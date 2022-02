Motorola chystá 194Mpx foťák, Nord CE 2 přichází

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus do Evropy přivezlo nový zajímavý telefon, Motorole zase unikají informace o fotografické bestii a veletrh MWC už klepe na dveře. Vítejte u mNews.

mNews #164 – Motorola chystá 194Mpx foťák

Podcast v audio formě

Motorola plánuje 194 megapixelů

Dle zákulisních informací Motorola údajně chystá telefon s označením Frontier, který má mít jednu zásadní přednost: fotoaparát s rozlišením 194 megapixelů. Dle neoficiálních renderů to dá na odiv vážně velkou čočkou hlavního snímače. Nemá mu chybět ani optická stabilizace. U Motoroly vás asi nepřekvapí vysoký výkon v čele se Snapdragonem 8 Gen1 a bezdrátovým nabíjením s výkonem až 50 W. Na MWC se bohužel o telefonu asi více nedozvíme, k představení by mělo dojít až někdy v létě.

Nord CE 2 přichází na náš trh

OnePlus v minulém týdnu představilo nový model Nord CE 2, který míří do střední třídy. Na první pohled si všimnete oblého a lesklého designu. Na přední straně je téměř 6,5" AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí, který nabídne opravdu hezkou podívanou. O výkon se stará dnes celkem populární Dimensity 900 spolu s 8 GB RAM. Fotky z 64megapixelového hlavního nebo 8megapixelového ultraširokoúhlého objektivu uložíte do 128GB interní paměti, ale k dispozici je také slot pro paměťovky. Telefon se začne prodávat už 10. března za 9 300 Kč. A my ho pro vás již nyní testujeme, takže pokud nechcete objednávat zajíce v pytli, určitě si počkejte na naše hodnocení.

Co čekat na MWC v Barceloně

Když už je ale řeč o MWC, které nás čeká již příští týden, tak se pojďme krátce podívat na to, co tam můžeme očekávat. Tak v první řadě nedorazí Lenovo ani Sony. Účast potvrdil Samsung, který samozřejmě bude ukazovat Galaxy S22, ale při troše štěstí dojde i na Galaxy A53 nebo A23. Velkou prezentaci slíbil Honor, který by měl do Evropy přivézt Magic4. Huawei se pravděpodobně zaměří na notebooky a další elektroniku. Novinky by však mělo ukázat Oppo, Poco i Realme. Naděje vzbuzuje i stánek společnosti Nothing. A samozřejmě se můžeme těšit na řadu menších tvůrců a startupů. My budeme přímo na místě, takže nás sledujte, pokud jste na novinky zvědaví.

BlackBerry se jen tak nevrátí

Mám pocit, že poslední dobou neustále přináším špatné zprávy spojené se značkou BlackBerry. A dnešek nebude výjimkou. O vypnutí jejích služeb jsme již informovali. Kdekdo se dále upínal na fakt, že práva na výrobu zařízení s logem této legendární značky držela společnost OnwardMobility. Ta však nyní oznámila, že se snažila přinést na trh „ultrazabezpečený telefon s fyzickou QWERTY klávesnicí“, ale to se jí nepodařilo. A vzhledem k tomu, že jméno BlackBerry v textu nepadne ani jednou, vyvstávají spekulace, zda společnost zároveň o práva na značku nepřišla.

