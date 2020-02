Apple Watch se za rok 2019 prodalo více než všech švýcarských hodinek dohromady

Blíží se konec klasických hodinek? Soudě dle úspěchu hodinek chytrých by se dalo usuzovat, že k tomu pomalu, ale jistě dojde. Apple Watch, které jsou jasnou jedničkou na trhu, se totiž těší u zákazníků neskutečné oblibě a toto tvrzení podporují i nejnovější údaje Strategy Analytics, podle jejichž statistik se v roce 2019 vyexpedovalo úctyhodných 31 milionů kusů.

