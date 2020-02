Veletrh MWC je doslova za dveřmi… počkejte, tak ne. Kvůli koronaviru byl zrušen. No co se dá dělat, ještěže Samsung pro nás má hned 4 nové telefony.

MWC oficiálně zrušeno a čerstvé novinky od Samsungu – mNews

Veletrh MWC 2020 se neuskuteční

Každý rok se těšíme do Barcelony na představení nových telefonů, letos to však budeme muset oželet. Pod hrozbou rostoucího počtu nakažených koronavirem a výrobců rušících své prezentace se pořadatelé rozhodli raději celý veletrh zrušit. To ale neznamená, že bychom o nové telefony přišli. K jejich představení dojde mimo veletrh a minimálně některé z nich vám zvládneme i natočit.

Galaxy Flip Z jé véčko se skleněným displejem

Své véčko s ohebným displejem má vedle Motoroly také Samsung. Z prvních dojmů se navíc zdá, že má hned řadu vylepšení. Displej již není plastový, ale má skleněný povrch, takže působí mnohem lépe a odolá škrábancům. Oproti Motorole má také vynikající specifikace v čele se Snapdragonem 855+ a 8 GB RAM. Telefon navíc můžete zpola otevřít a pohodlně třeba natáčet sám sebe. Navíc vypadá opravdu dobře a stát bude 39 tisíc korun, což není tak hrozné.

Samsung Galaxy S20 ve třech verzích

Nové vlajkové Samsungy se jmenují S20, i když minulý rok to bylo S10. Prý jde o novou generaci, budiž. Na výběr máte hned ze tří verzí. S20, S20+ a S20 Ultra. Všechny mají 120Hz displej, ale liší se jeho velikostí, specifikacemi a hlavně pak fotoaparáty. S20 a S20+ má 8 GB RAM a 128GB úložiště, u verze Ultra můžete mít až 16 GB RAM a 512GB úložiště. Právě ty fotoaparáty jsou dost komplikované, tady máte přehlednou tabulku. Největší novinkou je teleobjektiv u verze Ultra s až 10× zoomem a použitelným 100× digitálním přiblížením.

Prodeje Apple Watch stále rostou

Apple ve světě chytrých hodinek nemá skutečnou konkurenci, o čemž svědčí i čísla. Podle údajů Strategy Analytics se za rok 2019 vyexpedovalo 31 milionů kusů Apple Watch. Zajímavostí je, že souhrn všech běžných švýcarských hodinek činil jen 21 milionů.

To ale nutně nemusí znamenat postupný konec hodinek běžných. Ty si nepotřebujeme kupovat tak často, na rozdíl od hodinek chytrých, kde obměna třeba každý druhý rok dává smysl.