Testujeme právě představené OnePlus Nord CE 2. Podívejte se na lesklou krásu

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

OnePlus před několika málo minutami představilo Nord CE 2, který navazuje na loňský Nord CE. Míří tak do střední třídy. Novinka má výbavu velmi podobnou jako její předchůdce, ale decentním vylepšením se výrobce neubránil – budoucí uživatelé se tak mají nač těšit. V prvé řadě došlo k překopání vzhledu, kdy je telefon zaoblenější a má výraznější modul s fotoaparáty, který sice vystupuje nad okolní povrch, ale nejde o schod, nýbrž o pozvolný přechod. Za pozornost stojí i opravdu lesklá zadní strana, která si takřka nezadá se zrcadlem. Dojem je to působivý, ale správně tušíte, že do praktického života se to příliš nehodí. Okamžitě na ní totiž ulpívají otisky prstů.

Prodejní balení nabídne klasickou porci příslušenství

Řešením může být využití ochranného pouzdra, které je designově vcelku povedené a mobil v něm nevypadá vyloženě nejhůře. Na druhou stranu se působivý lesklý dojem zcela vytratí. Oslovit se vás smartphone bude snažit i přes 6,43" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Displej se pyšní sytými barvami a rozhodně bude patřit k těm lepším v kategorii. Nechybí ani funkce Always-On, kdy můžete mít vše neustále na očích. Do displeje se dostala také čtečka otisků prstů, která prozatím funguje přesně tak, jak chceme: rychle a spolehlivě.

Nezklame ani výkon, který se opírá o možnosti slušného procesoru Dimensity 900 od MediaTeku. K němu se váže 8GB RAM a 128GB interní paměť, ze které zbývá zhruba 106 GB po prvním zapnutí volných. Je vám to málo? Netřeba se trápit, telefon podporuje i paměťovky a pozor, slot není hybridní. Do malého šuplíčku tak můžete umístit dvě nanoSIM a současně i paměťovou kartu.

Pokud mě nové OnePlus Nord CE 2 na úvod testování něčím zklamalo, je to operační systém. Výrobce totiž nasadil takřka rok a půl starý Android 11, což je velká škoda. Malou náplastí budiž fakt, že se alespoň stará o bezpečnostní záplaty, které jsou platné k 5. lednu 2022.

Na zadní straně vás v případě fotoaparátů zřejmě nemá co překvapit. Hlavní snímač má 64megapixelů a asistuje mu 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro snímač. Novinka se na českém trhu objeví od 3. března v předprodeji, a to výhradně ve variantě 128+8 GB za 9 299 Kč. Prodej bude zahájen 10. března.

Zbrusu nové OnePlus Nord CE 2 pro vás v redakci už testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, zeptejte se nás v diskuzi pod tímto článkem.