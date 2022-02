Poslední pokus resuscitovat značku BlackBerry nevyšel

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Spoustu značek mobilních telefonů už nemá s původními firmami nic společného, namátkou jmenujme třeba Nokii nebo Alcatel. Dalo se tedy čekat, že společně s ohlášeným koncem BlackBerry se mohou objevit snahy, jak zachovat alespoň jméno. O to se měla postarat společnost OnwardMobility, která držela licenci k výrobě telefonů této značky. Očekávání byla značná a na internetu se objevila spousta spekulací a renderů, jak by mohla „restartovaná ostružina“ vypadat a co by mohla umět.

Nic z toho se ale bohužel nestane. Společnost OnwardMobility na svém webu zveřejnila krátkou zprávu, v níž děkuje všem za podporu ve snaze uvést na trh „ultrazabezpečený telefon s fyzickou qwerty klávesnicí“, ale zároveň oznamuje, že tyto snahy nevyjdou.

Pozorní čtenáři si mohou všimnout, že jméno BlackBerry není v textu ani jednou zmíněno. Spekuluje se tak, že společnost přišla o práva na danou značku, ale ještě nějakou dobu věřila, že by mohla vyvíjet smartphone sama. Současná krize na trhu s polovodiči a dalšími komponenty však způsobila, že to bylo pro tak malou společnost příliš velké sousto.