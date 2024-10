Epic žaluje Google a Samsung, omezují podle něj konkurenci

Epic oznámil, že podává soudní žalobu proti společnostem Google a Samsung. Důvodem je podle něj koordinované úsilí o blokování konkurence při distribuci aplikací v zařízeních Samsung pomocí výchozí funkce Auto Blocker (Automatické blokování), jež upevňuje pozici obchodu Google Play jako jediného místa pro snadnou instalaci aplikací do zařízení Samsung.

Today we filed a lawsuit against Google and Samsung alleging that they illegally colluded to block competition by turning the Auto Blocker feature *on by default* on Samsung devices. This undermines the progress made to open up Android devices to competition.…