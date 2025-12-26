Ačkoliv Oppo Find X9 sdílí s verzí X9 Pro řadu klíčových parametrů, je výrazně levnější a zaujme i kompaktnějším tělem a nižší hmotností. Jaké kompromisy „základní“ verze nese a nevyplatí se spíše připlatit?
|Konstrukce
|157 × 74 × 8 mm, 203 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 760 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 025 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, ?
Obsah balení: pouze kabel
V balení čeká USB-A/USB-C kabel a redukce z USB-A na USB-C, teoreticky si tak můžete dodávaný kabel přetvořit na USB-C/USB-C. Oproti mnohé (čínské) konkurenci si pouzdro budete muset koupit sami.
- konkurence nabídne i pouzdro
Konstrukční zpracování: zkrátka menší Pro
Oppo Find X9 je v podstatě zmenšenou verzí modelu Pro a i u tohoto smartphonu výrobce vsadil na matnou povrchovou úpravu na rámečcích i skle. Kde tak novinka oproti svému většímu sourozenci boduje, to jsou rozměry a hmotnost. Find X9 váží 203 g, je tedy o citelných 21 g lehčí než model Pro, a je také tenčí. V pase má 8 mm oproti 8,3 mm u vybavenější verze. Logicky je telefon i celkově menší a užší, což se pozitivně projevuje na úchopu. Samozřejmostí naštěstí zůstává špičková odolnost IP68/69.
I zde platí, že se díky tvaru fotomodulu na rovné ploše telefon nekývá. Co se haptické odezvy týče, je na velmi slušné úrovni a výrobce ji označuje jako O-Haptics, avšak o stejné vibrace jako u modelu Pro se nejedná. V nastavení nelze vybírat z voleb „Ostrá“ a „Jemný“, jako právě u modelu Pro, haptika nicméně působí trochu odlišně, snad o něco méně rafinovaně a výrazně, evidentně byl tak nasazen menší haptický engine.
Co se týče ovládacích prvků, lze se spolehnout na standardní kombinaci vypínacího tlačítka a kolébky hlasitosti, jež lze díky menším rozměrům zařízení velmi pohodlně nahmatat. Nechybí ani „Snap Key“ na levém boku – programovatelné tlačítko, u něhož oceňuji, že rozhraní není naprosto evidentní kopií vizuálu od Applu. Toto tlačítko umí pracovat se zmáčknutím i podržením a osobně jsem ho používal spolu s „Myšlenkovým prostorem“ (obdoba „Essential Space“ od Nothingu). Stisknutím pořídíte screenshot, který AI následně analyzuje, podržením pak zaznamenáte zvukovou nahrávku se stejným výsledkem. Oproti modelu Pro však chybí tlačítko fotoaparátu. Osobně s tím nemám problém, neboť tento prvek neměl u modelu Pro ideální místo a ani u iPhonů jej nevyužívám, neboť mi přijde jednodušší si vše nastavit přes displej. Na spodní straně poté najdeme klasický „šuplíček“, u něhož leckoho potěší podpora dvou fyzických nanoSIM (a také eSIM).
- vysoká odolnost IP68/69
- programovatelné tlačítko
- slot pro dvě fyzické nanoSIM
- prémiový a přitom praktický design
- příjemně padne do dlaně
Displej: stejný jas, jiné sklo
Také v oblasti displeje zůstává vesměs vše stejné, nechybí tak podpora Dolby Vision, HDR10+, vysoký jas (výrobcem udávaných až 3 600 nitů) či parádní ultrazvuková čtečka. Pokud bychom se měli zabývat spíše detaily, zjistíme, že obrazovka není typu LTPO. Vadí to však něčemu? Technologie LTPO nemá dopad na vizuální zážitek, pouze na výdrž baterie, neboť dokáže snížit obnovovací frekvenci na minimum (typicky 1 Hz). Výdrž v tomto případě však není problém, jak si později povíme, a tak absenci LTPO není nutné považovat za zásadní negativum.
Ani co se týče jemnosti, nebudete s nákupem Find X9 nijak tratit, neboť ta dosahuje hodnoty 460 PPI, což je dokonce ještě o 10 PPI více než nabídne model Pro. Důvodem je logicky o něco menší obrazovka s uhlopříčkou 6,59", která může být pro mnoho uživatelů ideální. Rámečky jsou extrémně tenké, resp. stejně tenké/tlusté jako u modelu Pro. Oproti dražšímu sourozenci má mít X9 dokonce vyšší PWM frekvenci, a to 3 840 Hz oproti 2 160 Hz u modelu Pro. Pokud jste tak výrazně citliví na blikání obrazovky, můžete být s X9 v klidu. Netřeba dodávat, že neschází ani AoD a vcelku podrobné možnosti nastavení displeje.
Kde naopak X9 mírně pokulhává oproti modelu X9 Pro, to je typ ochranného skla, nemusí se však nutně jednat o zásadní rozdíl, neboť mají obě skla tvrdostí odpovídat pátému stupni Mohsovy škály. V případě X9 se jedná o Corning Gorilla Glass 7i, zatímco u modelu Pro o Gorilla Glass Victus 2, které vídáme u dražších modelů. Za hlavní neduh však osobně považuji to, že se nejedná o sklo, které by bylo schopné eliminovat odlesky.
- špičkový zobrazovací panel
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10+
- kvalitní ultrazvuková čtečka otisků prstů
- velmi tenké rámečky
- bez antireflexní povrchové úpravy
Zvuk: bez problémů
Oppo Find X9 nabídne slušný zvukový přednes, který obstarává dvojice reproduktorů. Problém jsem neměl s hlasitostí ani kvalitou, v nastavení lze dohledat také ekvalizér či možnost pomocí AI vylepšit zvuk během hovorů.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: Dimensity z Pro
Oppo Find X9 je, stejně jako Find X9 Pro, osazeno moderním 3nm čipem Dimensity 9500 s taktem primárního jádra 4,21 GHz, který najdeme také u Viva X300 Pro. Nepřekvapí tak, že po stránce výkonu jsou na tom telefony stejně a potvrzují to i výsledky benchmarků. Kromě použitého čipsetu se lze těšit na více než dostačujících 12 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1.
- špičkový výkon
- 12 GB RAM a 512GB úložiště
Výdrž baterie: hlavní lákadlo?
Oppo Find X9 se chlubí baterií s kapacitou 7 025 mAh. Pokud bychom vydělili množství mAh na jeden gram hmotnosti, je na tom menší verze se svými 34,6 mAh/g dokonce ještě o trochu lépe než verze Pro (33,4 mAh/g). V každém případě se i u tohoto modelu můžete spolehnout na bezproblémovou třídenní výdrž, což je excelentní hodnota, která není ani zdaleka běžná.
Díky výkonu 80 W je doplňování energie relativně rychlé a za půl hodiny se kapacita baterie vyšplhá na cca 60 %, plné nabití trvá přibližně hodinu a pět minut. S čím nelze počítat, to je podpora Qi2 s magnetickým profilem, magnetické přichycení tak bude nutné vyřešit skrze pouzdro či nálepku. Na druhou stranu se výrobci povedlo navzdory obří baterii implementovat rovněž bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W a dokonce i 10W bezdrátové reverzní nabíjení.
- extrémně dlouhá výdrž na nabití
- relativně rychlé nabíjení
- reverzní bezdrátové nabíjení
- bez magnetického nabíjení Qi2
Konektivita: nelze si příliš stěžovat
Novinka disponuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7, NFC i běžným výčtem navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu. Oproti jiné vlajkové konkurenci nicméně schází technologie UWB.
- moderní konektivita
- schází UWB
Fotoaparát: stále parádní
Find X9 disponuje typově stejnou fotovýbavou jako model Pro, nechybí mu tedy kromě hlavního a ultraširokoúhlého objektivu ani teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, i když se nejedná o stejný 200Mpx snímač jako u Find X9 Pro. Ve výsledku to však ale příliš nevadí, neboť lze i s tímto 1/1,95" velkým snímačem s clonou f/2.6 a rozlišením 50 Mpx zachytit velmi povedené snímky (viz galerie), které jsou plné detailů, vypadají přirozeně a jsou správně zaostřené. Líbí se mi také barevné podání a problém jsem nezaznamenal ani s nesprávně nastavenou expozicí či kontrastem.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,6
|f/2,6
|f/2,0
|f/2,4
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|73 mm
|15 mm (120°)
|21 mm
|Velikost senzoru
|1/1,4"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,74"
|Druh ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Také zbylá dvojice 50Mpx snímačů nezklame. Primární snímač je velmi schopný ve dne i v noci a dokáže zachytit vysoce kvalitní záběry za všech podmínek. Ultraširokoúhlý objektiv je pak shodný s tím, který najdeme u modelu Pro, má slušný 120stupňový rozsah a vícesměrové PDAF ostření, díky čemuž jej lze využít také pro zachycení makro snímků. To zvládá také teleobjektiv, přibližně ze vzdálenosti 15 cm. I ultraširokoúhlý objektiv nabídne velmi slušnou kvalitu a netrpí ani na (výraznou) deformaci v rozích.
Co se videa týče, lze stejně jako u Find X9 Pro natáčet až v 4K se 120 FPS a také se můžete spolehnout na slušnou stabilizaci. Selfie kamerka o rozlišení 32 Mpx sice není vybavena automatickým ostřením, ale snímky z ní jsou i přesto kvalitní a neměly by nikoho urazit. V neposlední řadě lze pochválit také svižnou fotoaplikaci s mnoha různými režimy focení.
Oppo Find X9 4K 60 FPS
- kvalitní fotovýbava
- svižná fotoaplikace
Software: ColorOS
Systém ColorOS je do velké míry shodný s OriginOS, což ale rozhodně není na škodu. Místy se možná setkáte s ne úplně ideálním překladem, systém je však pěkně svižný, běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje pět velkých aktualizací a dokonce šest let bezpečnostních záplat. Kde již situace tak pozitivní není, to je množství předinstalovaného balastu, kde nemůže chybět Temu, TikTok apod. Funkcí umělé inteligence je k dispozici hned několik a spolehnout se můžete na přepis audiozáznamu, Myšlenkový prostor navázaný na tlačítko a také AI editor v prohlížeči fotek. S jeho pomocí můžete zmizíkovat, měnit nasvícení, vylepšovat kvalitu, odstraňovat odlesky a další.
- svižnost systému
- dlouhá podpora
- velké množství balastu
Zhodnocení
Oppo Find X9 je skvělým smartphonem, který lze s přihlédnutím k aktuální ceně 20 tisíc korun vřele doporučit každému, kdo hledá menší vlajkovou loď bez kompromisů: takovou, která zvládne i tři dny na nabití, disponuje parádní fotovýbavou, krásným displejem a v neposlední řadě i špičkovou odolností a prémiovým vzhledem. Navrch se může pochlubit funkcemi umělé inteligence i relativně dlouhou podporou. Pomyslnou kaňkou na kráse je jen absence magnetického nabíjení či antireflexního skla.
