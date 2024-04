Dlouhodobé zkušenosti z používání pouzdra FineWoven pro iPhone 15 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Materiál FineWoven, který byl uveden spolu s iPhony 15 jako náhrada klasické (opravdové) kůže, během několikaměsíční existence sklidil poměrně dost kritiky. Minimálně zpočátku se sociální sítě hemžily obrázky toho, jak rychle se pouzdro z materiálu FineWoven opotřebuje, respektive jak nevzhledně může po relativně krátké době vypadat. Ozvali se pochopitelně také fanoušci kůže, kteří si mohou stále vybírat z široké nabídky kožených doplňků jiných značek. Přesto mi nedá, abych se nepodělil o vlastní zkušenosti s pouzdrem FineWoven pro iPhone 15 Pro po několikaměsíčním používání. Skutečně se jedná o takovou katastrofu, že by kvůli ní měl Apple materiál FineWoven kompletně přestat využívat?

Na stavbu ne, do kanceláře ano

Příspěvky na sociálních sítích jsem pochopitelně sám sledoval a mnohdy jsem byl v úžasu z toho, v jak strašlivém stavu byla prezentována pouzdra, která měla za sebou třeba i jen několik dní či týdnů používání. Vybavuji si také, jak si na stav pouzdra z materiálu FineWoven stěžoval uživatel, který otevřeně přiznal, že pracuje na stavbách a telefon v pouzdru během své práce logicky normálně používá. Ostatně sami si můžete dohledat různé fotografie naštvaných zákazníků. A o to víc mě zajímalo, jak bude vypadat mnou používané pouzdro, které sice na stavby neberu, ale ani jej nijak nešetřím a používám jej tak nějak „normálně“.

Před zhodnocením stavu pouzdra si ještě dovolím malou odbočku, která je dost subjektivní, ale podle mě hraje také důležitou roli. FineWoven, třebaže není dokonalý, je totiž podle mého názoru o dost příjemnější než průměrná veganská kůže. Ta možná vydrží déle vypadat jako nová, ale zkrátka není tak příjemná na dotek, což jsem si mohl vyzkoušet u pouzder k řadě Galaxy S24. Materiál zad lze zřejmě nejlépe připodobnit k semiši, ačkoliv to není úplně dokonalé přirovnání. V ruce každopádně pouzdro s telefonem neklouže a v jeho středu je vyraženo decentní logo výrobce. Pro environmentálně založené jedince by rovněž mohlo hrát roli, že FineWoven obsahuje více než 68 % recyklovaného pospotřebního materiálu, čímž výrazně předčí již zmíněná pouzdra pro Galaxy S24.

Katastrofální výsledek? Ne tak docela

Zpátky však ke krátkému zhodnocení stavu pouzdra po přibližně půl roku používání. Během kancelářské práce samozřejmě dostává pouzdro nejvíc „zabrat“ snad jen v tom smyslu, že leží na různých typech površích a místech, ať už se jedná o kancelář, kavárnu, domov či kdekoliv jinde. Telefon v tomto pouzdru jsem si však s sebou také brával na různé výlety a aktivity, kde již nenajdeme tak docela sterilní podmínky. iPhone 15 Pro v pouzdru mi párkrát spadl na prašnou polní cestu během vycházky se psem, mnohokrát jsem jej na tréninku držel ve zpocené dlani a několikrát se ocitl také v nenechavých a řádně špinavých dětských rukách. A vzhledem k tomu všemu jsem se současným stavem více než spokojen.

Zadní strana nepochybně vykazuje stopy „patiny“ – po celém obvodu si lze všimnout (snad jen s výjimkou levého horního boku poblíž fotoaparátů) jemné diskolorace, kdy hrana ztmavne a působí lesklým dojmem. Prostřední část je nicméně stále relativně čistá (má svou původní barvu), na materiálu FineWoven nejsou žádné viditelné rýpance a pocitově je pouzdro stále stejně měkké/hebké jako na začátku používání. Komentář si zaslouží také oblast „výkroje“ pro USB-C, jejíž vnitřní strana se mírně loupe a v budoucnu by podle mě mohla teoreticky prasknout, zatím však drží.

Pouzdro jsem během používání i několikrát umýval pod vodou a předtím jej namydlil obyčejným tekutým mýdlem na ruce, což není zrovna výrobcem schválený postup péče... Přesto vypadá k světu a rozhodně to není žádná katastrofa, jak je často prezentováno na sociálních sítích. Tímto každopádně nechci znevažovat zkušenosti ostatních uživatelů, ale pouze nabídnout vlastní pohled na věc a podělit se o to, jak FineWoven vypadá po několikaměsíčním používání. Za sebe se tak domnívám, že diskutované ukončení používání materiálu FineWoven není tak docela na místě a Apple by se namísto toho mohl soustředit na vylepšení další generace, neboť je to materiál na dotyk skutečně příjemný.