Epic Games dnes spustil alternativní obchod s hrami pro Android i iOS

Epic Games před pár hodinami oznámil, že obchod Epic Games Store je k dispozici pro iOS v Evropské unii a zařízení se systémem Android po celém světě. Při spuštění jsou v obchodě k dispozici hry jako Fortnite a Rocket League Sideswipe či novinka Fall Guys. Vývojář dodává, že pracuje na tom, aby v budoucnu umožnil všem nabízet hry a aplikace prostřednictvím obchodu Epic Games Store. Kromě toho Epic oznámil, že přináší jeho hry do nezávislých mobilních obchodů, jako je AltStore PAL, jenž jsme pro vás v minulosti vyzkoušeli.

