Ioannis Papadopoulos
Honor Win (RT) přepisuje dějiny, 10 000 mAh baterie není jediným důvodem k úžasu
Fotografie: Honor
  • Displej má úctyhodný maximální jas až 6 000 nitů a také ultrazvukovou čtečku otisků
  • Výkon obstarávají špičkové čipsety od Qualcommu a moderní paměťové čipy RAM i ROM
  • Specialitou je aktivní chlazení ukryté ve fotomodulu

Zdá se, že éra obřích baterií v civilně vypadajících smartphonech teprve nabírá na síle, přesto zde máme již prvního skutečného rekordmana, který se chlubí 10 000mAh křemíkovou baterií v těle o hmotnosti 229 gramů. Něco, co by se ještě donedávna zdálo jako nemožné, je nyní realitou a Honor takto velkou baterií vybavil modely Win a Win RT.

Oba smartphony disponují 6,83" OLED panelem, který v mnoha ohledech láme rekordy. Kromě extrémní obnovovací frekvence 185 Hz (kterou ocení zejména hráči, ačkoliv zůstává otázkou, kolik herních titulů ji skutečně využije) se výrobce chlubí dechberoucím maximálním jasem až 6 000 nitů. Stran ochrany zraku pak stojí za zmínku PWM stmívání o hodnotě 5 920 Hz. Jde o výrazně nadprůměrnou hodnotu, která potěší především uživatele citlivé na (pro většinu neviditelné) blikání. Samozřejmostí je pak v displeji integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů, která bývá spolehlivější než optické varianty a umožňuje odemykání i s mokrými prsty.

Honor Win

Srdcem Honoru Win je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s grafikou Adreno 830, zatímco verze RT sází na o trochu méně výkonný Snapdragon 8 Elite. K dispozici je až 16 GB LPDDR5X Ultra RAM a masivní 1TB úložiště typu UFS 4.1. Co je však skutečným unikátem, je zadní fotomodul. Ten v sobě ukrývá aktivní ventilátor s 25 000 otáčkami za minutu, který má za úkol krotit odpadní teplo a výrazně zlepšit chlazení při vysoké zátěži. Několik smartphonů již v minulosti podobným řešením disponovalo (např. značka RedMagic), zatímco ROG Phony se spoléhají spíše na externí příslušenství.

Aktivní chlazení by mohlo být nápomocné také v rámci 100W drátového nabíjení, které logicky generuje nezanedbatelné teplo. Bude nepochybně zajímavé sledovat, za jak dlouho se novinka nabije, i když je v tomto případě evidentní, že i doplnění 50 % kapacity by mohlo prodloužit celkovou výdrž o jeden až dva dny používání. Navíc neschází ani 80W bezdrátové nabíjení – výrobce tak navzdory zmíněné hmotnosti a tloušťce 8,3 milimetrů našel místo i pro bezdrátovou nabíjecí cívku.

Ve fotomodulu dále najdeme 50Mpx primární snímač o velikosti 1/1,56" s optickou stabilizací a také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Model Win dále disponuje 50Mpx teleobjektivem s trojnásobným přiblížením, který Win RT postrádá. Oba modely jsou vybaveny 50Mpx selfie kamerkou.

Honor WinHonor WinHonor Win
Honor Win
Honor Win
Honor Win
Na celou obrazovku

Novinky poběží na systému MagicOS 10 (Android 16) a nebude jim scházet ani špičková odolnost IP68/IP69/IP69K. Z další výbavy lze vypíchnout Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 či stereo reproduktory s AI surround subwooferem. Cena modelu Honor Win startuje v přepočtu na cca 14 000 Kč za variantu 12GB/256GB, zatímco odlehčený Honor Win RT začíná na velmi zajímavých 10 tisících Kč. Obě novinky budou dostupné v černé, bílé a modré barvě.

Honor
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Jako nebudu kecat. Zajímalo by mě kolik by ten telefon vydržel v mé běžné rutině. Dost pochybuju, že jednou tolik, co slušný telefon s 5k aku ale i tak bych to rád zkusil. Každopádně to asi globálně nehrozí, takže nic. 🫠
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 22:05
Ty jo z 0% na 100% za 60 minut to je dobrá rychlost a to má 100W.
https: //x .com/Cartidise/status/2004625356456968340
Frank McIntosh
Frank McIntosh
má to aktivní větřák, nebrat 👎
Petr Hájek
Petr Hájek
Hezke, ale je to Honor a ma to aktivni vetrak. Takze k nicemu.
