Jestli hledáte špičkově vybavený telefon, budete u Samsungu vybírat z jeho vlajkové řady Galaxy S20. Galaxy S20+ cílí na uživatele prahnoucí po opravdu velkém a vysoce kvalitním displeji. Chlubí se také dohromady 5 fotoaparáty, zvýšenou odolností či bezdrátovým nabíjením.

Redakčním testem již prošly dva ze tří modelů řady Galaxy S20 od Samsungu. Dnes přišla na řada na poslední kousek – Galaxy S20+. Je určen především těm, kterým se líbí klasická Galaxy S20, ale přeci jen ocení větší displej. Právě úhlopříčka je totiž hlavní a v podstatě jedinou podstatnou změnou. Otázkou zůstává, zda to bude stačit na obhajobu citelně vyšší ceny.

Samsung Galaxy S20+ – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S20+ Kompletní specifikace Konstrukce 162 × 74 × 7,8 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 990 , CPU: 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost březen 2020, 23 634 Kč

Obsah balení

V prodejním balení najdete samozřejmě samotný telefon, 25W nabíječku, datový/nabíjecí kabel, který je na obou koncích osazen USB-C, špuntová sluchátka AKG + náhradní špunty, a to je vše. Pokud byste u prémiového kousku čekali praktické redukce či pouzdro, bohužel.

Konstrukční zpracování: pohodlný velikán

Zatímco nedávno testovaná Galaxy S20 šla s přimhouřením obou očí nazvat kompaktním telefonem dnešní doby, Galaxy S20+ je již typický velký smartphone. Mírně zaoblená čelní a zadní strana společně s boky však má lví podíl na tom, že se telefon velice příjemně drží. Po stránce ergonomie patří Samsung k absolutní špičce a telefon se nebojím nazvat oblázkem. Díky hladkému povrchu jej tak až překvapivě snadno uklidíte do kapsy.

Hladký a lesklý povrch je samozřejmě magnetem na otisky prstů. Na námi testované šedé variantě jsou však otisky přeci jen méně nápadné, což je jednoznačně plus. I přes větší celkové rozměry lze pohodlně dosáhnout na odemykací klávesu, nezbytný přehmat přijde na řadu ve chvíli, kdy budete chtít upravit hlasitost.

Mobil je příkladně bytelný, za což může nejen kovový rámeček, ale i skleněné plochy z obou stran, mimochodem kryté Gorilla Glass 6. Zpracování je skutečně skvělé a každičká část krásně navazuje na další prvky. Se zpracováním souvisí i zvýšená odolnost, kdy Galaxy S20+ plní stupeň krytí IP68, nerozhází jej tak prašné prostředí ani ponoření do vody.

Abychom jen nechválili, vůbec se nám nelíbí řešení modulu fotoaparátů na zadní straně. Zatímco loni se Samsung s řadou Galaxy S10 vydal originální cestou horizontálně orientovaných snímačů, letos zabředl do fádního kvádru, který vídáme všude možně. Větším problémem je však fakt, že modul zhruba o milimetr vystupuje nad okolní povrch. Co to znamená? Že se telefon položený na stole při ovládání kývá.

