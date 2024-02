Logo Nokia zřejmě z mobilů zmizí. HMD Global představí vlastní telefony

Fotografie: HMD Global

Když se řekne mobilní telefon, většině lidí se dozajista vybaví Nokia. Roky největší výrobce mobilních telefonů, který velkou měrou přispěl k tomu, že dnes mobily vůbec používáme. Ostatně nebudeme daleko od pravdy, když zmíníme, že jste legendární modely Nokia 3310 či 5110 buď vlastnili, nebo s nimi alespoň přišli osobně do styku. Nokia světu telefonů vládla do roku 2011, následně prožívala turbulentní období pod nadvládou Microsoftu, který nejprve její logo přestal na mobilech používat a nakonec to s telefony zabalil úplně.

S telefony Nokia to následně vypadalo bledě, ovšem až do roku 2016, kdy si značku vzala pod svá křídla finská společnost HMD Global. Počínaje rokem 2017 jsme se tak opět začali vídávat s telefony, na jejichž těle pomyslně zářilo logo Nokia. Společnost HMD Global hodlala značku Nokia navrátit na vrchol a minimálně zpočátku to tak opravdu vypadalo. Dočkali jsme se skvělých kousků ve střední třídě, posléze i v té nejvyšší v čele s Nokií 9 PureView. Přidanou hodnotou bylo takřka čisté prostředí a poměrně dlouhá podpora, která na sklonku minulé dekády nebyla vůbec pravidlem.

Na dobře vybavenou Nokii 9 PureView však výrobce nikdy nenavázal, začal se soustředit spíše na cenově dostupnější modely, kde jej však spolehlivě válcovala silná čínská konkurence. Nabídka telefonů Nokia tak řídla a nijak slavné to po pár letech nebylo ani s trumfem v podobě softwarové podpory. Každým rokem byla situace spíše horší, což dokreslovalo například zpoždění při uvádění telefonů na český trh. Zdárným příkladem je třeba odolná Nokia XR21 představená už loni na jaře, která se prodávat vůbec nezačala.

Ruku v ruce s tím se loni začaly objevovat spekulace, že chce HMD Global vydat telefony pod vlastní značkou, a to se nyní stane skutečností. Došlo k předělání webových stránek či oficiálního účtu na sociální síti X. Do absolutního popředí se dere logo HMD (Human Mobile Devices), přičemž výrobce láká na velké věci, které se brzy dozvíme. Velmi pravděpodobně budeme moudřejší již koncem měsíce na barcelonském veletrhu MWC, který se koná od 26. do 29 února 2024. Ve hře je i představení prvních telefonů s logem HMD a dalších zařízení, jak naznačuje zveřejněné video.

Otázka nyní zní, co bude s telefony Nokia? Zmizí? Dočkáme se dalších? V prvé řadě nás HMD ubezpečuje, že současné modely budou nadále softwarově podporovány tak, jak bylo slíbeno. Zmíněny jsou i samoopravovací sady týkající se Nokií G22 a G42 5G, v jejich případě budete mít stále nárok si je objednat. Nad dalšími modely s logem Nokia však visí otazník. O něco větší šance je, že bychom Nokie vídali mezi „hloupými“ neboli tlačítkovými modely. Jistým náznakem může být opět již zmíněné video, ve kterém se objevuje očividně novodobá Nokia 3310 (2017), avšak kolem je i bublina s nápisem 5G. Zřejmě se tak dočkáme inovovaná verze s podporou moderních mobilních sítí.