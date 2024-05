Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V dnešním mNews se podíváme na nám nedostupnou novinku od Samsungu, kauzu okolo pouzdra od Applu, stále používané retro telefony nebo zákaz TikToku. Tak pojďme na to.

mNews #236 – Lidé stále používají tisíce retro telefonů starých více než 20 let

Podcast v audio formě

Myslíte si, že znáte dobře telefony od Samsungu? A říká vám něco řada Galaxy C? Ta je vyhrazena pro čínský trh, který přeci jen funguje trochu jinak než ten západní. Není tak divu, že v tomto případě najdeme velký důraz na poměr ceny a výkonu. Abych vás uvedl do kontextu, Galaxy C55 se v přepočtu pohybuje okolo 8 tisíc korun i s připočtením daně. A co za to dostanete? Špičkový AMOLED displej, Snapdragon 7 Gen 1, 256GB úložiště, dokonce 12 GB RAM a drátové nabíjení rychlostí 45 W. Z toho vám možná brada nespadne, ale při porovnání třeba s letošním Galaxy S24, který u nás stojí násobně více, už to stojí za zamyšlení. Zaujmout navíc mohou i ona barevná záda z veganské kůže. To by klidně mohl zkusit Samsung i u nás!

FineWoven měla být odpověď na konec kožených pouzder pro iPhony. Ani ne rok po uvedení ji však Apple údajně přestává vyrábět. Důvodem jsou uživatelské zkušenosti. Kryty se rychle ničí a rozpadají. Pravděpodobně jste to na sociálních sítích zaznamenali také. I my jedno FineWoven pouzdro v redakci používáme a po půl roce používání je vlastně v pohodě. Na fotkách vidíte, že na zádech je již patina, ale nic se nerozpadá, i když pouzdro zažívá každodenní nošení. A co vy, jaké jsou vaše zkušenosti?

Vodafone se podělil se zajímavou statistikou, podle které je k dnešnímu dni v jeho síti aktivních na 1 300 kousků Nokie 3310. Ano, tento legendární telefon byl představen v roce 2000 a dost lidí ho z nějakého důvodu stále používá. Ve skromnější míře 120 kusů najdeme v síti ještě Siemens C35i, rovněž z roku 2000. A za zmínku stojí i 25 let starý telefon Ericsson A1018s, který je aktivní jeden jediný. A zatímco nejpoužívanějším telefonem v této síti je nyní iPhone 11, celých 10 % si stále uzurpují tlačítkové telefony.

Americká vláda vidí TikTok jako bezpečnostní hrozbu. Po pokusech jednotlivých států se situace vyvinula na federální úrovni a v tomto týdnu byl schválen zákon sněmovnou, senátem a podepsán prezidentem. Čínská společnost ByteDance má 9 měsíců na reakci, při které musí buď odprodat TikTok americké společnosti (připomeňme, že v minulosti projevil zájem třeba Microsoft), nebo dojde k zákazu sociální sítě na území Spojených států. Dle vyjádření TikToku se hodlá společnost obrátit na soud, protože považuje nynější rozhodnutí za protiústavní. Jak situace dopadne, by mohlo být důležité i pro nás, protože výsledek v Americe by mohl motivovat i zákonodárce v Evropě.

Předpokládám, že naši diváci a čtenáři používají spíše nejnovější modely, ale pokud máte nějaký starý kousek aktivní, určitě nám o tom dejte vědět v komentářích.