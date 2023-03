Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nové odolné hodinky si pro nás přichystal Amazfit, dále se mrkneme na spekulace ohledně chystaných iPhonů 15 a zakončíme s novinkami ohledně herních telefonů. Vítejte u mNews.

mNews #207 – Drsné potápěčské hodinky a spekulace o iPhone 15

Podcast v audio formě

Amazfit T-Rex Ultra pro potápěče

Amazfit je výrazným hráčem na trhu s chytrými hodinkami a v tomto týdnu představil vysoce odolnou novinku T-Rex Ultra. Hodinky navazují na T-Rex 2, ale mají zaujmout ještě náročnější skupinu uživatelů. Hodinky totiž splňují standardy vhodné i k potápění. Z materiálů očekávejte nerezovou ocel a hmotnost 89 gramů. Nechybí vojenský standard MIL-STD, hodinkám tak nevadí bláto, usazeniny ani extrémní teploty od -30 °C do +70 °C. Jemný AMOLED displej má však stále vysokou svítivost 1 000 nitů. Baterie slibuje až 20 dní výdrže a 9 dní při intenzivním používání. Zajímavostí je speciální režim kontinuálního zaznamenávání polohy přes GPS až 3 dny v kuse. Zatím neznáme přesnou dostupnost hodinek, ale cenu očekáváme okolo 11 tisíc korun. Zcela upřímně se však nabízí otázka, zda těch novinek oproti T-Rex 2 nebude málo.

Dynamic Island pro iPhone 15

Pojďme se podívat na nějaké úniky a spekulace. Fotky krycích skel pro očekávané telefony z řady Apple iPhone 15 prozrazují několik novinek. Měli bychom se dočkat tenkých rámečků o tloušťce pouze 1,5 mm, ale hlavně by měly i základní iPhony 15 nabídnout Dynamic Island jako v případě iPhonu 14 Pro. Místo „notche“, výřezu v displeji, tedy podlouhlý průstřel, okolo kterého systém umí ukazovat třeba notifikace. Tím novinky nekončí, modely Pro a Pro Max mají přijít s titanovým tělem, což by mohlo zásadně snížit hmotnost. A očekává se také výměna fyzických tlačítek za senzorová. A to by se mělo týkat i posuvníku pro ztlumení zvuku. Tak uvidíme, co si pro nás Apple v září nachystá.

Telefony Lenovo Legion končí

Herní telefony to nikdy neměly lehké a před lety si na nich vylámala zuby Nokia, pak Sony a nyní s nimi končí i Lenovo. Od oznámení Legion Y70 z poloviny minulého roku uplynula dlouhá doba a žádných dalších novinek jsme se nedočkali. Důvod má být prostý, Lenovo prochází obchodní transformací a konsoliduje svou herní značku Legion. A nových telefonů s tímto logem se již údajně nedočkáme.

ROG Phone 7 boří AnTuTu

Pokud však o herní telefony máte zájem, není potřeba truchlit. ASUS se chystá na představení sedmé generace ROG Phonu a v populárním benchmarku AnTuTu se již objevily první výsledky testů výkonu. Model se Snapdragonem 8 Gen2 ve variantě s 16 GB RAM dosáhl na výsledek 1 346 106 bodů, čímž se řadí na špičku. K jeho oficiálnímu představení dojde 13. dubna. A dočkat bychom se měli hned dvou nových modelů. Jedinou další informací je nasazení 165Hz displeje.

Jsou nějaké další novinky, které byste od nových iPhonů chtěli vy? Kdybyste mohli Applu napsat seznam požadavků, co by na něm nechybělo? Dejte vědět do komentářů.