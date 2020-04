Vlajková loď Samsungu, to již několik let neznamená jen jeden model, ale zpravidla řadu lišících se telefonů... Loni i letos se jedná hned o tři více či méně se lišící verze. Pomyslným základem je letos Galaxy S20. Je nejmenší, má nejméně fotoaparátů a také je logicky nejlevnější. Přesto nabízí 120Hz displej, rychlé a bezdrátové nabíjení, výkonný hardware nebo skvěle fungující prostředí.

I v době omezeného pohybu, kdy většinu času trávíme doma, je možná si udělat radost. Například novým telefonem a proč ne rovnou Samsungem Galaxy S20. Není přerostlý, přesto nabízí špičkovou výbavu takřka po všech stránkách. Stane se skutečně spolehlivým partnerem a obhájí si cenu, která na českém trhu činí 23 tisíc korun? To prozradíme právě v této recenzi.

Samsung Galaxy S20 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S20 Kompletní specifikace Konstrukce 151,7 × 69,1 × 7,9 mm , 163 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,2" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 990 , CPU: 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost březen 2020, 20 599 Kč 22 490 Kč

Obsah balení

V prodejním balení najdete samozřejmě samotný telefon, 25W nabíječku, datový/nabíjecí kabel, který je na obou koncích osazen USB-C, špuntová sluchátka AKG + náhradní špunty, a to je vše. Pokud byste u prémiového kousku čekali praktické redukce či pouzdro, bohužel.

Konstrukční zpracování: takřka ideální

Sehnat dnes špičkově vybavený telefon kompaktních rozměrů je utopie, s tím je třeba se smířit. Důkazem budiž Galaxy S20, který se řadí mezi nejmenší telefony, přičemž spolehlivě jej jednou rukou neovládnete. Na druhou stranu, díky povedené ergonomii a zaobleným stranám se dobře nosí v kapse i pohodlně drží. Jednoznačným plusem je také hmotnost jen lehce přesahující 160 gramů. Skvěle umístěná jsou tlačítka na pravém boku, snadno na ně dosáhnete a stisk je jistý.

Telefon je přesto příkladně bytelný, za což může nejen kovový rámeček, ale i skleněné plochy, mimochodem kryté sklíčkem Gorilla Glass 6. Zpracování je skutečně příkladné a každičká část je promyšlena do nejmenšího detailu.

Vůbec se nám nelíbí modul fotoaparátů.

Zmíněné skleněné plochy se ale rády špiní a také přitahují otisky prstů. Na námi testované světle modré však naštěstí nejsou tolik vidět. V současnosti je ale třeba dbát na zvýšenou hygienu, i u telefonu. S Galaxy S20 je řešení nasnadě. Díky stupni krytí IP68 jej prostě můžete hodit do vody, případně strčit pod tekoucí vodu.

Abychom jen nechválili, vůbec se nám nelíbí řešení modulu fotoaparátů na zadní straně. Zatímco loni se Samsung u řady Galaxy S10 vydal originální cestou horizontálně orientovaných snímačů, letos zabředl do fádního kvádru, který vídáme všude možně. Větším problémem je však to, že modul zhruba o milimetr vystupuje nad okolní povrch. To znamená, že telefon se položený na stole při ovládání kývá. Neskutečně otravná věc.

Líbilo se nám příjemně padne do ruky

dobře umístěná tlačítka

zvýšená odolnost

poměrně nízká hmotnost