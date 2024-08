Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

JBL ukázali sluchátka se zajímavou, i když možná zbytečnou inovací – displejem. Vivo pouští do prodeje zajímavý levný telefon, Epic Games spouští svůj obchod na iOS a Netflix si přichystal zdražení. Tak vítejte u mNews.

mNews #251 – JBL mají sluchátka s displejem a Netflix zdražuje

Podcast v audio formě

JBL Tour Pro 3 jsou nová sluchátka, která mají jednu zajímavou vlastnost. A to 1,57“ displej v nabíjecím pouzdru. To vypadá hodně stylově, ale je to k něčemu? Lze tam sledovat informace o přehrávané hudbě nebo ovládat přes displej hudební přehrávač. A nechybí ani funkce, které byste čekali na hodinkách – sledování notifikací, nastavení budíku nebo informace o příchozím hovoru. Navíc zde lze upravovat nastavení sluchátek, jako je ekvalizér nebo ANC. Velkou výhodou je, že pouzdro slouží jako vysílač zvuku. To se hodí třeba v letadle, kde pouzdro připojíte k obrazovce a ono vám pošle zvuk do sluchátek. S pouzdrem vydrží sluchátka až 40 hodin, nabízí LDAC a stojí v přepočtu lehce přes 8 tisíc korun.

Vivo Y28 je cenově dostupný smartphone nabízející super poměr ceny a výkonu. Především má odolné tělo s certifikací IP64, takže mu nevadí zmoknutí. Potěší taky 6 000 mAh baterií s rychlým nabíjením, až 90Hz AMOLED displejem, a čipsetem Helio G85. Fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a 2Mpx snímačem pro hloubku ostrosti je doplněn o dynamickou kontrolku na zadní straně. Ta umí upozorňovat na notifikace, případně blikat do hudby. Model Y28 nabízí LTE a za cenu pod 4 tisíci korunami jde o dobrou volbu. Y28s 5G podporuje 5G s čipsetem Dimensity 6300, ale také třeba slabší baterií.

Netflix zdražuje. Sledování streamovacích služeb se stává čím dál méně přístupné. Nemůžete sdílet hesla, a navíc si připlatíte. U Netflixu se to zatím týká jen nových zákazníků, ale i těm stávajícím se změny časem jistě projeví. Základní 720p tarif pro jedno zařízení se zvedá ze 199 korun na 230 Kč měsíčně. Standard s FullHD a dvěma zařízeními najednou z 250 korun skáče na 309 Kč. A nakonec Premium s 4K rozlišením a 4 zařízeními se zdražuje z 319 Kč na 379 Kč měsíčně. U všech tarifů se také zdražilo přidání dalšího člena, což je náhrada právě za sdílení hesel.

Společnost Epic Games dlouhodobě bojuje proti uzavřenosti systému iOS a výši poplatků jak na zařízeních Apple, tak i v Androidu. A v Evropě dosáhla úspěchů a donutila Apple otevřít svůj systém dalším obchodům. Po dlouhých peripetiích tak spouští vlastní Epic Games Store na iOS v Evropské Unii a na Androidu po celém světě. Nemá však ještě vyhráno, Apple se svého 30procentního výpalného z každé transakce nechce vzdát a nadále chystá tvůrcům obstrukce, takže ani tímto se vysokým poplatkům nevyhnou. Jsme tak stále na začátku bitvy, která ještě bude pokračovat. Už teď si však můžete stáhnout Fortnite, Rocket League nebo Fall Guys i pro iOS.

