Trailer k chystanému filmu BlackBerry ukazuje vzestup i pád kultovní značky

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Telefony BlackBerry tvoří významný kus historie mobilních telefonů a ještě donedávna se zařízení této značky (i když již pod TCL) prodávala. Navíc se stále občas někde objeví zvěsti, že se nějakého toho BlackBerry znovu dočkáme, ačkoliv to zřejmě nebude v podání společnosti Onward Mobility, jež byla posledním držitelem licence. Do té doby se alespoň můžeme těšit na stejnojmenný film natočený na motivy knihy Losing the Signal z roku 2015, jenž mapuje vznik kultovních telefonů, ale také příchod iPhonů, které BlackBerry pořádně zavařily.

V krátkém traileru k filmu, který má vyjít již 12. května, můžeme spatřit záběry z vývoje prvního prototypu a ještě předtím vysvětlování myšlenky BlackBerry potenciálnímu obchodnímu partnerovi jakožto kombinace telefonu a zařízení na posílání e-mailů v jednom, což byla v roce 1996 revoluční myšlenka. Samozřejmě neschází ani termín „crackberry“, který odkazoval na rozšířenost telefonů BlackBerry, jež byly nepostradatelným společníky manažerů, celebrit i běžných uživatelů. V hlavních rolích pak vystoupí Jay Baruchel, Glenn Howerton a Matt Johnson.