Realme C67 4G to zkouší se Snapdragonem 685 a 108Mpx foťákem

Fotografie: Realme

Realme představilo nejnovější přírůstek do základní řady C, dočkali jsme se příchodu modelu C67 4G. Jedná se celkově o spíše větší telefon, přičemž to jde na vrub IPS displeji s 6,72". Potěší nejen Full HD+ rozlišení, ale i slušná 90Hz obnovovací frekvence. V displeji je vidět malý průstřel pro čelní 8Mpx kamerku, který se však může softwarově zvětšit a zobrazit doplňkové informace, například týkající se nabíjení. Realme této funkci říká Mini Capsule, tentokrát již ve verzi 2.0.

Mini Capsule a ukázka možných funkcí

Jelikož zde máme 4G verzi telefonu, došlo ke změně procesoru a pod kapotou se nachází Snapdragon 685, který může být spjat s 8GB RAM a maximálně 256GB interní pamětí. Výrobce šel konečně do sebe a v tomto modelu nasazuje nejnovější Android 14 společně s nadstavbou Realme UI 4.0. Případné zabezpečení má na starost čtečka otisků prstů na pravém boku.

U fotoaparátů možná budete trošku zklamáni, avšak jsme v základní řadě výrobce. V tomto kontextu je 108Mpx hlavní snímač vítaný a doufejme dostatečně kvalitní. Realme navíc tvrdí, že bude možné scénu snadno 3× přiblížit při zachování vysoké kvality. Sekundární 2Mpx snímač pro portréty je zde vcelku bezpředmětný.

Baterie uvnitř telefonu má nepřekvapivě kapacitu 5 000 mAh a podporuje drátové nabíjení o maximálním výkonu 33 W. Ze zbylé výbavy zmiňme ještě přítomnost stereo reproduktorů a doplňme, že maximem v oblasti mobilních dat je 4G.

Realme C67 4G se začne prodávat na indickém trhu, přičemž cena vrcholné verze 256+8 GB vychází v přepočtu na 5 tisíc korun s daní.