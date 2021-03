Pokud se věnujete gamingu, jistě vám není cizí značka ROG od ASUSu. Kromě herních počítačů, notebooků a všemožného příslušenství se již několik let věnuje také mobilním telefonům. Jak se povedla nejnovější generace herního smartphonu – ASUS ROG Phone 5?

Pomyslný etalon herních smartphonů dorazil vybaven 144Hz AMOLED panelem s extrémně nízkou odezvou, neslýchaně kvalitními reproduktory a samozřejmě brutálním výkonem včetně světového prvenství v podobě konfigurace s 18 GB RAM. Má toto zařízení vůbec nějaké nedostatky, nebo se jedná o splněný sen nejnáročnějších hráčů?

ASUS ROG Phone 5 – videorecenze

Technické parametry ASUS ROG Phone 5 16/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 172,8 × 77,2 × 10,3 mm , 238 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,78" (2 448 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 25 990 Kč

Obsah balení: i rozbalování může být zábava

Zážitková nemusí být jen gastronomie či turistika, ale také rozbalování. Své o tom ví majitelé předchozích telefonů ROG a o „zážitek“ nebudou ochuzeni ani zájemci o ROG Phone 5. Telefon bude (dle konfigurace) dodáván v několika verzích krabiček. Každá z nich působí prémiově a jsou velmi líbivě zpracovány. V mém případě jsem telefon vybalil z běžného „kvádru“ a uvnitř na mě čekal ROG Phone, pouzdro, adaptér a také USB-C/USB-C kabel. Zároveň jsem zde však narazil na sadu ROG nálepek a krátký komiks, jenž si lze zobrazit pomocí rozšířené reality. Po zapnutí telefonu je totiž uživateli nabídnuto dokončení AR mise, viz video.

Líbilo se nám originální balení s rozšířenou realitou

bohaté příslušenství

Konstrukční zpracování: s citem pro detail

ROG Phone 5 si zachovává pro tuto herní řadu typický design, který je však oproti prvnímu ROG Phonu mnohem elegantnější. Na zádech totiž najdeme celistvý skleněný plát bez výřezů pro chlazení. Pochopitelně nechybí také již ikonické RGB logo, jehož intenzitu / barevnost / styl blikání si můžete nastavit dle představ. Dokonce nechybí ani možnost synchronizovat RBG logo s ostatními hráči a dát tak najevo, že patříte do jednoho týmu.

K žádné zásadní změně nedošlo ani v oblasti rozměrů a hmotnosti telefonu. 238 gramů v ruce rozhodně pocítíte a s rozměry 172,8 × 77,2 × 10,29 milimetrů se ROG Phone 5 (pohodlně) do každé kapsy zkrátka nevejde. Právě u herního zařízení, kde jde hráčům o velký displej, dostatek výkonu a účinné chlazení, to však nelze zařízení vyčítat. V průběhu hraní jej navíc budete v naprosté většině případů držet naležato a v takové chvíli padne do dlaní ROG Phone 5 skvěle.

Specialitou ROG Phonu a jedním z několika prvků s vysokou přidanou hodnotou jsou tlačítka AirTriggers, která nahmatáte na levé a pravé straně boku s vypínacím tlačítkem a kolébkou hlasitosti. Tato virtuální tlačítka fungují u nejnovější generace maximálně přesně a chovají se jako fyzické triggery. Pokud byste však trvali na fyzických triggerech, můžete si k telefonu připojit nový AeroActive Cooler 5, tedy přídavné chlazení s integrovanými tlačítky na zadní straně. Při využití všech ovládacích prvků lze mít tak v jednu chvíli až 18 namapovaných tlačítek (nepočítaje možnost ovládání skrze displej), takže spokojeni budou i ti nejnáročnější gameři. Zlepšení herního zážitku mohu potvrdit například z oblíbeného titulu Call of Duty Mobile.

Velkou přidanou hodnotou je množství příslušenství.

Za zmínku nepochybně stojí i sekundární USB-C (typ USB 3.1 gen2) a proprietární konektor na levém boku, skrze který se připojí již zmíněné chlazení, případně další příslušenství. Obávám se však, že silikonová krytka, která tyto dva konektory chrání před nečistotami, bude první věc, o kterou majitelé ROG Phonu 5 přijdou, neboť poměrně snadno vypadne a dříve nebo později ji tak někde ztratí. V hliníkovém rámečku dále najdeme kromě zmíněných prvků poměrně klasickou výbavu. Horní stranu obývá mikrofon, spodní zase další USB-C (tentokrát USB 2.0) s 3,5mm jackem. Na spodním levém boku je slot pro dvojici nanoSIM karet.

Kromě namapovatelných tlačítek je podle mého názoru další velkou přidanou hodnotou ROG Phonů množství příslušenství a doplňků, které lze pořídit. Kromě aktivního chlazení jsem mohl během používání vyzkoušet rovněž ROG Kunai Gamepad 3 – speciální ovladač, který můžete ve stylu Nintendo Switch „rozpůlit“ a připnout jej s využitím speciálního krytu na boky telefonu nebo jej používat jako gamepad ve spojeném stavu.

Důležitým aspektem herního smartphonu je rovněž chlazení, které ASUS meziročně opět vylepšil a nově přemístil procesor z horní oblasti (okolí fotoaparátů) více do středu, kde jej lze pomocí grafitového plátu, odpařovací komory a dalších prvků chladit efektivněji. Zařízení by tak mělo být dle výrobce až o 15 °C chladnější na povrchu. Mohu potvrdit, že během používání jsem se se zahříváním telefonu nesetkal, viz kapitola o výkonu.

Celkově mám z ROG Phonu 5 velmi dobrý dojem, a ačkoliv jsem v poslední době příznivcem spíše menších smartphonů, zrovna zde je nutné s většími rozměry zkrátka počítat. Zpracování je jako vždy špičkové, herní motivy relativně decentní a jediné, co tak lze zařízení vytknout, je absence zvýšené odolnosti IP68.

Líbilo se nám špičkové zpracování

skvěle fungující AirTriggers + možnost namapování velkého množství tlačítek

široké množství příslušenství propojitelné pomocí sekundárního USB-C

ikonické RGB logo

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: krása pohledět

Displej je důležitým prvkem každého herního smartphonu a ROG Phone 5 v tomto ohledu plně dostál své pověsti. Čest máme s 6,78palcovým AMOLED panelem z produkce společnosti Samsung, který se dle výrobce chlubí nejnižší dotykovou latencí současnosti (24,3 ms), ale také 144Hz obnovovací frekvencí s odezvou 1 ms. Pokud tak na telefonu spustíte adekvátní obsah (respektive kompatibilní hru), který je schopen špičkové parametry využít, máte o skvělou podívanou postaráno. Pochopitelně zároveň není zcela nutné, abyste hráli hru s aktivovanou 144Hz obnovovací frekvencí jen proto, abyste si displej užili. Panel totiž vypadá skvěle snad ve všech situacích. Svou roli na tom má i podpora HDR10+, kterou však opět oceníte jen při prohlížení kompatibilního obsahu.

Odolnost zajistí Gorilla Glass Victus.

Jelikož nebudete s telefonem hrát pouze doma, je důležitý také dostatečný jas, který činí až 1 200 nitů. Na nový Galaxy S21 Ultra tedy ROG Phone 5 v oblasti jasu nemá, svítivost je však i tak naprosto dostačující. Skvělý je také minimální jas pouhých 5 nitů, který v kombinaci s dobře fungující automatickou regulací znamená, že vás ROG Phone neoslní v temném pokoji. Třešničkou na dortu je pak zvýšená odolnost díky Gorilla Glass Victus.

Zařízení podporuje také režim Always-On, jenž je doplněn o notifikační diodu na levé straně horního rámečku. Jak se dozvíte v příští kapitole, rámečky však mají velmi dobré opodstatnění.

Posledním důležitým prvkem je čtečka otisků prstů, která je optického typu a má poměrně velkou snímací plochu. Senzor funguje ve většině případů spolehlivě, v zimě je však občas nutné si na prst, kterým odemykáte, nejprve dýchnout, aby jej čtečka rozpoznala. Občas se také povede odemknout až napodruhé, to jsou ovšem zkrátka vlastnosti optických senzorů. Škoda, že ASUS nenasadil druhou generaci ultrazvukové čtečky od Qualcommu.

Líbilo se nám notifikační dioda i Always-On displej

144Hz AMOLED panel s nízkou odezvou

dostatečně vysoký jas

bez výřezu

odolné sklo Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám ultrazvuková čtečka by byla spolehlivější

Zvuk: neslýchaně kvalitní

V „bradě“ a „čele“ displeje se schovává dvojice reproduktorů, které mne naprosto oslnily kvalitou reprodukce. Zvuk je (na poměry takto velkého zařízení) pěkně sytý, nadprůměrně hlasitý a dokonce má ty nejlepší basy, které jsem u telefonu slyšel. Reproduktory navíc směřují přímo k uživateli, takže si je při hraní nezakryjete prsty, což je další velké plus.

Pokud byste preferovali sluchátka, můžete samozřejmě použít vaše oblíbená bezdrátová, každému hráči je však jasné, že z hlediska latence nejlépe poslouží sluchátka drátová. Během používání jsem mohl vyzkoušet nová ROG Cetra Core II, která jsou vybavena několika silikonovými nástavci včetně ploutviček a ucho skvěle utěsní. Navíc podporují ANC či ambientní režim a hrají zkrátka skvěle. Pokud preferujete originální příslušenství od výrobce, s těmito sluchátky tedy chybu rozhodně neuděláte. Kromě telefonu s 3,5mm jackem je navíc můžete klidně připojit i do ovladače od herní konzole nebo jiného zařízení, tudíž považuji za výhodu, že nejsou zakončena USB-C.

Bezproblémová byla i kvalita telefonních hovorů či zvukových nahrávek, na telefonu jsou celkem čtyři mikrofony, které se starají o kvalitní zvukový záznam.

Líbilo se nám nejlépe hrající mobilní reproduktory na trhu

3,5mm jack

Výkon hardwaru: rekordman

ASUS ROG Phone 5 je možné pořídit hned v několika různých konfiguracích, z nichž ta nejvybavenější se chlubí rekordními 18 GB operační paměti typu LPDDR5 s taktem 3 200 MHz a 512GB úložištěm. Jedná se tak o první telefon na světě s 18GB RAM. Netřeba asi dodávat, že výkonem naprosto dostačující je i testovaná verze se 16 GB RAM a 256GB úložištěm (z něhož si systém ukousne zhruba 20 GB). Smartphone je díky rychlé paměti i úložišti typu UFS 3.1 extrémně svižný, na čemž se velkou mírou podílí i procesor Snapdragon 888. Ten má oproti předchozí generaci ROG Phonu nabídnout o 35 % více výkonu.

Neméně důležité je u herního zařízení chlazení, které je v tomto případě velmi účinné. Výrobce nasadil technologii „Vapor Chamber“ (odpařovací komoru), grafitovou desku a také umístil procesor níž, přibližně doprostřed zad, takže se lépe ochlazuje. Po dobu používání jsem se i bez nasazeného aktivního chlazení nesetkal s tím, že by se zařízení nějak víc zahřívalo. Teploty komponent navíc můžete sledovat i během hraní.

Líbilo se nám brutální výkon

účinné chlazení

Výdrž baterie: nenechá vás ve štychu

Uvnitř telefonu se podobně jako u předchozí generace nachází 6 000mAh baterie, kterou lze však nově nabíjet výkonem až 65 W. Toho ASUS docílil rozdělením baterie do dvou článků o kapacitě 3 000 mAh. K dispozici jsou také ochranné prvky, jako je možnost stanovit maximální kapacitu nabití například na úroveň 80 % nebo 90 % či režim „Stabilní nabíjení“, který má prodloužit životnost akumulátoru. Při testu rychlosti nabíjení z naprosto vybitého telefonu jsem se za dlouhou hodinu dostal na úroveň 33 %. Za zbylou hodinu jsem však baterii nabil do 100 %. Překvapilo mě, že nabíjení na začátku probíhalo velmi pomalu, ale v druhé polovině naopak velmi rychle. Test nabíjení proto znovu zopakuji a brzy připravím podrobný nabíjecí graf. Dodám, že bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Výdrž se bude zásadní měrou odvíjet od způsobu používání, zvoleném herním režimu i nastavení a délce herních seancí. Při nejnáročnějších „pařbách“ bude možné baterii vybít cca za 6 až 7 hodin. Na druhou stranu to není úplně běžná situace a i nároční hráči pravděpodobně nebudou hrát takto dlouhou dobu mimo dosah elektrické zásuvky či powerbanky. Při běžném používání se však můžete spolehnout na solidní dvoudenní výdrž. Pokud byste aktivovali úspornější režim a deaktivovali Always-On, neměl by být problém se dostat třeba i na tři dny. Při hraní navíc rozhodně oceníte sekundární konektor na levém boku. Při držení naležato vám tak nebude nabíjecí kabel překážet.

Líbilo se nám dostatečná výdrž

komfort hraní během nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

ROG Phone 5 podporuje kromě Bluetooth 5.2 také Wi-Fi 6E či 5G sítě. Během používání jsem 5G připojení sám bez problémů používal s operátorem Vodafone, stejně tak bylo plně funkční VoLTE. Z navigačních služeb je k dispozici GPS, BeiDou, QZSS, NavIC či evropské Galileo. Samozřejmě nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování s příslušenstvím.

Líbilo se nám Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i 5G

Fotoaparát: schopnosti, za které se netřeba stydět

Ačkoliv je ROG Phone 5 primárně zaměřen na hráče, nemusí se vůbec stydět ani za fotovýbavu. V modulu fotoaparátů je 64Mpx snímač Sony IMX 686, který běžně skládá 4 pixely do 1, takže mají výsledné fotografie 16Mpx rozlišení. Snímky mají líbivé barevné podání, které potěší všechny uživatele, kteří často nahrávají obrázky na sociální sítě typu Instagram. Zároveň je obvykle velmi slušný dynamický rozsah i automatické nastavení expozice. HDR se občas podaří vytvořit kolem focených objektů „svatozář“, obvykle je to však pozorovatelné až při detailním zkoumání. K dispozici je také noční nebo portrétní režim, který dokáže slušně oddělit pozadí od focené osoby.

Kromě toho ve výbavě najdeme 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s nadprůměrným rozsahem 125 stupňů, jenž navzdory takto velkému rozsahu záběru pořizuje za dobrých světelných podmínek velmi pěkné snímky. Jakmile světlo ubývá, zhoršuje se úroveň detailů, horší je také práce se správným nastavením kontrastu.

Jako poslední je k dispozici dedikovaná 5Mpx makro kamerka, s níž lze pořídit velmi hezké fotky a má pro tyto účely (konečně) dostačující rozlišení. Makro kamerku mohl ASUS nahradit i autofokusem u ultraširokoúhlého objektivu, k použitému řešení však nemám výtek stejně jako ke kvalitám 24Mpx selfie kamerky, s níž lze fotit i portrétní fotografie. Video lze natáčet maximálně v 8K ve 30 snímcích za sekundu. Na ukázky se můžete podívat níže.

ASUS ROG Phone 5 1080p 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 1080p 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 testovací video 4K 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 testovací video 8K 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotoaparáty

video až v 8K

5Mpx makro kamerka

Software: stvořen pro hráče

Pravděpodobně tou nejdůležitější aplikací v telefonu je tzv. Armoury Crate – herní centrum, odkud můžete rychle spouštět hry, ale také měnit nastavení výkonu a výdrže v rámci několika profilů, komunikovat s herní komunitou ROG nebo sledovat vytížení komponent (teplota, využití RAM apod.). Dále je možné zde upravit nastavení stylového RGB loga na zadní straně (například jej synchronizovat s vaším herním týmem), regulovat rychlost ventilátoru (máte-li připojen AeroActive Cooler) či nastavit AirTriggers. Na Armoury Crate je pak navázán Herní džin, kterého aktivujete přímo ve hře posunutím prstu od levého kraje. Těšit se můžete na nespočet možností nastavení od obnovovací frekvence displeje přes nastavení oznámení až po natáčení videoklipu či tvorbu makra (sekvence nadefinovaných kroků podobně jako v kancelářském softwaru).

Vynecháme-li na chvíli herní software, můžete se těšit na Android 11 s lednovými bezpečnostními záplatami (v době testování na začátku března) a několika předinstalovanými aplikacemi, jako je Facebook, Messenger nebo Instagram. Všechny tyto aplikace lze naštěstí smazat. Jinak v telefonu na uživatele čekají aplikace od Googlu a také několik z dílny výrobce (galerie, správce souborů, diktafon či počasí). Celý chod systému je extrémně svižný a s výjimkou občasných drobných chybek v překladech je vše zpracováno na jedničku.

Líbilo se nám Android 11 s relativně novými bezpečnostními záplatami

speciální herní software s nepřeberným množstvím funkcí

uživatelé mají volnou ruku v nastavení výkonu a výdrže

Zhodnocení

ASUS ROG Phone 5 je v mnoha ohledech jako špičkový sportovní vůz – je extrémně rychlý, majiteli dává možnost kontroly (takřka) nad všemi procesy a technologiemi, dokáže zajistit skvělý uživatelský zážitek a jen tak někdo jej nemá. Jako většina (nových) sportovních speciálů, ani ROG Phone 5 však logicky není zrovna nejlevnější. Hlavní otázkou tak zůstává, zda se nevyplatí zainvestovat do méně výkonného telefonu bez speciálních funkcí, který však v mnoha ohledech dokáže zprostředkovat podobný zážitek jako ROG Phone. Takto si lze pořídit například ZenFone 7 Pro nebo některý smartphone od konkurenčních výrobců.

Naštěstí však ASUS připravil hned několik variant, takže cena překvapivě nemusí být až tak extrémně vysoká (vzhledem k výbavě), jak byste se mohli obávat. Pokud se rozhodnete pro základní ROG Phone 5 s 8 GB RAM a 128GB úložištěm v černé či bílé barvě, vyjde vás nejnovější mobil na 21 490 Kč (819 eur). Jestliže toužíte po lépe vybavené variantě se 16 GB RAM a 256GB úložištěm, je nutné si nachystat stále rozumných 25 990 Kč (999 eur). Za nejlépe vybavenou variantu s PMOLED (zadním) displejem, 18 GB RAM a 512GB úložištěm pak zájemci zaplatí 34 990 Kč (1 349 eur). V rámci předobjednávek lze také zdarma získat povedená drátová sluchátka ROG Cetra Core II.

Podobně jako u předchozích generací telefonů ROG mohu novinku s klidným svědomím doporučit. Pokud hledáte ten nejlepší herní smartphone (dostupný na našem trhu), nenajdete lépe vybavené zařízení s lépe zpracovaným softwarem a velkým množstvím příslušenství.

Konkurence

Pokud je pro vás důležitá fotovýbava, ale zároveň se nechcete vzdát velkého kvalitního AMOLED panelu, můžete zvážit nákup Galaxy S21 Ultra s povedenou nadstavbou One UI a decentnějším (ne-herním) designem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 128+12 GB Rozměry 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh 31 979 Kč

V říši ekosystému Apple připadá na mysl iPhone 12 Pro Max, který se chlubí lepšími fotoaparáty, zato má však pouze (plochý) 60Hz panel s výřezem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Rozměry 160,8 × 78,1 × 7,4 mm , 228 g Displej OLED, 6,7" (1 284 × 2 778 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 687 mAh 41 999 Kč

Zajímavou alternativou může být rovněž starší generace herních telefonů řady ROG. Povedený ROG Phone 3 lze v současnosti z oficiální distribuce zakoupit již za 19 tisíc korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ROG Phone 3 512 + 16 GB Rozměry 171 × 78 × 9,9 mm , 240 g Displej AMOLED, 6,59" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 865+ , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz