdrží minimálně dvouletou softwarovou podporu, tedy i Android 13. Prostředí se od předchozí generace nijak nezměnilo, stále se jedná o rozhraní velmi blízké čistému Androidu s několika vychytávkami od Sony, mezi něž patří již krátce zmíněný herní režim, pokročilé nastavení v oblasti nabíjení, ale také rychlý přepínač dvou zároveň otevřených oken aplikací, k čemuž displej s poměrem stran 21:9 vybízí. Specialitou Sony je také vlastní hudební přehrávač s možností napojení na Disk Google. Běh telefonu je velmi svižný a ani jednou se mi nestalo, že by se prostředí zpomalilo nebo zamrzlo.

Líbilo se nám svižný chod prostředí

Nelíbilo se nám starší bezpečností záplaty v době testování

Zhodnocení

Absence bezdrátového nabíjení je za mě osobně největší slabina tohoto telefonu, který bych jinak jednoznačně preferoval před Xperií 1 III, neboť je kompaktnější, levnější a přitom nechybí špičková fotovýbava i 120Hz displej bez výřezů. Skvělá je také hned dvojitá certifikace zvýšené odolnosti, 3,5mm jack nebo slot pro microSD karty. To vše jsou jednoznačné přednosti poměrně unikátního telefonu. A pokud jste schopni překousnout absenci bezdrátového nabíjení, nebudete nákupu Xperie 5 III litovat.

Konkurence

Skvělou alternativou pro Xperii 5 III může být ASUS ZenFone 8, který sice rovněž nemá bezdrátové nabíjení, na výšku je však ještě o něco menší a chlubí se povedeným 120Hz OLED displejem (včetně notifikační diody) i výkonným Snapdragonem 888. Nespornou výhodou je rovněž zhruba o 8 tisíc korun nižší cena (v konfiguraci 8/128 GB).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ZenFone 8 16/256 GB Rozměry 148 × 68,5 × 8,9 mm , 169 g Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh 17 989 Kč

Pokud se vám nechce čekat na novou generaci Pixelů, dejte šanci Pixelu 5, který je menší i lehčí než Xperie 5 III, podporuje bezdrátové nabíjení (včetně reverzního) a přitom mu nechybí zvýšená odolnost ani povedená fotovýbava. Nevýhodou může být nižší obnovovací frekvence (90 Hz) či ne úplně vlajkový (avšak stále dostatečně výkonný) Snapdragon 765G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 5 128 GB Rozměry 144 × 70,4 × 8 mm , 151 g Displej OLED, 6" (2 300 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč 18 490 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz