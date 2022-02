Co čekat od letošního MWC v Barceloně?

Fotografie: MWC

Barcelonský kongres začal ztrácet na významu ještě před příchodem pandemie. V jeho neprospěch mluví šíření rychlého internetu, snaha firem šetřit a neukazovat tolik produkci uhlíkové stopy anebo ústup evropských výrobců na úkor těch asijských. V roce 2020 byl veletrh kvůli pandemii a následné panice zrušen úplně, loňský ročník se odehrál v jiném termínu a atmosféře.

Ani letošek nebude bohužel znamenat návrat k normálu. Svoje stažení oficiálně potvrdilo Lenovo, nedorazí ani Sony.

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual. — Lenovo Stories & News (@LenovoNews) January 25, 2022

Ze seznamu vystavovatelů vybíráme ty, kteří už mají zveřejněné datum oficiální tiskové konference a u kterých je tak vyšší pravděpodobnost, že představí něco hmatatelného.

Samsung (27. 2. 19:00 SEČ)

Korejský Samsung svoje špičkové telefony z řady Galaxy 22 už představil, stejně tak jako svůj vlajkový tablet. Přesto si však na neděli 27. února zamluvil v Barceloně prostory pro vystoupení. Chystá se zde jen formálně zopakovat svoji nabídku nebo chystá nějaké překvapení? Pokud ano, pak bude z nějaké nižší třídy. Mezi spekulovanými modely najdeme Galaxy A53, případně A23. Je ale stejně dobře možné, že Samsung se zaměří jen na služby nebo barevné varianty.

Honor (28. 2. 13:00 SEČ)

Čínský výrobce ukáže v pondělí 28. února Honor Magic4. Ale i zde to bude víceméně formalita, protože úniky naznačují, že se bude jednat o přeznačený model Magic V, který se už prodává v Číně.

Join us for our newest flagship phone, the #HONORMagic4 Series at MWC Barcelona 2022 & stay tuned to witness #ThePowerofMagic at 1pm (CET) on Feb 28. You won’t see it coming! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY — HONOR (@Honorglobal) February 16, 2022

Huawei (27. 2. 14:30 SEČ)

Čínská firma se stále potýká se sankcemi americké vlády a z toho plynoucí nedostupností Google služeb. Snažit se tedy přesvědčit evropské zákazníky o kvalitě svých telefonů bude nejspíše zbytečné. Z jejich pozvánky je proto patrné, že se nejspíše zaměří na notebooky a další elektroniku.

Oppo (28. 2. 15:00 SEČ)

Čínský výrobce se masivně vrhnul na ohebné displeje a připravuje i cenově dostupné modely. Uvidíme některý z nich v Barceloně?

Poco (28. 2. 13:00 SEČ)

V pondělí se o něco chce podělit i Poco. Úniky sice nenaznačují, o co by se mohlo jednat, ale logiky věci vyplývá spekulace o modelu Poco X4, který by opět mohl ukázat zajímavý poměr ceny a výbavy.

Realme (28. 2.)

Jako u jiných čínských značek i Realme v Barceloně nejspíše jen potvrdí to, což už v Číně mají nějaký ten pátek na pultech. V jeho případě by se mohlo jednat o Realme GT 2 a GT 2 Pro.

Ostatní...

Vedle výrobců samotných telefonů se v Barceloně ukáže řada firem z přidružených oborů. Keynote plánuje na pondělní odpoledne i Qualcomm, který by nemusel mluvit jen o procesorech, ale i způsobech jejich využití. A kdo ví, možná má v rukávu nějaké překvapení na způsob telefonu.

Velká pozornost se také bude soustředit kolem stánku a akcí firmy Nothing. Ta zatím ukázala sluchátka, ve vývoji jsou údajně další produkty jako powerbanka nebo telefon. Bude některý z nich představovat revoluci? Sledujte mobilenet a včas se to dozvíte.