Honor Win (RT) přepisuje dějiny, 10 000 mAh baterie není jediným důvodem k úžasu

Zdá se, že éra obřích baterií v civilně vypadajících smartphonech teprve nabírá na síle, přesto zde máme již prvního skutečného rekordmana, který se chlubí 10 000mAh křemíkovou baterií v těle o hmotnosti 229 gramů. Něco, co by se ještě donedávna zdálo jako nemožné, je nyní realitou a Honor takto velkou baterií vybavil modely Win a Win RT.
Oba smartphony disponují 6,83" OLED panelem, který v mnoha ohledech láme rekordy. Kromě extrémní obnovovací frekvence 185 Hz (kterou ocení zejména hráči, ačkoliv zůstává otázkou, kolik herních titulů ji skutečně využije) se výrobce chlubí dechberoucím maximálním jasem až 6 000 nitů. Stran ochrany zraku pak stojí za zmínku PWM stmívání o hodnotě 5 920 Hz. Jde o výrazně nadprůměrnou hodnotu, která potěší především uživatele citlivé na (pro většinu neviditelné) blikání. Samozřejmostí je pak v displeji integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů, která bývá spolehlivější než optické varianty a umožňuje odemykání i s mokrými prsty.
Srdcem Honoru Win je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s grafikou Adreno 830, zatímco verze RT sází na o trochu méně výkonný Snapdragon 8 Elite. K dispozici je až 16 GB LPDDR5X Ultra RAM a masivní 1TB úložiště typu UFS 4.1. Co je však skutečným unikátem, je zadní fotomodul. Ten v sobě ukrývá aktivní ventilátor s 25 000 otáčkami za minutu, který má za úkol krotit odpadní teplo a výrazně zlepšit chlazení při vysoké zátěži. Několik smartphonů již v minulosti podobným řešením disponovalo (např. značka RedMagic), zatímco ROG Phony se spoléhají spíše na externí příslušenství.
Aktivní chlazení by mohlo být nápomocné také v rámci 100W drátového nabíjení, které logicky generuje nezanedbatelné teplo. Bude nepochybně zajímavé sledovat, za jak dlouho se novinka nabije, i když je v tomto případě evidentní, že i doplnění 50 % kapacity by mohlo prodloužit celkovou výdrž o jeden až dva dny používání. Navíc neschází ani 80W bezdrátové nabíjení – výrobce tak navzdory zmíněné hmotnosti a tloušťce 8,3 milimetrů našel místo i pro bezdrátovou nabíjecí cívku.
Ve fotomodulu dále najdeme 50Mpx primární snímač o velikosti 1/1,56" s optickou stabilizací a také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Model Win dále disponuje 50Mpx teleobjektivem s trojnásobným přiblížením, který Win RT postrádá. Oba modely jsou vybaveny 50Mpx selfie kamerkou.
Novinky poběží na systému MagicOS 10 (Android 16) a nebude jim scházet ani špičková odolnost IP68/IP69/IP69K. Z další výbavy lze vypíchnout Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 či stereo reproduktory s AI surround subwooferem. Cena modelu Honor Win startuje v přepočtu na cca 14 000 Kč za variantu 12GB/256GB, zatímco odlehčený Honor Win RT začíná na velmi zajímavých 10 tisících Kč. Obě novinky budou dostupné v černé, bílé a modré barvě.
https: //x .com/Cartidise/status/2004625356456968340
