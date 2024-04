Zákaz TikToku v USA podepsal prezident, ByteDance má devět měsíců na odprodej

Ve Spojených státech už delší dobu pokračuje tažení, které poukazuje na to, že způsob fungování čínské sociální sítě TikTok může být z mnoha důvodů nebezpečný. Po pokusech o omezení na úrovní jednotlivých států jako Montana nebo New York se v posledních týdnech rozjel i legislativní proces, který chce totéž udělat i na federální úrovni.

Během pouhého týdne schválila legislativa Spojených států balíček zákonů o národní bezpečnosti, včetně zákona, který může potenciálně zakázat vstup TikToku do USA. Zákon v pondělí schválila Sněmovna reprezentantů, včera Senát a později jej podepsal prezident Joe Biden.

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban:



This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.…