Levný Samsung Galaxy C55 z Číny dokáže zastínit i Galaxy S24. Jak je to možné?

Fotografie: Samsung

Jihokorejský Samsung má ve své nabídce hned několik řad a některé jsou například Evropanům zapovězené. Typickým příkladem je řada Galaxy C, která byla v letošním roce obnovena pro čínský trh. Došlo k představení Galaxy C55, který se nachází cca ve střední třídě. Jak si ale záhy ukážeme, čínský trh je do značné míry odlišný a Galaxy C55 dokáže ve zaujmout výbavou, která bývá v Evropě zapovězena i takřka těm nejdražším Samsungům.

Samsung Galaxy C55

Nejprve si v základu nastíníme výbavu. Vše stojí na 6,7" Super AMOLED displeji s Full HD + rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává Snapdragon 7 Gen 1. Sestava fotoaparátů pak nabízí 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro fotoaparát.

Za zmínku však stojí už třeba to, že základní interní paměť je 256GB. To je dvakrát tolik, co u nás v základu nabízí vlajkový model Galaxy S24. Totéž platí o operační paměti, která může mít 12 GB, zatímco u Galaxy S24 maximálně 8 GB. Navíc Galaxy C55 podporuje ještě i paměťové karty, úložný prostor lze tak výrazně navýšit. Za pozornost pak stojí i drátové nabíjení. Zástupce střední třídy totiž podporuje poměrně slušné 45W nabíjení, zatímco Galaxy S24 se musí spokojit maximálně s 25 W. Je to až zarážející rozdíl, byť reálně onen vyšší výkon je u Samsungu ve výsledném čase nabíjení spíše zanedbatelný.

Zbývá dodat, že cena Galaxy C55 se po přepočtu pohybuje kolem 8 tisíc korun i s daní. Je proto paradoxní, že Samsung cenově dostupný mobil osadil i výbavou, kterou nedává do top modelů.