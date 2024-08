Zpátky do školy stylově! Vivo Y28 zaujme funkcemi, cenovkou pak vyloženě překvapí

Fotografie: Vivo

Vivo se rozhodlo zaplnit trh opravdu zajímavými kousky. Vivo X100 Pro je fotosmartphone pro náročné, jehož schopnosti jsme ocenili i v naší podrobné recenzi. Důkladně jsme se seznámili i s vyšší střední třídou v podobě Viva V40 a neméně povedeným modelem Vivo V40 Lite. Už v prvních dojmech na Vivo V40 Lite jsme oceňovali opravdu povedený design, ale i velmi slušnou nabídku funkcí. V dané třídě zaujme například AMOLED displejem s integrovanou čtečkou otisků prstů, případně rychlým nabíjením.

Chtělo by se říci, že má Vivo nabídku pokrytou kompletně, ovšem nezapomnělo ani na nižší střední třídu, ve které se poměrně nedávno objevila zajímavá novinka – Vivo Y28. Většinou je nižší střední třída opomíjená, ovšem dle našeho názoru je to v tomto případě škoda. Dle našeho názoru se jedná o zajímavého kandidáta na dárek pro potomky, kteří již brzy opět zasednou do školních lavic.

Novinka zaujme velmi povedeným designem, k dispozici je ve dvou nevšedních barevných variantách – Agate Green (tmavě zelená) a Gleaming Orange (světle oranžová). U telefonu pod hranicí 4 tisíc korun rozhodně zaujme zvýšená odolnost dle certifikace IP64. To znamená, že proti prachu je nové Vivo odolné zcela, ale částečně i proti vodě – konkrétně proti stříkající vodě. Znamená to, že Vivo Y28 určitě není vhodné do bazénu, ale pokud zmokne, a to i poměrně silně, nic se mu nestane. I v roce 2024 jde u takto levných kousků o schopnost prakticky nevídanou, stejně jako o přítomnost hned dvou reproduktorů s certifikací Hi-Res Audio.

Vivo Y28 zaujme i v další oblasti, konkrétně v oblasti výdrže a nabíjení – nabídne totiž baterii s nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh, stejně jako Vivo V40 Lite nabízí i 44W drátové nabíjení Flash Charge. Právě rychlost nabíjení je z dnešního pohledu mnohdy důležitější než velké akumulátory, Vivo však u modelu Y28 kombinuje obě výhody. Jako úsměvný může působit fakt, že se Vivo Y28 dobíjí vyšším výkonem než třeba takový iPhone 15 Pro Max za osminásobek ceny. Vivu se navíc podařilo vměstnat baterii do poměrně subtilního těla; tloušťka činí necelých 8 mm, výška 165,7 a šířka 76 mm. Hmotnost se dostala těsně pod hranici 200 gramů. Vivo informuje, že již 5 minut na nabíječce stačí na více než půl hodiny hraní PUBG, případně zajistí téměř 3 hodiny volání.

I když je Vivo Y28 převážně plastové, nejde o obyčejný plast, nýbrž plastový kompozit, díky kterému stále zachovává elegantní design. Boční rámeček je pokovený s vysokým leskem. Čtečka otisků prstů je kapacitní a nachází se na boku zařízení.

A displej? Pokud čekáte absolutní základ, budete se divit. Uhlopříčka činí 6,68 palce, rozlišení poté 1 608 x 720 pixelů a dostalo se i na 90Hz obnovovací frekvenci. Jas displeje činí 1 000 nitů, takže problémem není ani čitelnost na přímém slunci. Uvnitř se nachází Android ve verzi 14 s nadstavbou Funtouch OS 14. O výkon se stará osmijádrový procesor Helio G85, kterému sekundují 4 GB operační paměti RAM (s možností virtuálního rozšíření na 8 GB), 128GB interní úložiště lze rozšířit pomocí slotu pro paměťové karty microSD. Dostalo se samozřejmě i na NFC, problémem tedy nejsou ani bezkontaktní platby.

A co fotoaparáty? Hlavní snímač nabídne rozlišení 50 Mpx, je doplněn i 2Mpx snímačem pro zachycení hloubky ostrosti, selfie kamera nabídne 8Mpx rozlišení. Zajímavostí je fakt, že se na zadní straně v modulu fotoaparátu nachází kromě přisvětlovací LED diody také dynamická kontrolka, která se dokáže synchronizovat s hudbou, informuje o notifikacích a zároveň slouží jako kontrolní odpočet při pořizování selfies.

V základu Vivo Y28 nabízí podporu LTE, pokud chcete 5G, nabízí se model Vivo Y28s 5G, který nabídne velice podobné specifikace a který rovněž na tuzemský trh dorazí. Kvůli 5G musel být změněn procesor, tentokrát tu tedy máme Dimensity 6300, klesla také kapacita baterie na 5 000 mAh.