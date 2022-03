Střední třídu v podání OnePlus letos představuje model Nord CE 2, který se bude snažit především zalíbit. A to jak vzhledem zadní strany připomínajícím zrcátko, tak i velmi pěkným AMOLED displejem. Bude to však stačit na obhájení ceny, která startuje nad hranicí 9 tisíc korun?

OnePlus už dávno není jen vlajkový model, který se kdysi ujal role pomyslného zabijáka vlajkových lodí. Již delší čas se setkáváme i s řadou Nord, která operuje ve střední třídě. Nejnovějším přírůstkem do ní je Nord CE 2 mířící do poctivé střední třídy, kde se pokusí zlákat designem, rychlým nabíjením i dobře optimalizovaným prostředím.

Technické parametry OnePlus Nord CE 2 Kompletní specifikace Konstrukce 160,6 × 73,2 × 7,8 mm , 173 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 900 , CPU: 2×2,4 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:32 hodin Dostupnost březen 2022, 9 299 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

V černém balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro navíc

Konstrukční zpracování: zrcátko již netřeba

Mobil je na první pohled spíše menší (dnešním měřítkem). To je samozřejmě dobrá zpráva, neboť se velice pohodlně drží a padne i do menší dlaně. Na první pohled vás OnePlus Nord CE 2 okamžitě zaujme stříbrnou a výrazně lesklou zadní stranou. V ní se s trochou snahy můžete i dobře vidět, a telefon tak z části nahrazuje klasické zrcátko. Pohled je to působivý, ale zřejmě přesně jak čekáte, je celá zadní strana magnetem na otisky prstů. Záhy tak nevypadá zdaleka tolik hezky jako ve chvíli, kdy jste telefon vybalili z krabičky.

Za pozornost stojí ještě nebývale velký modul s fotoaparáty, který pozvolna vystupuje nad okolní povrch. Řešení celkem líbivé, leč nepraktické. Telefon se mírně kývá, jakmile jej položíte, což částečně vyřeší dodávané pouzdro od výrobce. Na druhou stranu pouzdro dokonale zničí celkový dojem z telefonu. Je totiž zbarveno do bílého odstínu a mobil v už nijak dobře nevypadá.

Ochranné pouzdro

Rozmístění ovládacích prvků je klasické – všechna tlačítka jsou v dobrém dosahu prstů. Konektory se soustředily na spodní hranu, přičemž množné číslo je na místě, protože kromě USB-C se dostalo i na 3,5mm jack. Zpracování plastového telefonu působí vcelku bytelně a k absolutní spokojenosti chybí jen zvýšená odolnost proti vodě a prachu.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

příjemné rozměry

Nelíbilo se nám na zádech ulpívá prach a otisky

chybí zvýšená odolnost

Displej: líbivá podívaná

I do relativně kompaktního telefonu se dostal 6,43palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Pohled na displej vás utvrdí v tom, že mobil má poměrně vysoké ambice. Skvělé pozorovací úhly a perfektní podání barev vás nadchne. Vhod přijde i 90Hz obnovovací frekvence. Radost jistě udělá i patřičná ochrana se sklíčkem Gorilla Glass 5. Vítáme též uživatelsky nastavitelnou funkci Always-On, kdy máte na očích nejen čas, ale také zmeškané události. Do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů, která funguje poměrně dobře a rychle, avšak někdy se stane, že váš prst na poprvé jednoduše nerozpozná.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení AMOLED panelu

90Hz obnovovací technologie

Always-On

Zvuk: stereo se nekoná

Poslech hudby z telefonu nebude to pravé, neboť je k dispozici jen jeden reproduktor na spodní hraně, který poslouží při občasném sledování videí či vyzvánění. Pohodlně však lze poslouchat skrze sluchátka, nechybí 3,5mm jack a bezdrátová možnost je samozřejmě také na zvážení.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: není zlý

OnePlus Nord CE 2 vás rozhodně nezklame výkonem. Láká na procesor Dimensity 900 a 8GB operační paměť. Jde o kombinaci, která vás nebude brzdit ani u náročnějších her. Standardní je 128GB interní paměť, ze které je při prvním spuštění k dispozici zhruba 108 GB pro vaše data. Navíc máte možnost vložit až 1TB paměťovou kartu, o prostor pro multimédia tedy nebude nouze.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný procesor

velká operační paměť

podpora paměťovek

Výdrž baterie: zvyknete si rychle

Baterie má kapacitu 4 500 mAh, což na první pohled neoslní. Důležitá je ale praxe, která dodává klid na duši. Při středně náročném používání, kdy se nijak výrazněji nebudete omezovat, se po 12 hodinách telefon hlásí s více než třetinovou zbývající kapacitou. Nemusíte se tak obávat, že by vám telefon nevydržel do večerních hodin a nabíjet stačí opravdu až v noci. Samotné nabíjení je navíc velmi rychlé díky výkonu 65 W. Kompletní dobití zabere zhruba 45 minut. Absence bezdrátového nabíjení pak v cenové kategorii nepřekvapí.

Líbilo se nám slušná výdrž

superrychlé nabíjení

Konektivita: zvládne vše

OnePlus Nord CE 2 je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a 5G. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Připomeňme, že telefon podporuje vložení dvou nanoSIM, přičemž slot není hybridní, což znamená, že kromě dvou SIM karet klidně vložíte ještě paměťovku.

Líbilo se nám NFC

podpora dvou nanoSIM karet

5G

Fotoaparát: nic než průměr

Na zadní straně má OnePlus Nord CE 2 hned tři fotoaparáty, ale vyložené nadšení z nich zřejmě panovat nebude. Hlavní snímač disponuje 64 megapixely, běžně tak pořizuje snímky v 16 megapixelech, kdy skládá 4 rychle za sebou vyfocené snímky do jednoho. Výsledné fotografie vypadají obstojně, a to zejména ve dne. Jelikož však fotoaparát nemá optickou stabilizaci obrazu, špatně se mu „bojuje“ s horšími světelnými podmínkami. Na druhou stranu ani snímky v noci s pouličním osvětlením nevypadají špatně a nemusíte se bát je někomu ukázat, případně sdílet skrze sociální sítě.

U dalších fotoaparátů je bohužel znát, že výrobce šetřil. Za více než 9 tisíc korun bychom čekali přeci jen více než pouze 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. U něj je ještě více patrné, že se jeho schopnosti hodí skutečně jen za denního světla. Výčet zakončuje 2megapixelový makro fotoaparát, který je však kvůli velice nízkému rozlišení jen omezeně použitelný.

Záznam videa je umožněn v dnes tradičním 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Kvalita je překvapivě velice slušná, a to po obrazové i zvukové stránce.

OnePlus Nord CE 2 (testovací video) – 4K, 30 FPS

Nezapomněli jsme ani na možnost pořizovat selfíčka. K dispozici je totiž 16megapixelové rozlišení a kvalita tomu odpovídá. Nemusíte se stydět snímky ukázat, ať už někomu naživo, případně skrze sociální sítě.

Líbilo se nám slušné snímky během dnes

poměrně dobrý záznam videa

Nelíbilo se nám klesající kvalita za šera

zbytečný makro snímač

Software: starý Android

Nepříjemné zklamání OnePlus přichystalo v případě prostředí, kde je nasazen zastaralý Android 11, a to je velká škoda u novinky roku 2022. Naštěstí to nic neubralo z přehlednosti celého systému a jeho výtečné optimalizace. Samotné používání je také příjemné a svižné. Výrobce alespoň klade důraz na bezpečnost, záplaty jsou platné k 5. lednu 2022.

Líbilo se nám velmi dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám starý Android 11

Zhodnocení

OnePlus Nord CE 2 je od prvního pohledu sympatický telefon, který se snaží ani jednou nezaškobrtnout a po všech stránkách podávat vyvážený výkon. Potěší vás kvalitním displejem, více než dostatečným výkonem, rychlým nabíjením, podporou 5G či příjemným a rychlým prostředím. Zdá se, že mu je jen málo co vytýkat. Na druhou stranu jej však česká cena 9 299 Kč již dostává blízko mnohé velmi dobře vybavené konkurence. V takovém případě už lze novince vyčítat starý Android nebo jen velmi průměrné fotoaparáty. Pokud však hledáte nepřerostlý smartphone, nijak často nefotíte a líbí se vám prostředí OnePlus, je Nord CE 2 zajímavou volbou.

Konkurence

Z konkurence se ihned nabízí Samsung Galaxy A52s 5G, který láká na výrazně lepší sestavu fotoaparátů, zvýšenou odolnost, novější Android nebo lepší procesor. V tomto ohledu nabízí více, byť je oproti OnePlus Nord CE 2 o něco dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 9 292 Kč

Zmínit musíme také Motorolu Moto G200, která je sice nepatrně dražší a nemá AMOLED displej, ale osloví všechny uživatele dychtící po co nejvyšším výkonu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Moto G200 Rozměry 168,1 × 75,5 × 8,9 mm , 202 g Displej TFT IPS, 6,8" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888+ , 1×2,99 GHz + 3×2,42 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh 9 990 Kč

Nakonec vybíráme další novinku v podobě Realme 9 Pro+. To je rovněž o něco dražší, ale nabízí ještě lepší AMOLED panel, vyšší výkon a lepší hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro+ 256+8 GB Rozměry 160,2 × 73,3 × 8 mm , 182 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 920 , 2×2,5 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 0:44 hodin

