Proč jsou vývojáři naštvaní na Apple a jeho nová pravidla v rámci nařízení EU?

Jak jsme vás již několikrát informovali, od března letošního roku (spolu s iOS 17.4) přichází v rámci nového zákonu Evropské unie o digitálních trzích výrazná změna pro uživatele zařízení Apple. Ti se nově dočkají možnosti instalovat aplikace z jiných virtuálních obchodů, ale také budou moci platit skrze jiné platformy než Apple Pay či používat internetové prohlížeče, jež nevyužívají vykreslovací modul Safari WebKit. V souvislosti s tím však přicházejí také vcelku zásadní změny pro tvůrce aplikací, kteří jsou vesměs kritičtí ke krokům Applu. O jaké změny se konkrétně jedná?

Ačkoliv se možnost provozovat svůj vlastní virtuální obchod v rámci Apple ekosystému jeví jako velká revoluce, přináší také několik úskalí. Cupertinský gigant totiž v rámci splnění požadavků EU, ale zároveň zachování svého obchodního systému a mitigace možných rizik, jak uvádí v tiskové zprávě, představuje poměrně přísná pravidla. Ta mohou mnohé vývojáře aplikací vyloženě odradit od toho pro zařízení Apple v rámci virtuálních obchodů cokoliv publikovat.

Ve spojitosti s virtuálním obchodem přichází na mysl například hra Fortnite od vývojářů Epic Games, která by se tak podle CEO společnosti, Tima Sweeneyho, měla znovu objevit v iPhonech v rámci Epic Storu. Komplikací však je, že Apple musí nejprve každý nový virtuální obchod musí schválit, což může podle šéfa Epic Games opět uměle regulovat konkurenci. Tim Sweeeney a další vývojáři si rovněž stěžují na to, že na nákupy skrze internetový odkaz se podle nových pravidel vztahuje poplatek Applu ve výši až 27 %. Za samotné zprocesování platby si většina společností (platebních bran) účtuje 3 až 6 %, s připočtením (až) 27% poplatku jsou pak podle Sweeneyho náklady pro vývojáře neúměrně vysoké.

Under the App Store's new fee structure for Europe, if you make $10 million in sales, Apple's cut is $6.2 million annually.



Assuming you have no operating costs or salaries, your take home amount:

$2 million after tax—or 20% of your sales



I will never launch an app in Europe. pic.twitter.com/MUCxVHcHOo