JBL uvedlo bezdrátová sluchátka s 1,57" displejem. Co všechno umí?

Fotografie: JBL

Uhlopříčka 1,57", která ještě před pár lety byla u mobilních zařízení naprostým standardem, dnes už nikoho příliš neoslní, a i na vnější straně kompaktních ohebných véček můžeme najít větší displeje. Co ale, když se takto velká obrazovka nachází na sluchátkách?

Displej, který umí překvapivě mnoho?

Společnost JBL (spadající společně s dalšími věhlasnými výrobci audia do bohatého portfolia Samsungu) uvedla nová sluchátka JBL Tour Pro 3, která zaujmou především samotným pouzdrem. Za cenu 299 amerických dolarů, tedy více než 8 tisíc Kč včetně DPH, můžete získat sluchátka s pouzdrem, které má v sobě integrovanou 1,57" obrazovku. Na ní pak můžete sledovat informace o přehrávaném obsahu, jako například název interpreta, ale také skrze tento displej ovládat hudební přehrávač – přeskakovat skladby, pozastavit nebo spustit přehrávání hudby apod. Dokonce si lze skrze něj přečíst notifikace, nastavit budík nebo být informován o příchozím hovoru. Pochopitelně lze namítnout, že ten, kdo vlastní chytré hodinky či náramek, může vše obsluhovat skrze ně. Displej na pouzdru JBL Tour Pro 3 však navíc umožňuje přístup k nastavení sluchátek. Tímto způsobem lze například regulovat ekvalizér či (de)aktivovat ANC apod.

Další zajímavostí těchto sluchátek je schopnost fungovat jako vysílač pro zdroj hudby z USB či analogového vstupu. Například v letadle stačí propojit pouzdro pomocí potřebného kabelu s palubním zábavním systémem a zvuk bude vysílán (skrze pouzdro) přímo do sluchátek. Nechybí ani Auracast, což znamená, že zvuk může být sdílen, respektive přenášen do dalších podporovaných zařízení v blízkosti.

Jednou z hlavních předností je schopnost pouzdra sloužit jako vysílač pro zdroje zvuku z USB konektoru či 3,5mm audiokonektoru, typicky v letadle

Co se týče kvality zvuku, výrobce nasadil 11mm měniče s podporou prostorového zvuku a výdrží až 10 hodin bez aktivovaného ANC a celkem 40 hodin poslechu. Pouhých 10 minut na nabíječce by mělo poskytnout 3 hodiny poslechu. Sluchátka se rovněž chlubí dedikovaným DAC pro každý měnič s podporou frekvence v rozsahu 20 Hz až 40 kHz pro vykreslení všech detailů. Sluchátka rovněž nabídnou podporu oblíbeného kodeku LDAC pro přenos hudby v co nejvyšší kvalitě.