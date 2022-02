194 megapixelů? Ano, tolik má nabídnout chystaná Motorola Frontier

Fotografie: Motorola

Motorola se v letošním roce chystá představit zajímavou vlajkovou loď se zaměřením na fotografické schopnosti. Naznačují to informace od Evana Blasse. Chystaná novinka je prozatím označována jako Frontier a zaujme vás na první pohled. Spatřit můžeme telefon s velkým 6,7" a zakřiveným OLED displejem se 144Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně je opravdu výrazně vystupující model fotoaparátů. Hlavní snímač má velikost 1/1,5" a disponuje obrovským rozlišením 194 megapixelů. Není překvapením, že senzor bude vybaven i optickou stabilizaci obrazu.

Motorola Frontier

Špatně nevypadají ani další dva fotoaparáty. Dočkat bychom se měli 50megapixelového ultraširokoúhlého objektivu a 12megapixelového teleobjektivu. Ve výbavě se má dále objevit moderní procesor Snapdragon 8 Gen1 a baterie s kapacitou 4 500 mAh. Oslnit by Frontier mohl i 125W drátovým nabíjením a lze očekávat, že se celá baterie nabije odhadem do 20 minut. Dojde i na bezdrátové nabíjení s výkonem 50 W. Představení Motoroly Frontier je plánováno až na července, což je stále dost času na to, aby došlo k odhalení dalších prvků výbavy.