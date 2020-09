Sony Xperia 1 III bude mít lepší displej i selfie fotoaparát

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Sony má portfólio mobilních telefonů poměrně úzké a novinky za letošní rok bychom spočítali na prstech jedné ruky. Japonský server androidnext.info nyní přinesl vůbec první informace o nadcházející vlajkové lodi – Xperii 1 III. Označení prozatím berte s rezervou, vychází pouze z letošního očíslování Xperie 1 II.

Jaké novinky máme očekávat? Sony by mělo zapracovat na displeji, máme se těšit na o 15 % vyšší jas, což uživatelé ocení zejména při používání venku. Dále lze předpokládat, že Sony zachová 4K OLED panel. Vlajková loď řady Xperia by měla potěšit i všechny vyznavače selfies. Čelní fotoaparát by se totiž mohl pyšnit lepším clonovým číslem. Více informací v tuto chvíli není známo.